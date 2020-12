OTSEPILT ja BLOGI | Putin annab oma residentsist ebatraditsioonilises vormis suure pressikonverentsi

Esimest korda toimub üritus videokonverentsina. Putin ise vastab ametlike teadete järgi küsimustele oma Moskva oblastis asuvas Novo-Ogarjovo residentsis, vahendab Interfax.

„Te teate, seal on suur saal nõupidamisteks ja pressikonverentsideks, sinna pannakse üles stuudio, ta näeb kõiki osavõtjaid kõigis punktides,” rääkis Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Ajakirjanikud viibivad aga juba harjumuspäraseks saanud rahvusvahelise kaubanduse keskuses, kus Putini pressikonverentsid on toimunud möödunud aastatel. Venemaa regioonide ajakirjanikud viibivad aga föderaalringkondade pressikeskustes Tulas, Peterburis, Doni-äärses Rostovis, Stavropolis, Nižni Novgorodis, Jekaterinburgis, Novosibirskis ja Vladivostokis.

Mõned Kremli korpuse ajakirjanikud, kes pidevalt Putini tegevust kajastavad, viibivad ka otse Novo-Ogarjovos.

Tänavu lisatakse pressikonverentsile ka „otseliini” elemente, mis koroonaviiruse tõttu sel aastal ära jäi. See tähendab, et küsimusi saavad Putinile esitada ka tavakodanikud. Selleks on loodud spetsiaalne mobiilirakendus „Moskva-Putinu”, aga töötab ka telefonikeskus.

Vladimir Putini suur pressikonverents 2020 Peskov andis sõna Vladivostokile. Putini sõnul ei ole midagi hinnalisemat kui isiklik suhtlemine kodanikega. Putini sõnul ei lasknud pandeemia sel aastal otseliini korraldada, mistõttu on pressikonverentsil mõlemate formaatide elemente.