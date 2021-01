OTSEPILT ja -BLOGI | Tuhanded inimesed üle Venemaa avaldavad Navalnõi üleskutsel Putini vastu meelt, sajad on juba kinni peetud

NAVALNÕI MEELEAVALDUSED

Veebiportaal Spektr tegi lühikese videoülevaate tänastest meeleavaldustest Siberis. https://twitter.com/spektronline/status/1352904662706511872

Võimud valmisutvad protestideks: Moskva tänavatel nähti ööpimeduses rasketehnikat. https://twitter.com/barabanch/status/1352731149219598336

Tomskis, kus Navalnõi suvel mürgitati, skandeerib rahvas: "Navalnõi, oleme sinuga!"https://twitter.com/fbkinfo/status/1352897892143538176

Venemaal Kaug-Idas on hakanud meeleavaldused lõppema. Irgustkis võttis protestidest osa paartuhat inimest, Vladivostokis veelgi rohkem. Novaja Gazeta teatel peeti päeva jooksul kinni umbes poolsada meeleavaldajat.

Tjumeni oblasti Leninski rajooni kohtu kohtunik Tatjana Gusarkova otsustas Navalnõi Tjumeni peakorteri koordinaatori Ivan Vostrikovi viieks päevaks vahi alla võtta. Ta mõisteti süüdi selles, et kutsus inimesi osalema täna toimuval meeleavaldusel, ütles ajakirjanikele tema advokaat Pavel Rusnakov.

Telekanali Present Time ajakirjanik Jevgeni Erlihh väljendas toimuva üle mõtteid oma Facebooki kontol. "Te õhutate lapsi, pannes neid miitingule minema! Ja meie peksame neid kõigi venelaste OMONidega - see veri on teie kätel. Mul olid kunagi sõbrad-kolleegid, militaarajakirjanikud... Ja nüüd on enamik neist aru kaotanud... Ei teagi, mida öelda. Jumal mõistab nende üle kohut," kirjutas ta. https://www.facebook.com/evgeny.erlich/posts/3907403702611385

Venemaa Kaug-Idas Vladivostokis aetakse inimesi politseibussidesse. https://twitter.com/spektronline/status/1352895762372423681

Aga mis toimub Moskvas? Ametlik meeleavaldus peaks seal algama täna Eesti aja järgi kell 13. Telekanali RTVi teatel on aga väike grupp inimesi juba kogunenud Puškini väljakule. Kohale on jõudnud ka terve hulk politseinikke. https://twitter.com/RTVi/status/1352885745938214914

Venemaa suuruselt kolmandas linnas Novosibirskis on meeleavaldusele kogunenud 3000 kuni 4000 inimest, vahendab Taiga.info korrespondent. Märulipolitsei on asunud rahvast laiali ajama ja kohale on jõudnud ka politseibussid.

Venemaa Uurali föderaalringkonnas Kurganis pole protestiaktsioon veel alanud, kuid juba on ilmunud tänavatel politseibussid. Õhutemperatuur näitab linnas hetkel 34 külmakraadi, vahendab Znak.com. Foto saatis korrespondent Nikita Teliženko.

Irkutskis skandeerivad protestijad valitsushoone ees: "Me ei lähe ära!" https://twitter.com/ZolotorevskiyB/status/1352890559992623104

Venemaal Lääne-Siberis poole miljoni elanikuga Tomskis on asutud samuti Navalnõi toetuseks meelt avaldama. Just selles linnas opositsiooniliider tänavu suvel Novitšokiga mürgitati.https://twitter.com/teamnavalny_tsk/status/1352882860861124609

Venemaal Habarovski krais asuvas 200 000 elanikuga Amuuri-äärses Komsomolskis osales miitingul umbes 100 inimest. Julgeolekujõud pidasid neist kinni üle 30. Videos on näha, kuidas tsiviilriietuses mehed peksavad protestijaid enne, kui märulipolitsei nad minema viib. https://twitter.com/openrussia_team/status/1352888734400851970

Olukord on eskaleerunud Venemaa Kaug-Ida suurimas linnas Vladivostokis, kus on meelt avaldamas mitutuhat inimest. Märulipolitsei üritab protestijaid tormijooksuga laiali ajada, teatab ühendus "Avatud Venemaa". https://twitter.com/openrussia_team/status/1352879710116700162

Venemaa suuruselt kolmandas linnas Novosibirskis on politsei blokeerinud osaliselt linna peatänava - Krasnõi prospekti. Võimud hoiatavad valjuhäälditest protestijaid, et meeleavaldus ei ole seaduslik. Inimesed hakkasid mööda peatänavat marssima. Aktsioonis osaleb umbes 1000 inimest.

