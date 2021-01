OTSEPILT ja -BLOGI | Moskvas puhkesid märulipolitsei ja protestijate vahel kokkupõrked, mitmed inimesed on saanud vigastada, tuhatkond on kinni peetud

NAVALNÕI MEELEAVALDUSED

Venemaal inimõigusi ja poliitilist tagakiusamist kajastava sõltumatu meediaprojekti OVD-Info andmetel on tänastel meeleavaldustel üle Venemaa kinni peetud juba üle 1330 inimese. https://twitter.com/OvdInfo/status/1352979814358114304

Lätis Riias toodi Venemaa suursaatkonna ette kullavärvi potiharju. Foto: Baltic Events.

Tänavatele tulnud noored mängivad Moskvas märulipolitseiniku kiivriga jalgpalli.https://twitter.com/ASLuhn/status/1352981378657345538

Vägivalla taustal kostub valjuhäälditest "Teeme kõik teie turvalisuse tagamiseks." https://twitter.com/mjluxmoore/status/1352978133410955264

Olukord on jätkuvalt väga pingeline pealinnas Moskvas, kus hakkab vaikselt pimedaks minema. Teadete kohaselt toimuvad julgeolekujõudude ja politsei vahel tõsised ja kaootilised kokkupõrked ning mitu inimest, sh märulipolitseinikku on saanud raskemalt vigastada. https://twitter.com/RALee85/status/1352978794852839424

Video tänastest meeleavaldustest Venemaa Kaug-Idas Vladivostokis.

Tuhanded inimesed on tulnud täna Navalnõi toetuseks tänavatele ka Peterburis.https://twitter.com/Roskin_M/status/1352958560024584193

Värske video märulipolitsei ja meeleavaldajate kokkupõrgetest Moskva tänavatel. https://twitter.com/Mike_Eckel/status/1352977913994469376

Uudisteagentuuri Reuters teatel avaldab praegu Moskvas meelt umbes 40 000 inimest. Ajakirjanik Alec Luhn märkis, et protestijad on noored ja vihased ning ka julgeolekujõud ei ole heas tujus. https://twitter.com/ASLuhn/status/1352976965129687041

Julgeolekujõud jätkavad meeleavaldajatega kähmlemist Moskva linna tänavatel. https://twitter.com/Mike_Eckel/status/1352971876667187201

FT Moskva korrespondent Max Seddon: "Kõigi siin oldud aastate jooksul pole ma veel iial näinud, et Vene protestijad hakkaksid füüsiliselt vastu. See näitab, kui vihased nad Putini peale Navalnõi kohtlemise tõttu on - kuid kahtlemata põhjustab see tohutu mahasurumise. Õige pea."https://twitter.com/maxseddon/status/1352973670948483078

Venemaal inimõigusi ja poliitilist tagakiusamist kajastava sõltumatu meediaprojekti OVD-Info andmetel on tänastel meeleavaldustel üle Venemaa kinni peetud juba üle tuhande inimese.https://twitter.com/OvdInfo/status/1352965990460616704

Iga kinnipidamine ei ole Vene võimudel täna siiski hõlpsasti kulgenud.https://twitter.com/galiamina/status/1352927858516250624

Väljaande Znak.com hinnangul võttis protestidest Puškini väljakul osa 15 000 inimest.

Ajalehe The Financial Times Moskva korrespondent Max Seddon teatab, et politsei puhastas äsja pealinna Puškini väljaku protestijatest täielikult. Viimased jätkavad aktsiooni ümberkaudsetel tänavatel. https://twitter.com/maxseddon/status/1352970595961630720

Julgeolekujõudude ja meeleavaldajate vahel toimuvad Moskvas tõsised kähmlused. https://twitter.com/mjluxmoore/status/1352967295161790466

Moskvas on meeleolu pinev ja protestijad skandeerivad "Üks kõigi, kõik ühe eest!" https://twitter.com/mjluxmoore/status/1352961397517332480

Meie korrespondent Põhja-Venemaal Arhangelskis teatas, et ilmaga protestijatel ei vedanud: 15-kraadine pakane koos tugeva tuule ja tuisuga. Hoolimata sellest kogunes meeleavaldusele mitusada inimest (portaali 29.ru hinnangul umbes 400). Võimud otsustasid, et linna peaväljakul on vaja asuda just täna uusaastakaunistusi maha võtma - mistõttu teed sinna blokeeriti.

