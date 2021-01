OTSEPILT ja -BLOGI | Vene võimud näitavad erakordset jõhkrust, käiku on lastud elektrišokirelvad. Tuhanded inimesed on kinni peetud. Moskva kesklinnas pani mees end põlema

Venemaa avaldab taas meelt

Venemaa pealinnas on hakanud hämarduma, ent kinnipidamised jätkuvad endise hooga. https://twitter.com/olliecarroll/status/1355884998918889477

https://twitter.com/Urmaspaet/status/1355885132968849415

https://twitter.com/martkase/status/1355858296801030146

Ajalehe Independent Moskva korrespondent Oliver Carroll märgib, et nägi täna "palju paanilist jooksmist - sageli ilma suurema politseipoolse provokatsioonita". "Protestijad tundusid kergesti hirmutatavad. Seega võib Kreml suuta Moskva protestid üsna kiiresti maha suruda." https://twitter.com/olliecarroll/status/1355881767140515840

Välisministeerium: Eesti mõistab hukka Venemaa võimude laialdase jõukasutuse rahumeelsete meeleavaldajate vastu. Sajad inimesed on kinni peetud. Kutsume Venemaad üles lõpetama vägivalda, austama inimõigusi ja vabastama kinnipeetud, sh Aleksei Navalnõi. https://twitter.com/MFAestonia/status/1355879396826087426

Järjekordne meelemärkuseta protestija tariti Moskvas politseibussi. Ta on üks kümnetest omasugustest, kes on kokku kukkunud pärast seda, kui politsei kasutas nende vastu elektrišokirelva.https://twitter.com/RALee85/status/1355876628086321152

Tänane foto Moskvast: julgeolekujõudude taustal kauplus "Valgevene tooted". Valgevenes algasid valitsusvastased meeleavaldused juba mullu mais ja jätkuvad tänaseni, kuigi president Aljaksandr Lukašenka on keeldunud võimult lahkumast ja andnud korralduse protestijad kinni pidada. Tänased sündmused Venemaal meenutavad paljuski proteste Valgevenes.https://twitter.com/mattia_n/status/1355872757691670528

Venemaal inimõigusi ja poliitilist tagakiusamist kajastava sõltumatu meediaprojekti OVD-Info andmetel on tänastel meeleavaldustel üle Venemaa kinni peetud juba üle 3000 inimese, osa neist väga jõuliselt. 23. jaanuaril oli samaks ajaks kinni peetud umbes 1000 inimest. https://twitter.com/OvdInfo/status/1355870481845530627

Järjekordne juhuslik meeleavaldaja sattus Peterburis julgeolekujõudude raevu alla. Võimuesindajad löövad meest kumminuiadega vastu pead ja jalgu ning kägistavad teda. Viimane karjub appi.https://twitter.com/RALee85/status/1355872944254283786

Julgeolekujõud üritavad lüüa laiali meeleavaldust Moskva Matrosskaja Tišina vangla juures, kus Navalnõid juba teist nädalat vangistuses hoitakse. Inimesed hakkavad neile vastu. https://twitter.com/RALee85/status/1355868525148176385

Venemaa riiklik uudisteagentuur Interfax teatab, et Moskva kesklinnas pani mees end põlema. Väidetavalt õnnestus möödakäijatel leegid summutada ja mees viidi raskes seisus haiglasse. Video võib olla häiriv! https://twitter.com/MBKhMedia/status/1355868701539639304

Julgeolekujõud otsustasid Moskvas ühtede protesteerijate kisale alla vanduda. https://twitter.com/olliecarroll/status/1355865756072882176

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-tallinnas-ja-narvas-avaldati-meelt-navalnoi-toetuseks?id=92422525

Venemaa suuruselt teises linnas Peterburis, kust täna tulevad teated märulipolitseinike erakordsest jõhkrusest, on tänavatel viimase seisuga meelt avaldamas kümned tuhanded inimesed. Väidetavalt on sealsed protestid juba teist nädalat suuremad kui pealinnas Moskvas. https://twitter.com/olliecarroll/status/1355862762140917760

