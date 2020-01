OTSEPILT ja BLOGI | Venemaa president Putin esineb pöördumisega föderaalkogu poole

Vladimir Putini pöördumine föderaalkogu poole

Putin: vaja on ökoloogilise monitooringu süsteemi. Tuleb kardinaalselt vähendada jäätmete prügimägedele viimist.

Putin: sel aastal tuleb lõpule viia äritegevuse järelevalve- ja kontrollisüsteemi reform.

Putin: SKT kasvutempo peab 2021. aastal olema maailma omast kõrgem.

Putin: eelmise aasta tulemuste järgi oli inflatsioon 3%.

Putin: olukord, kus ravimeid ei ole võimalik seaduslikult kätte saada, ei tohi korduda.

Putin: sel aastal tuleb juurutada tervishoiu töötasustamise uus süsteem.

Putin: tuleb muuta meditsiinikõrgkoolidesse vastuvõtmise korda. Kohad peavad muutuma sihtotstarbelisteks.

Putin: tuleb tegeleda arstide ja velskrite eluasemeprobleemidega.

Putin: jõupingutused tuleb kontsentreerida tervishoiu esmatasandile. Siin on palju inimeste jaoks tundlikke probleeme.

Putin: eluiga Venemaal on jõudnud 73 aastani. Laste suremus on jõudnud ajaloolise miinimumini.

Putin: tööturg muutub dünaamiliselt. Tekivad uued ametid. Kõrgkool peab nendele küsimustele reageerima.

Putin: igal aastal tuleb suurendada regionaalsete kõrgkoolide kohtade arvu.

Putin: klassijuhataja on kasvataja. See on föderaalne funktsioon. Õpetajate palgad ja toetused ei tohi langeda, sest jutt käib spetsialistidest, kes on riigi jaoks väga tähtsad.

Putin: tähtis on õpetaja roll. Tuleb kehtestada lisatasud klassijuhatajatele.

Putin: tuleb aidata korda teha muusika ja kunstiga tegelemise kohad koolides.

Putin: tähtis on hariduse mugavus ja kvaliteet. Tuleb kindlaks määrata täiendavate kohtade arv koolides.

Putin: lastele tuleb luua kõik võimalused, sealhulgas hariduse osas. Tähtis on, et lapsed teadvustaksid tõelisi pereväärtusi: soojust, hoolimist, armastust. Siis saab Venemaa suureks maaks.

Putin: kõigile õpilastele 1.-4. klassis tuleb tagada soe toit. Tasuta kvaliteetne toit peab olema olemas alates 1. septembrist 2020.

Putin: hüpoteegi soodusmäär laieneb laenu kogu summale.

Putin pikendas emakapitali programmi. Emakapitali suurendatakse ja hakatakse iga-aastaselt indekseerima.

Putin: riik aitab ümberõppel ja madala sissetulekuga kodanikke.

Putin: keskmine väljamakse lapse pealt on 11 000 rubla kuus. Selle probleemiga tuleb operatiivselt tegeleda.

Putin: teen ettepaneku igakuisteks väljamakseteks iga 3-7-aastase lapse pealt alates 1. jaanuarist 2020.

Putin: on olemas perede madalate sissetulekute probleem.

Putin: tähtis on laste sõimedesse vastuvõtmise küsimus. Tuleb töötada kõigis suundades perede toetamiseks.

Putin: tuleb aru saada, milliste raskustega puutuvad kokku paljulapselised pered.

Putin: tuleb välja murda demograafilisest lõksust ja tagada riigi rahvastiku kasv.

Putin: peresid loovad praegu 1990. aastate väikesed põlvkonnad. Demograafiline periood on pingeline.Summaarne sündivuse koefitsient oli 2019. aastal 1,5 ja seda on Venemaa jaoks vähe. 1943. aastal oli see 1,4.

Putin: palju sõltub sellest, kui palju lapsi Venemaal sünnib.

Putin: muutuste tempo peab kasvama iga aastaga.