Aleksei Navalnõi advokaat Vadim Kobzev teatas, et opositsiooniliidril ei lubata lugeda uudiseid, sh ajalehti. "Navalnõi ei tohi lugeda uudiseid Navalnõi kohta," kirjutas Kobzev oma Twitteri kontol.https://twitter.com/advokatkobzev/status/1352632821244973058

200 000 elanikuga Južno-Sahhalinski linnas kogunes Sakhalin.info andmetel aktsioonile umbes 400 inimest. "Umbes 40 minuti jooksul skandeerisid valitsushoone lähedale väljakule kogunenud inimesed loosungeid nagu "Vabadus Navalnõile"," Meie oleme siin võimul"," "Varas peab olema vanglas" ja "Venemaa peab olema vaba", kirjutab portaal.Osalejad alustasid rongkäiku. Aktsiooni käigus peeti kinni mitu inimest.

Endine Moskva korrespondent Igor Taro ja venekeelse Delfi peatoimetaja Andrei Šumakov kommenteerisid Delfi Erisaates olukorda! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/erisaade-kas-vangistatud-navalnoi-suudab-venemaa-rahvast-putini-vastu-poorata?id=92342437

Venemaa Kaug-Ida suurimas linnas Jaapani mere rannikul asuvas Vladivostokis on tänavatel meelt avaldamas juba väga suur hulk inimesi. Võimud on teadaolevalt asunud seal ka jõulisemalt tegutsema.https://twitter.com/teamnavalny/status/1352841025350471680

Venemaal Kaug-Idas Sahha vabariigi pealinnas Jakutskis on tulnud inimesed Telegrami kanali "Navalnõi meeskond" teatel meelt avaldama vaatamata äärmiselt ebasoodsale ilmale: väljas on -50 kraadi.

Venemaa tuntuim veebiajakirjanik Juri Dud on liitunud meeleavaldajatega Vladivostokis. 34-aastane kunagine spordiajakirjanik on viimastel aastatel üha rohkem teinud saateid ja usutlusi ühiskondlikel teemadel ning tema Youtube'i kanali jälgijate seas on miljoneid Venemaa noori. https://twitter.com/teamnavalny/status/1352861305011642368

Huvitav tähelepanek 600 000 elanikuga Irkutski linnast: tuhanded inimesed on tulnud tänavatele Navalnõi toetuseks ja president Putini vastu meelt avaldama, ent märulipolitseid ei ole kuskil näha. Mitmetes teistes Venemaa linnades on juba toimunud terve hulk kinnipidamisi.https://twitter.com/StalinGulag/status/1352874389805662208

"Vladimir Putin kartis, et revolutsioon Valgevenes saab venelastele eeskujuks. Sellepärast eelistas ta status quo'd. Vangistades Navalnõi, pani ta venelased tänavatele tulema. Algasid esimesed protestid. Inimesi peetakse kinni ja pekstakse politseijaoskondades," säutsus Valgevene uuriv ajakirjanik ja teadlane Hanna Liubakova. https://twitter.com/HannaLiubakova/status/1352875944944525312

Venemaal Siberi kaguosas Irkutski linnas on kümned meeleavaldajad kogunenud viimase seisuga kohaliku administratiivhoone ette, skandeerides seal president Vladimir Putinile: "Mine minema!". https://twitter.com/teamnavalny/status/1352871098732437504

Aleksei Navalnõi toetuseks toimuvad täna aktsioonid mitte ainult Venemaal, vaid ka kümnetes Euroopa ja maailma linnades. Nende loetelu avaldas oma Facebooki lehel finantsanalüütik Slava Rabinovitš.https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/posts/3710740248987262

Venemaal 600 000 elanikuga Irkustki linnas on tulnud Taiga.info andmetel kesklinna meelt avaldama juba umbes 2000 inimest. "Neid on üha rohkem," teatas meie korrespondent kohapeal.

Venemaa Kaug-Ida suurimas linnas Vladivostokis on tulnud täna hommikul meelt avaldama tuhanded inimesed ja kohalik meedia on juba teatanud ka massilistest kinnipidamistest. Svetlanskaja tänav, mida mööda protestijad liikusid, blokeeriti julgeolekujõudude poolt täielikult. Inimesed kurdavad ka mobiilse interneti kiiruse aeglustumise üle linnas. https://twitter.com/vlar_rus/status/1352854887441301505

Aleksei Navalnõi toetuseks kogunetakse täna keskpäeval ka Tallinnas.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinnaski-avaldatakse-meelt-vene-opositsiooniliider-navalnoi-toetuseks?id=92342813

Juba varahommikul Eesti aja järgi algasid meeleavaldused Venemaa Kaug-Idas, sh Habarovskis, kus neile astus vastu märulipolitsei. "Meie oleme siin võimul," skandeeris rahvas vastuseks politseinike hoiatusele, et nende tegevus on ebaseaduslik.

Tere hommikust! Alustame sündmuste kajastamist Venemaal.