Järjekordne video Peterburist. Julgeolekujõud tormavad rahumeelsete protestijate sekka, asudes juhuslikke inimesi, sh maaslamajaid jõhkralt kumminuiadega peksma ja politseibussi tarima. https://twitter.com/olliecarroll/status/1355862404895289348

Tohutu hulk rahvuskaartlasi suundub Peterburi südalinna. Ajakirjanikud kohapeal teatavad, et julgeolekujõudude taktikad on olnud erakordselt jõhkrad ja terve linn on politseinikke täis. https://twitter.com/christogrozev/status/1355857613842493445

Julgeolekujõud on hakanud Moskvas protestijaid otsima kortermajade trepikodadest. https://twitter.com/mediazzzona/status/1355857041655541761

Tuhanded protestijad on ummistanud Peterburi tänavad ja skandeerivad "Venemaa!"https://twitter.com/teamnavalny_spb/status/1355855050443288576

Võimud on pidanud Moskvas kinni ka ebaseaduslikul meeleavaldusel osalenud koera. https://twitter.com/MBKhMedia/status/1355854593176039426

Järjekordne näide (alumine video) julgeolekujõudude uuest jõuvõttest protestijate vastu: ka Moskvas on hakatud inimeste kinnipidamisel kasutama elektrišokirelvi. Teadete kohaselt on mitu protestijat selle tagajärjel kokku kukkunud ja osa on viidud politseibussidesse ka meelemärkuseta. https://twitter.com/istories_media/status/1355847864518406146

Julgeolekujõudude ja meeleavaldajate vastasseis Peterburis - kumbki pool ei taandu.https://twitter.com/RALee85/status/1355853851837014016

Tänagi võib näha Moskva ja teiste Vene linnade tänavatel hulgaliselt kullast WC-harju, mis on muutunud viimaste valitsusvastaste meeleavalduste sümboliks. Opositsiooniliider Aleksei Navalnõi Korruptsioonivastase Võitluse Fond tõi oma videos välja, et väidetava Putini palee juurde kuuluvasse veinitehasesse osteti just seesugused WC-harjad hinnaga 700 eurot tükk. https://twitter.com/INechepurenko/status/1355846381206962177

Moskvas on leekides politseiauto. Jääb esialgu selgusetuks, kuidas see põlema süttis. https://twitter.com/belteanews/status/1355848857511456770

Tohutu rahvamass suundus mõnekümne minuti eest Moskva Matrosskaja Tišina eeluurimisvangla juurde, kus Navalnõid juba teist nädalat vangistuses hoitakse. Võimud aga jõudsid nende tee blokeerida, teatas äsja telekanali BBC News Moskva korrespondent Sarah Rainsford. https://twitter.com/sarahrainsford/status/1355842230880260102

USA värske välisminister Antony Blinken teatas oma äsjases avalduses, et riik mõistab hukka Venemaa "järjekindla jõuliste taktikate kasutamise" valitsusvastaste protestijate vastu.

Julgeolekujõud üritavad Moskvas protestijaid hirmutada oma kaitsekilpide kolistamisega. Viimased aga ei paista sellest heituvat - protestijad plaksutavad ja skandeerivad "Me ei karda!". https://twitter.com/vottak_tv/status/1355846410919436288

Tuhanded protestijad on tormanud politsei eest ühele peamisele linna viivale maanteele. Julge tegu, arvestades, et eelmisel nädalal avati sel põhjusel protestijate suhtes mitu kriminaalkaasust. Julgeolekujõud on teinud aga terve tänase pärastlõuna kõik selle nimel, et meeleavaldajad ei saaks südalinnas koguneda ja suures osas ei olnudki neil enam kuhugi minna, märgib Raadio Vaba Euroopa Moskva korrespondent Matthew Luxmoore kohapealt. https://twitter.com/mjluxmoore/status/1355844308851695616

