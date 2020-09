OTSEPILT ja -BLOGI | Trump ja Biden lähevad tuliseks kiskuda ähvardaval debatil esimest korda vastamisi

USA 1. presidendikandidaatide debatt 2020

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Joe Biden süüdistus, et Trump pole üldse midagi COVID-19 osas teinud on meelevaldne. CDC esindajad püüdsid Hiinaga koostööd teha juba jaanuaris, kuid nad keeldusid.

Matti Aivar Lind: Trump: Kui me usaldanuks Bidenit, oleksid miljonid inimesed surnud. Biden arvas, et me ei peaks oma riiki sulgema, nagu mina tegin. Mitmed kubernerid on öelnud, et ma tegin fenomenaalset tööd. Me saime maskid, me saime ventilaatorid. Oleme nädalate kaugusel vaktsiinist. Üha vähem inimesi sureb. Me oleme teinud väga head tööd. Põhjus on ainult valeuudistes. "Sa (Biden) ei oleks selle tööga kunagi hakkama saanud."

Matti Aivar Lind: Joe Biden: Iga päev nakatub koroonaviirusse keskmiselt 40 000 inimest ja sureb 1000 inimest. Ta teadis juba veebruaris, kui tõsine see haigus on. Ta ei hoiatanud inimesi selle eest, et mitte ajada inimesi paanikasse. Inimesed ei olnud paanikas, tema oli. Ta ootas ja ootas ja ootas. Ma ütlesin juba märtsis, mida me peaksime tegema. Me peaksime inimesi toetama, et nad saaksid oma elu jätkata.

Matti Aivar Lind: Järgmine teema on koroonaviirus. Mõlemalt küsitakse, kuidas nad kavatsevad kriisile reageerida 2021. aastal ning miks peaks ameeriklased usaldama pigem neid kui nende oponenti.

Matti Aivar Lind: "Ameerika inimesed peaksid minema hääletama. Minge hääletage ja öelge, mida te sellest arvate," ütles Biden. Trump segab vahele ja Biden torkab: "Kas sa jääd vait, mees?"

Matti Aivar Lind: Trump ja Biden jätkavad tervishoiukindlustuse üle vaidlemist. Trump väidab, et ta siiski tahab asendada Obamacare´i parema versiooniga, kuid Biden väidab, et presidendil ei ole selleks mingit plaani ning et viimane ei ole vähendanud ka ravimite hindu. "Ta ei tea, millest ta räägib," märgib Biden.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Trump lubab, et tema uue riikliku tervishoiusüsteemikindlustustega saavad "miljonid" täiendavad terviseabi. See ei vasta tõele. Tema plaani järgi jäävad kindlustustingimuste tõstmisega vajalikust abist ilma üle 120 miljoni inimese. . https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FusatodayDC%2Fstatus%2F1311111294813179904&widget=Tweet

Matti Aivar Lind: Joe Biden ütleb, et ta soovib anda tasuta riikliku tervishoiukindlustuse vaid kõige vaesematele, mitte kõigile ameeriklastele. Trump süüdistab teda aga sotsialismis, öeldes, et ta nõustus selles küsimuses vasakpoolse kandidaadi Bernie Sandersiga, kes talle demokraatide eelvalimistel kaotas.

Matti Aivar Lind: Trumpilt küsitakse riikliku tervishoiukindlustuse Obamacare´i kohta, mille ta on lubanud asendada parema versiooniga, kuid ei ole seda teinud. Trump vahetab teemat: "Ma vähendan ravimite hindu. Ravimite hinnad tulevad alla 80%. Biden oleks võinud seda teha oma 40-aastase karjääri jooksul, aga ei teinud seda."

Matti Aivar Lind: Joe Biden: kaalul on ülemkohtu kohtuniku valimisel ka abordiõigus. Trump: sa ei tea tema (uue ülemkohtuniku) seisukohta abordiõiguse osas.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Eksitav. Biden ütleb, et ülemkohtu kohtunikku pole eales valitud keset valimisaastat. See ei vasta päriselt tõele, seda on juhtunud eelmise sajandi alguses.

Matti Aivar Lind: Joe Biden süüdistab Trumpi 200 000 elu kaotamises koroonaviirusele.

Matti Aivar Lind: Trump vaidleb vastu: "Inimesed on juba hääletanud (2016. aastal). President on valitud neljaks aastaks. Ma ei ole valitud kolmeks aastaks, ma olen valitud neljaks aastaks."

Matti Aivar Lind: Joe Biden: "Ameeriklastel on õigus öelda, kes peaks ülemkohtu kohtunikuks saama. Nad ei saa nüüd seda võimalust. Valimised on juba alanud, kümned tuhanded on juba hääletanud ning seega me peaksime ootama, keda nad presidendina näha tahavad. President soovib võtta 20 miljonilt inimeselt riikliku tervishoiukindlustuse, kui see läheb kohtusse. Mul ei ole selle kandidaadi vastu midagi, aga tema leiab, et riiklik tervishoiukindlustus on põhiseaduse vastu."

Matti Aivar Lind: "Me võitsime valimised, valimistel on tagajärjed. Meil on Senat, meil on Valge Maja. Meie kandidaat on väga väärikas inimene. Ta saab olema suurepärane. Ta on sama hea kui ükskõik kes on varem ülemkohtunik olnud. Meie võitsime valimised ja seega on meil õigus ta ametisse nimetada," ütles Trump, märkides, et demokraadid teeksid sama, kui nemad oleksid võimul.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Juba enne debatti ringles Facebookis uudis nagu oleks Biden saanud debatiküsimused ette ning ta kannab debati vältel mikrofoni, kust talle vastused ette öeldakse. Neil väidetel alust ei ole, kinnitas ka moderaator Chris Wallace https://www.factcheck.org/2020/09/baseless-online-claims-target-biden-ahead-of-first-debate/?platform=hootsuite

Matti Aivar Lind: Debati moderaator Chris Wallace kinnitab, et teemad ja küsimused valis välja tema ning ükski kandidaat ei ole nendega tutvunud. COVID-19 tõttu ei suru kandidaadid kätt ning sisu huvides peab publik jääma debati ajal ühtlasi vaikseks.

Matti Aivar Lind: Esimene küsimus on uue ülemkohtuniku nimetamise kohta vahetult enne valimisi.

Matti Aivar Lind: Debatt algab.

Matti Aivar Lind: Tänane debatt koosneb kuuest 15-minutilisest segmendist ja kestab poolteist tundi ilma reklaamipausideta. Teemadeks on: Trumpi ja Bideni minevik, ülemkohus, COVID-19, majandus, rassiküsimused ja vägivald USA linnades ning valimiste ausus.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Tere hommikust ka minu poolt! Selgituseks sellest, mida me siis õigupoolest faktikontrollima hakkame - kasutame ära USA Today, CNNi, Washington Posti, NYT jt reaalajas toimuvaid faktikontrolle, mida viivad USA-s läbi kümned ja kümned eksperdid. Vahendame need eesti keeles Eesti lugejani. Vaatame, mis saama hakkab.

Matti Aivar Lind: Tere varahommikust! Juba kümnekonna minuti pärast lähevad Biden ja Trump esmakordselt vastamisi.