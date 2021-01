OTSEPILT ja -BLOGI | Tuhanded Trumpi toetajad tungisid Kongressi. Hoones avati tuli, vähemalt üks inimene on raskelt viga saanud. Biden kutsus Trumpi üles mässajaid rahustama

Tuhanded protestijad tormasid Eesti aja järgi kella 21 ajal Kongressi juurde ning mitmetel õnnestus murda läbi politseinike ahela ja hoonesse sisse tungida, vahendab CNN.

Olukord eskaleerus kiiresti ja Kongressis toimus ka tulevahetus. Üks inimene, naine, keda tulistati rinda, viidi kriitilises seisundis haiglasse. Rahvasaadikud ja personal evakueeriti. Osa protestijatest murdis ka Esindajatekoja ja Senati istungite saali.

Tegemist on Trumpi toetajatega, kes keelduvad leppimast presidendivalimiste tulemustega. Proteste on üle riigi.

Neid on innustanud president Trump ise, kes väidab, et toimus ulatuslik valimispettus, mistõttu peaks Kongress lubama tal presidendina jätkata. Ta ärgitas veel täna asepresident Mike Pence'i, et too ei toetaks valimistulemuste kinnitamist Bideni kasuks, ja kutsus oma toetajaid üles Kapitooliumi juurde minema.

Trump tegi pärast protestijate hoonesse tungimist avalduse, milles palus viimastel toetada politseinikke, ent ei kutsunud neid taganema - seda ei ole nad ka siiani teinud.

Vahetult enne kongressi kodade kogunemist tegi asepresident Pence avalduse, kus rõhutas, et ei saa alluda Trumpi nõudmistele. Ta viitas, et tal on täna pigem tseremoniaalne roll ning ta ei astu oma volitustest üle. Ta märkis, et tal pole õigust hakata 2020. aasta valimiste tulemust muutma.

PROTESTIJAD TUNGISID USA KONGRESSI HOONESSE Delfi Washingtonis: Washingtonis kehtib kella 18-6 liikumispiirang. 20 minutit enne piirangu algust pole mäsu Kapitooliumil eriti vähenenud ning korrakaitsjatel on raskusi kontrolli kehtestamisega. "Jah, kole lugu tõesti, et ühele jõule tekib vastujõud. Mida tellitakse, seda saadakse," kirjutab eurosaadik Jaak Madison (EKRE) sotsiaalmeedias. https://www.facebook.com/jaak.madison/posts/10218207767085217#w=500 https://twitter.com/KamalaHarris/status/1346942453241274370?ref_src=twsrc%5Etfw Nagu võiski arvata, organiseeriti rünnak Kapitooliumile sotsiaalmeedia vahendusel. New York Times kirjutab, et Facebooki parempoolsetes gruppides liikusid üleskutsed üheskoos "Kapitoolium enda kätte võtta". Jagati ka täpseid juhiseid, mis tänavaid pidi minna, et politseinikke vältida ja kus üheskoos koguneda. Osa inimesi levitas ka kuuldusi, et relvad tasuks kaasa võtta. https://twitter.com/davidmackau/status/1346912310468567053?s=19 USA demokraadist kongressisaadik Ayanna Pressley tegi kolleegidele äsja ettepaneku tagandada president Donald Trump ametist veel täna öösel. https://twitter.com/MSNBC/status/1346934805301235712?s=19 https://twitter.com/andreaskaju/status/1346931228042211328?s=19 FBI eriüksus on jõudnud Kapitooliumi. https://twitter.com/LACaldwellDC/status/1346930771575992321?s=19 https://twitter.com/DustinGiebel/status/1346928694833545216?s=19 Donald Trump jagas veidi pärast Joe Bideni esinemist videot, kus ühest küljest kutsus küll üles märatsejaid "koju minema", teisalt aga teatas, et valimisvõit on temalt "varastatud". Viimaste väidete tõttu on Twitter tema postituse ka markeerinud kui "vaieldava". "Tean teie valu, tean, et olete saanud haavata," rääkis Trump videos, lisades taas väite "varastatud" valimisvõidust. "Kõik teavad seda. Eriti teine pool. Aga nüüd peate minema koju. Meil peab valitsema rahu. Meil peab maksma seadus ja kord. Valimised olid pettus, aga me ei see nendele inimestele trumpe kätte anda. Peame olema rahumeelsed."https://twitter.com/LauriTankler/status/1346930910332125185?s=19 Boris Johnson peab toimuvat häbiväärseks. https://twitter.com/BorisJohnson/status/1346926138057220103?ref_src=twsrc%5Etfw Tulevane riigipea Joe Biden võttis tele-eetris sõna ning kutsus Trumpi üles ka ise avalikult esinema. Tema meelest peaks Trump manitsema neid, kes praegu Kapitooliumis märatsevad."Presidendi sõnad loevad. Pole oluline, kui hea või halb president on. Parimal juhul võivad tema sõnad inspireerida, halvimal juhul kas või õhutada midagi tegema. Kutsun üles Trumpi avalikus televisioonis üles astuma, et täita oma ametivannet ja kaitsta põhiseadust ning nõuda lõppu kogu sellele piiramisrõngale," märkis Biden. Kapitooliumis toimuvat nimetas ta mässuks. "Meie demokraatia on pretsedenditu rünnaku all," teatas peagi presidendiametisse asuv Joe Biden Wilmingtonist. https://twitter.com/BBCBreaking/status/1346927398374285323 https://twitter.com/IvetaCherneva/status/1346923713057464326?ref_src=twsrc%5Etfw Üks Valge Maja nõunik rääkis CNNile, et mitmed Trumpi lähedased liitlased on soovitanud presidendil avalikult öelda, et meeleavaldajad ometi maha rahuneksid. Väidetavalt aga ei soovigi Trump, et olukord täielikult stabiliseeruks. Vähemalt Twitteris on Trump siiski kutsunud üles Kapitooliumil viibijaid "olema rahulik".https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1346912780700577792 CNNi andmetel on ka mitmed korravalvurid Kapitooliumis viga saanud, vähemalt üks neist viidi haiglasse. Valge Maja pressisekretär teatas, et Kapitooliumi juurde saadetakse Rahvuskaardi üksused. Hoiatus: kaadrid võivad olla häirivad! https://twitter.com/TaylerUSA/status/1346913549898149888 https://twitter.com/jazmineulloa/status/1346898566703435779 https://twitter.com/FirasMaksad/status/1346904220310581248 Tuhanded protestijad on teadaolevalt jätkuvalt Kongressi hoones.

They breached the Capitol pic.twitter.com/tWKxojW2Hr — Matt Laslo (@MattLaslo) January 6, 2021





BREAKING: Protesters are on the Senate floor now: pic.twitter.com/k4Q0ln8pZs — Frank Thorp V (@frankthorp) January 6, 2021





They’re in the chamber. One is up on the dais yelling “Trump won that election!” This is insane pic.twitter.com/p6CXhBDSFT — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

They’re shooting into the chamber. pic.twitter.com/l9owW7BAVt — Matt Fuller (@MEPFuller) January 6, 2021