Venemaal inimõigusi ja poliitilist tagakiusamist kajastava sõltumatu meediaprojekti OVD-Info andmetel on tänastel meeleavaldustel üle Venemaa kinni peetud juba üle 1800 inimese, osa neist väga jõuliselt. 23. jaanuaril oli samaks ajaks kinni peetud umbes 600 inimest. https://twitter.com/OvdInfo/status/1355845649904898049

Znak.com teatab, et sajad meeleavaldajad on jõudnud Matrosskaja Tišina eeluurimisvangla juurde, kus Navalnõid juba teist nädalat vangistuses hoitakse. Veel tuhanded protestijad on sinna teel. https://twitter.com/znak_com/status/1355841345403940864

Olukord Peterburis on viimastel tundidel üha kaootilisem. Osa märulipolitseinikke sunniti protestijate poolt taganema. Videol on näha, kuidas üks politseinik haarab relva ja suunab selle meeleavaldajate poole. Viimased aga ei heitu ja sunnivad ta koos kolleegidega lahkuma.https://twitter.com/Fontanka_spb/status/1355835277504339971

Aleksei Navalnõi abikaasa Julija liitus protestijatega Moskvas. Ta peeti kohe ka kinni. https://twitter.com/GazetaRu/status/1355841625415671809

Tundub, et inimesed Venemaa pealinnas Moskvas on reageerinud meeleavaldajate varasematele üleskutsetele tänavatele tulla ja protestijate arv kasvab viimastel tundidel jõudsalt.https://twitter.com/eskovoroda/status/1355837489894842371

Tuhanded protestijad on kogunenud Moskva tänavatele ja skandeerivad "Maha tsaar!". Osa meeleavaldajatest on hakanud liikuma Matrosskaja Tišina eeluurimisvangla juurde, kus hoitakse opositsiooniliider Navalnõid, teatab Raadio Vaba Euroopa korrespondent Matthew Luxmoore.https://twitter.com/mjluxmoore/status/1355839536975253510

Julgeolekujõud ründasid Peterburis ka ajakirjanikku, andes talle samuti taser´ilöögi. https://twitter.com/HannaLiubakova/status/1355836704616312845?s=20

Tuhanded inimesed marsivad Moskva tänavatel ja skandeerivad: "Tule välja, Moskva!". https://twitter.com/mediazzzona/status/1355835856079253507

Olukord on hakanud nüüd eskaleeruma ka Venemaa suuruselt teises linnas Peterburis. Julgeolekujõud on lasknud protestijate vastu käiku elektrišokirelvad. Videol on näha, kuidas üks mees saab mitu tabamust ja kaotab teadvuse. Võimud on ähvardanud taseritega ka ajakirjanikke. https://twitter.com/HannaLiubakova/status/1355835711455375360

Just selline näeb välja üks paljudest kontrollpunktidest Moskvas: südalinna kedagi ei lasta, välja saab. Taamal parkivad linnaliinibussid on täis politseinikke, märgib NPRi reporter Lucian Kim.https://twitter.com/Lucian_Kim/status/1355805868177162245

Teadete kohaselt piinavad võimud Vladivastokis meeleavaldustel kinni peetud inimesi. Tunnistajate sõnul on protestijate peal käiku lastud nii elektrišokirelvad, kummikuulid kui rusikad. https://twitter.com/maxseddon/status/1355831167401025537

Venemaal inimõigusi ja poliitilist tagakiusamist kajastava sõltumatu meediaprojekti OVD-Info andmetel on tänastel meeleavaldustel üle Venemaa kinni peetud juba üle 1000 inimese, osa neist väga jõuliselt. 23. jaanuaril oli samaks ajaks kinni peetud umbes 400 inimest.https://twitter.com/OvdInfo/status/1355829504355217415

Venemaal Kaug-Idas Burjaatias kogunesid täna meelt avaldama sajad inimesed, keda tuli "tervitama" kohalik politseiülem. Ta kutsus protestijaid üles laiali minema: "Minge koju. Meil on elus niigi palju probleeme." https://twitter.com/openrussia_team/status/1355820200000696321

