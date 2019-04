OTSEPILT ja -BLOGI | Pariisi Jumalaema kirik on leekides. Tulekahju põhjus võib olla seotud ulatuslike renoveerimistöödega

Reuters kirjutab, et tulekahju puhkes esmaspäeva pärastlõunal. Tossu tuleb katedraali akendest, tornide juures on näha leeke.

Kohale sõidab ohtralt tuletõrjumeeskondi ja ala on piiratud, et kõrvalseisjad sinna ligi ei pääseks. Kannatanutest õnneks teateid pole. Esmastel andmetel kinnitasid päästetöötajad, et tulekahju võib olla seotud renoveerimistöödega.

Ulatuslikud restaureerimistööd algasid, et kirik saaste ja ilmastiku põhjustatud probleemidest päästa. Local France väljaande andmetel rahastab 11 miljoni euroseid renoveerimistöid Prantsusmaa. Pariisi meer Anne Hidalgo kirjeldas põlengut kui kohutavat õnnetust ja palus inimestel sündmuskohast kaugemale hoida, et mitte tuletõrjujaid segada.