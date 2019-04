OTSEPILT JA -BLOGI | Pariisi Jumalaema kirik on leekides: üks tornidest vajus juba kokku ning linna kohal on hiiglaslik tossupilv. Tulekahju likvideerimisega tegeleb 400 päästjat

Tulekahju Jumalaema kirikus

Inimesed palvetavad, et kirikust midagigi alles jääks. Päästjad annavad muidugi endast parima. Allikas: AP

Olukord kisub vaid hullemaks - tuletõrjujad kardavad, et tuli võib veelgi levida.

Tuletõrjuja Gregg Favre analüüsib Twitteris, miks pole õnnestunud tulele piiri panna. Näiteks on sellise ehitise puhul kustutustöödeks kindlasti vaja hoonesse siseneda, ent selle kiriku puhul pole see lihtne, vaid on suisa eluohtlik. Kogu aeg võib katusealuseid puitdetaile kaela lennata. Ühtlasi on punasele kukele sütikuks ju hapnik ja taolises külastajatele mõeldud avatud kirikus on seda ohtralt. https://twitter.com/GreggFavre/status/1117856422644060166?ref_src=twsrc%5Etfw

Asesiseminister Laurent Nunez ütles ajakirjanikele, et pole kindel, kas kirik õnnestub päästa.

Vatikanist teatati avalikkusele, et ollakse juhtunust šokis ja kurvad. Ühtlasi öeldi, et palvetatakse Prantsusmaa tuletõrjujate eest.

Politsei on küll palunud inimestel koju jääda, ent praeguseks on tuhanded tänavatele tulnud ja jälgivad Seine'i jõe äärest kustutustöid. Päästjate esindajad on AFP'le öelnud, et pole kindlad, kas ja kuna suudetakse leekidele piir panna. Kirikust ei jää tõenäoliselt suurt midagi alles.

President Emmanuel Macron, peaminister Edouard Philippe ja kultuuriminister Franck Riester on kõik sündmuskohal. Macron kohtub Pariisi politseinikega. Foto: EPA.

Kohalikud vaatavad nukralt, kuidas Pariisi sümbol hävib. AP

Londoni linnapea Sadiq Khan: "Südantlõhestavad vaatepildid Jumalaema kirikust leekides. London seisab täna kurbuses koos Pariisiga."

Saksamaa kantsler Angela Merkel: "Need kohutavad kaadrid põlengust on vapustavad ja teevad haiget. Pariisi Jumalaema kirik on Prantsusmaa ja kogu Euroopa kultuuri sümboliks. Meie mõtted on meie prantslastest sõpradega."

Videost võetud kaadritel on hästi näha, kuidas leegid hävitustööd teevad. Allikas: AFP

Pariisi kohale on langenud õhtupimedus, ent legendaarne kirik on jätkuvalt leekides ja kustutustööd käivad. Kohal on sadu tuletõrjujaid. Foto: Reuters

Tulekahju puhkes pelgalt viis minutit pärast selle külalistele sulgemist.

Pariisis valitseb kurbus.

Kohalik neiu Marie ütles Delfile, et kohalikud on toimuva osas väga tundlikud, kuna tegu on Pariisi jaoks väga olulise ja sümboolse kohaga. Sadu inimesi on sündmuskoha lähedal kustutustöid jälgimas. Ka Marie teda keegi viga pole saanud.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kirjeldas tulekahju kui "õudust". Prantsuse keeles kirjutatud pressiteates ütles Juncker: "Meie Pariisi leedi kuulub kogu inimkonnale. Milline kurb spektaakel. Milline õudus. Ma jagan Prantsuse rahva emotsioone, mida tunneme ka meie."

Õhtutaevas Pariisi kohal on muutunud põlengust kerkvia suitsusamba tõttu oranžiks, räägitakse kohapeal.

Pariisi aselinnapea Emmanuel Gregoire ütles, et katedraal saab "kolossaalset kahju". Tema sõnul üritasid tuletõrjujad päästa kunsti ja muid katedraalis hoitavaid väärtuslikke esemeid.

Tulekahju likvideerimisega tegeleb 400 päästjat.

Inimesi evakueeritakse kiriku lähistelt.

Inimesed on tulnud Pariisi tänavatele ajaloolise kiriku hävimist nurkate nägudega pealt vaatama.

Notre Dame'i pressiesindaja Andre Finot ütles Prantsuse meediale: "Kõik põleb, karkassist ei jää midagi alles." Tema sõnul põleb kogu kiriku puidust interjöör, mis tõenäoliselt hävitab täielikult.

Viimases hädas üritavad Pariisi päästeteenistused kirikust kunstiteoseid päästa.

Pariisi prokuratuur alustas juurdlust tulekahju põhjuste uurimiseks.

Jumalaema kiriku pressiesindaja ütles uudisteagentuurile AP, et terve katedral on leekides.

Kõik kukkub kokku, ütles politseinik sündmuskohal. Terve kiriku katus põleb endiselt.

Pariisis elav eestlanna Monika ütles Delfile, et sai Jumalaema kiriku tulekahjust teada sotsiaalmeediast. Kõik, mida ta põlengust teab, põhineb nähtud piltidel ja videotel. Kesklinnast kaugemal tunduvad inimesed tema sõnul rahulikud olevat. Politsei- ja tuletõrjeautosid on küll palju kuulda ning Monika räägib, et koduaknast on ka taevas tossu näha. Tema prantslastest sõbrad ja poiss-sõber on juhtunu pärast väga kurvad.

Kiriku torn varises kokku.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron otsustas Jumalaema kiriku põlengu tõttu täna õhtul ära jätta oma õhtuse kõne rahvale poliitikamuudatustest vastusena nn kollaste vestide protestiaktsioonidele.