Venemaal on käimas tõeliselt massiline politseioperatsioon, millega üritatakse takistada igasugust protestimist, kirjutab Rootsi ekspeaminister Carl Bildt. Inimesed on siiski endiselt väljas. Video Peterburist. https://twitter.com/carlbildt/status/1355827787127541763

Telekanali Sky News korrespondent Diana Magnay ütles Moskvast, et politseinike rohkuse tõttu on meeleavaldajatel keeruline koguneda ja protestide organiseerijad on pidanud aktsiooni toimumispaika juba kolm korda muutma - südalinn on blokeeritud. Magnay sõnul nägi ta hommikul kolme tunni jooksul kümnete juhuslike inimeste kinnipidamist. Osa neist ei olnud meeleavaldustele lähedalgi. Kohal on tohutu hulk märulipolitseinikke, märkis Magnay. https://twitter.com/SkyNews/status/1355824804520206343

Võimud pidasid meeleavaldusel kinni Moskva linnaduuma saadiku Jevgeni Stupini. Viimane jagas parasjagu ajakirjanikele kommentaare, kui möödunud märulipolitseinikud ta endaga kaasa kiskusid. https://twitter.com/EchoMskRu/status/1355814899767762945

Võimud ei heitu Moskvas ka meeleavaldajate visadusest nende eest pageda. https://twitter.com/CurrentTimeTv/status/1355812545232326659

Jekaterinburgis pagesid meeleavaldajad politsei eest üle jäätunud Isseti jõe. https://twitter.com/pavlovauliana/status/1355798154982125574

Tuntud Vene räppar Oxxxymiron liitus meeleavaldajatega Moskva tänavatel - ja seda oma sünnipäeval. "Ma soovisin sünnipäevaks, et lõpetaksin uuel aastal oma hirmude eest pagemise," ütles ta Doždile. Tasub märkida, et kuigi räpparit ei ole varem protestidel osalemas nähtud, on ta avaldanud vangistatud meeleavaldajatele toetust juba alates 2019. aastast. https://twitter.com/mjluxmoore/status/1355818393312620546

Tere tulemast Moskvasse! https://twitter.com/ZarinaZabrisky/status/1355818567829127168

Venemaa propagandakanal RT (endine Russia Today) teatab samal ajal, et pealinna tänavatel rünnati meeleavaldajat, kes kandis plakatit "Navalnõi on reetur". Videol on näha, kuidas möödakäija üritab temalt plakatit käest rebida, ent viimane hoiab sellest tugevalt kinni. Mõlemad kukuvad maha. https://twitter.com/RT_com/status/1355817047154962434

"Tulin täna uuesti välja protestima samadel põhjustel nagu kõik teisedki. See on muutunud nii ilmseks, et inimesed ei taha enam vaikida," ütles Jekaterinburgi endine linnapea Jevgeni Roizman Moscow Timesile. https://twitter.com/pavlovauliana/status/1355799796339122176

Võimud on asunud protestijaid jõuliselt kinni pidama ka Peterburis. Inimesed skandeerivad: "Häbi!". https://twitter.com/SotaVision/status/1355813276693753864

Venemaal elanike arvult kolmandas linnas Novosibirskis tuli täna tänavatel rohkem inimesi kui eelmisel nädalavahetusel - kohaliku meedia teatel umbes 5000-6000, Navalnõi staabi väitel pea 10 000 inimest. Vähemalt 25 inimest on peetud politsei poolt ka kinni. Järgides Moskva ja Peterburi eeskuju, blokeerisid võimud seal varakult linna südame ja sulgesid metroo. https://twitter.com/SotaVision/status/1355770613152051204

Venemaal inimõigusi ja poliitilist tagakiusamist kajastava sõltumatu meediaprojekti OVD-Info andmetel on tänastel meeleavaldustel üle Venemaa kinni peetud juba üle 600 inimese. 23. jaanuaril - eelmise suurmeeleavalduse ajal - oli samaks ajaks kinni peetud umbes 200 inimest. https://twitter.com/OvdInfo/status/1355810721225973760

