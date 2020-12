OTSEPILT ja BLOGI | Putin annab oma residentsist ebatraditsioonilises vormis suure pressikonverentsi

Esimest korda toimub üritus videokonverentsina. Putin ise vastab ametlike teadete järgi küsimustele oma Moskva oblastis asuvas Novo-Ogarjovo residentsis, vahendab Interfax.

„Te teate, seal on suur saal nõupidamisteks ja pressikonverentsideks, sinna pannakse üles stuudio, ta näeb kõiki osavõtjaid kõigis punktides,” rääkis Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Ajakirjanikud viibivad aga juba harjumuspäraseks saanud rahvusvahelise kaubanduse keskuses, kus Putini pressikonverentsid on toimunud möödunud aastatel. Venemaa regioonide ajakirjanikud viibivad aga föderaalringkondade pressikeskustes Tulas, Peterburis, Doni-äärses Rostovis, Stavropolis, Nižni Novgorodis, Jekaterinburgis, Novosibirskis ja Vladivostokis.

Mõned Kremli korpuse ajakirjanikud, kes pidevalt Putini tegevust kajastavad, viibivad ka otse Novo-Ogarjovos.

Tänavu lisatakse pressikonverentsile ka „otseliini” elemente, mis koroonaviiruse tõttu sel aastal ära jäi. See tähendab, et küsimusi saavad Putinile esitada ka tavakodanikud. Selleks on loodud spetsiaalne mobiilirakendus „Moskva-Putinu”, aga töötab ka telefonikeskus.

Vladimir Putini suur pressikonverents 2020 Küsimus: millega paistab silma järgmine valimiskampaania, kas süsteemsel opositsioonil ei ole aeg loovutada koht uutele parteidele? Kuidas on asi välise sekkumisega? Putin: lihtsaim viis koroonaviiruse pandeemiast väljumiseks on sanitaar-epidemioloogilise teenistuse tänapäevastamine. Putin: AstraZeneca on valmis Venemaaga koostööd tegema töös Oxfordi vaktsiiniga. Olen veendunud koostöö heas tulemuses. Putin: Venemaa oli esimene riik maailmas, mis hakkas vaktsiini tootma. Vene vaktsiin Sputnik V on näidanud suurt efektiivsust. Ühtki tõsist kahjulikku mõju ei ole ilmnenud. Putin: Venemaa on testimise poolest maailmas esikolmikus. Putin: vajalike ravimite kogust on suurendatud kaks korda. Mõnedes regioonides ravimeid endiselt ei jätku, aga üldiselt tööstus reageeris. Putin: maskide tootmine kasvas 20 korda, mida juhtub harva. Putin: Venemaa suutis osa meditsiiniasutusi koroonaviirusega tegelemisele ümber profileerida. Hakati kiiresti maske ja kaitseriietust tootma. Putin: lühikese ajaga tekitati 277 000 voodikohta, ehitati kümneid meditsiinikeskusi. See räägib võimest probleemile kiiresti reageerida. Putin: Venemaal õnnestus võita aega koroonapuhangute ajal Hiinas. Putin: Vene süsteem on osutunud efektiivsemaks kui teised. Putin: ükski tervishoiusüsteem maailmas ei olnud pandeemiaks valmis. Riiklik ringhääling VGTRK: millises seisus on Venemaa tervishoid, kas see saab hakkama? Putin: venemaalased näitasid taas, mis on rahva identiteedi alus: inimeste ühinemine ohu korral. Vaatamata koroonaviirusele tähistas Venemaa vääriliselt võidu 75. aastapäeva. Putin: mis on kindlasti positiivne: 70% eelarvest ei tule nafta- ja gaasitoodetest. Venemaa hakkab nafta ja gaasi ikkest vabanema. Putin: Venemaa riigivõlg on minimaalne, 70 miljardit dollarit, vähenes 10 miljardi võrra. Putin: tööpuudus kasvas 6,3%-ni. Putin: reaalpalk kasvab aasta lõpuks 1,5%. Reaalsed sissetulekud kahanevad aga 3%. Putin: pangasektor on rahuldavas seisus. Olukord on stabiilne. Putin: tööstustoodang langes 3%, peamiselt naftatootmise arvel. Töötlev tööstus novembriks aga kasvas. Putin: SKT langes 3,6%. Vähem kui pea kõigis Euroopa juhtivates riikides ja USA-s. Putin: aasta on seotud probleemiga, mis on kõigil teada - koroonaviirusega. See on mõjutanud elu kõiki külgi. See tähendab lockdaowne, veoste vähenemist, töökohtade vähenemist ja sissetulekute kahanemist. Venemaa on aga nendele probleemidele väärikalt vastu astunud. Magadani obalstist küsitakse, kas aasta oli hea või halb. Peskov andis sõna Vladivostokile. Putini sõnul ei ole midagi hinnalisemat kui isiklik suhtlemine kodanikega. Putini sõnul ei lasknud pandeemia sel aastal otseliini korraldada, mistõttu on pressikonverentsil mõlemate formaatide elemente. Putini varustus: https://twitter.com/Kremlinpool_RIA/status/1339489451890925568?ref_src=twsrc%5Etfw Stuudio Novo-Ogarjovos: https://twitter.com/Kremlinpool_RIA/status/1339443255277203457?ref_src=twsrc%5Etfw