Venemaa riiklik meedia väidab, et Moskva tänavatel on meelt avaldamas kõigest 300 inimest. Ajalehe Independent korrespondent Oliver Carroll märgib, et protestijaid on kahtlemata rohkem, ent siiski veel mitte nii palju, kui nädala eest - kellaaeg on samuti veel varane. https://twitter.com/olliecarroll/status/1355811449201942530

Tõenäoliselt purustatakse täna ka eelmise nädalavahetuse kinnipidamiste rekord. Juba meeleavalduse eel pidasid võimud Moskva tänavatel kinni kümneid juhuslikke protestijaid, minnes nende järele salkadena.https://twitter.com/mjluxmoore/status/1355805011440246787

Tuhanded inimesed on tulnud juba tänavatele ka Venemaa suuruselt teises linnas Peterburis. Nad on kogunenud linna noorsooteatri ette ja skandeerivad seal: "Meie oleme siin võimul!" https://twitter.com/brewerov/status/1355808787152723971

Venemaal Volga jõe mõlemal kaldal asuvas umbes poole miljoni elanikuga Uljanovskis tulid sajad inimesed tänavatele võimude vastu meelt avaldama - seal üsna tavatu nähtus, märgib ajakirjanik Mike Eckel. https://twitter.com/Mike_Eckel/status/1355805567323955200

Venemaa pealinnas Moskvas on hakatud meeleavaldajaid kinni pidama. "Osa pealinnast näeb täna välja nagu militariseeritud tsoon - võimud ei jäta pärast nädala kestnud opositsiooni mahasurumist midagi juhuse hooleks," kirjutab Raadio Vaba Euroopa korrespondent Matthew Luxmoore. https://twitter.com/mjluxmoore/status/1355803483245600768

Võimudel näib olevat hirm naha vahel. Venemaa pealinna Moskva südalinn, mis ümbritseb Kremlit ja peamist valitsuskvartalit, on esimest korda kümnendite jooksul muutunud täielikuks kindluseks, mida valvavad märulipolitseinikud kontrollpunktides selle igal nurgal, vahendab kohapealt ajalehe The New York Times korrespondent Ivan Nešepurenko.https://twitter.com/INechepurenko/status/1355804369090994178

Venemaal Baškortostanis Ufa linnas peeti meeleavaldusel kinni vanemaealine naine, kes lohistati viie politseiniku poolt politseibussi. Viimased pillasid ta teel sinna korduvalt ka maha.https://twitter.com/MBKhMedia/status/1355795566651973633

Võimud on pealinna Moskva tänavatel kohal koerte, politseibusside ja kumminuiadega - enda väitel ainult selleks, et tagada sotsiaalse distantsi järgimine ja maskide kandmine, vahendab ajalehe Independent korrespondent Oliver Carroll. https://twitter.com/olliecarroll/status/1355801776310640643

Tere tulemast Peterburi! Võimud näivad olevat valmis meeleavalduste järjekordseks mahasurumiseks. Kohale on tuldud suurte jõududega. Teadete kohaselt oli seal eelmisel nädalavahetusel tänavatel isegi rohkem inimesi kui pealinnas Moskvas, märgib ajalehe Die Zeit korrespondent Alice Bota. https://twitter.com/novosyolov/status/1355800818180632577

Venemaal Tatarstanis Kaasani linnas on hakanud olukord eskaleeruma. Võimud on asunud meeleavaldajaid taga ajama ja mitmed inimesed on jõuliselt kinni peetud, teatab kohalik meedia. https://twitter.com/art100780/status/1355796363473268738

Venemaa pealinnas Moskvas blokeeriti võimude poolt peagi algavate meeleavalduste eel suurem osa kesklinnast (vaata allolevalt kaardilt), sh suleti seitse metroojaama, kaubanduskeskused, pargid, kohvikud ja restoranid, märgib ajalehe Welt korrespondent Pavel Lokšin.https://twitter.com/lokshin/status/1355475135051018241

Venemaal Uurali mägede idajalamil asuvas Jekaterinburgis on asunud märulipolitsei täna hommikul meeleavaldusi laiali ajama. "Hoolimata ulatuslikust mahasurumisest sel nädalal ja võimude Navalnõi-vastasest kampaaniast on tulnud üle Venemaa siiski tänavatel tuhanded inimesed," märgib uudistekanali Raadio Vaba Euroopa Moskva korrespondent Matthew Luxmoore. https://twitter.com/the_lentach/status/1355789469429936129

Venemaa suuruselt teises linnas Peterburis on tänase meeleavalduse eel võimud blokeerinud ligipääsu kesklinna ja sulgenud metroo. Ühistransport seisab, vahendab kohapealt telekanali Deutsche Welle korrespondent. Juba eile võis näha linnatänavatel sadu märulipolitseinikke. https://twitter.com/openrussia_team/status/1355581606405304327

Kui mõnel pool Kaug-Idas näib inimesi tänavatel olevat vähem kui nädala eest, siis elanike arvult riigi kolmandas linnas Novosibirskis tuli protestima umbes 5000 inimest - seda on rohkem kui eelmisel nädalavahetusel, vahendab ajalehe The Telegraph korrespondent Natalija Vasiljeva. https://twitter.com/Nat_Vasilyeva/status/1355773708716142593

Tomskis, kus Navalnõi suvel mürgitati, skandeerib rahvas: "Vabadus Aleksei Navalnõile!"https://twitter.com/teamnavalny_tsk/status/1355744947106951171

Venemaal Kaug-Idas Jakuutias on protestijad taas tänavatel 43-kraadise pakase kiuste.https://twitter.com/MBKhMedia/status/1355725173241114625

Venemaal inimõigusi ja poliitilist tagakiusamist kajastava sõltumatu meediaprojekti OVD-Info andmetel on tänastel meeleavaldustel üle Venemaa kinni peetud juba üle 250 inimese, üle 100 neist Vladivastokis. https://twitter.com/OvdInfo/status/1355786490090053633

Ajalehe Financial Times Moskva korrespondent Max Seddon tunnistab, et keeruline on hinnata, kui palju inimesi on tulnud täna Venemaal Kaug-Idas tänavatele võrreldes eelmise nädalavahetusega. "Võimude draakonlikud ähvardused näivad olevat mõju avaldanud. Kindlasti on politseinikke palju rohkem," leidis Seddon. Foto on tehtud täna hommikul Krasnojarskis. https://twitter.com/ProgressRB/status/1355768494227402752

Ajalehe Independent korrespondent Oliver Carroll teatab, et suur osa Moskva kesklinnast on politsei poolt blokeeritud. Kuigi inimesi lastakse veel läbi, on see üsna pretsedenditu - eriti hommikul nii vara, märgib Caroll.https://twitter.com/olliecarroll/status/1355772087491833857

Venemaal Kaug-Idas algasid meeleavaldused juba mõne tunni eest. Jaapani mere rannikul asuvas Vladivastokis Amuuri lahe jääle suundunud meeleavaldajad joonistasid lumele loosungi "Putin on varas", vahendab ajalehe The Financial Times Moskva korrespondent Max Seddon.https://twitter.com/maxseddon/status/1355767541579345920

Venemaa riiklik uudistekanal Rossija 24 täna hommikul meeleavaldusi ei kajasta - selle asemel on eetris preester jutlusega 1917. aasta välisriikide toetatud revolutsionääridest, kes "otsustasid kritiseerida suurt riiki, kuid ei suutnud seda valitseda", vahendab Guardiani Moskva korrespondent Andrew Roth. https://twitter.com/Andrew__Roth/status/1355767063386726400

Venemaa Kaug-Ida suurimas linnas Vladivastokis otsustasid meeleavaldajad koguneda jäätunud Amuuri lahel pärast seda, kui politsei blokeeris nende ligipääsu linna südamesse. Teadete kohaselt peeti mitu inimest kinni. https://twitter.com/mjluxmoore/status/1355762549753524225

Hoiame sündmustel Venemaal terve päeva vältel jooksvalt silma peal.