Kesk-Venemaal 300 000 elanikuga Orjoli linnas sõitis meeleavaldajate sekka traktor.

Telekanali Dožd värsketel kaadritel on näha, et märulipolitsei hakkas Puškini väljakule kogunenuid kumminuiadega peksma. Protestijad on vastanud omalt poolt lumepallide rahega.

Video Julia Navalnaja kinnipidamisest meeleavaldusel Moskvas Puškini väljakul. https://twitter.com/teamnavalny/status/1352959107981045763

Telekanali BBC Moskva korrespondent Liza Fohht teatas oma Twitteri kontol, et Vene Rahvuskaart suundub pealinna Puškini väljakule, kus varem üritas meeleavaldust laiali ajada politsei. https://twitter.com/lizafoht/status/1352962677631545344

MediaZona video protestidest Moskva Puškini väljakul. Olukord on kohati üsna kaootiline.

Venemaa suurselt teises linnas Peterburis murdsid protestijad äsja läbi politseiaheliku. Inimesi peetakse kinni.

Venemaal Volga jõe ääres asuvas Jaroslavlis tulid täna tänavatele sajad inimesed, skandeerides muu seas politsei suunas "Häbi!" ja "Mõrtsukad!". Mitu inimest peeti jõuliselt kinni.https://twitter.com/teamnavalny_yar/status/1352958095962624001

Meie korrespondent Moskvas teatab, et võimud peavad inimesi kohati kinni väga jõuliselt.

Venemaa põhjaosas Valge mere lähedal 350 000 elanikuga Arkhangelskis avaldasid opositsiooniliider Navalnõi toetuseks meelt sajad inimesed, trotsides lumetuisku ja krõbedat pakast. https://twitter.com/kadetovaa_/status/1352940871096922113

Venemaal inimõigusi ja poliitilist tagakiusamist kajastava sõltumatu meediaprojekti OVD-Info andmetel on tänastel meeleavaldustel üle Venemaa kinni peetud juba üle 860 inimese. https://twitter.com/OvdInfo/status/1352956583198732289

Aleksei Navalnõi abikaasa Julia peeti meeleavaldusel Moskvas kinni, vahendab meedia. "Vabandan halva kvaliteedi ja valguse pärast, politseibussides on väga halb valgustus," kirjutas ta ise oma Instagramis. https://www.instagram.com/p/CKYye2qFQ5v/

Vene Föderatsiooni Ühiskondlik Koda, mille eesmärk on väidetavalt edendada ühiskonnas avalikku mõttevahetust Venemaa ja Vene kodanikuühiskonna arengu üle, teatas täna Ria Novostile, et suutis ära hoida alaealiste massilise osalemise ebaseaduslikel aktsioonidel. "Teismelisi pole väljas palju, politsei peab nendega ennetavaid vestlusi ja nad lähevad koju," ütles organisatsiooni demograafia ja perekaitse komisjoni esimees Sergei Rõbaltšenko.

Tallinnas on meeleavaldajad kogunenud Venemaa suursaatkonna ette Pikal tänaval.

Väljaanne Meduza teatab, et Moskvas Puškini väljakul ründas märulipolitseinik nende korrespondenti Kristina Safonovat, kes kandis pressivesti. Võimude viha pälvis ta seetõttu, et filmis väljakul toimuvat.

Väidetavalt on hakanud inimesed liikuma Puškini väljakult Kremli suunas, Manežnaja väljakule. Osa protestijatest soovib minna ka Punasele väljakule. Nende ja Kremli vahel on ainult üks metroopeatus. Allikad kohapeal teatasid, et märulipolitsei ei sega inimeste edasiliikumist.

Moskvas Puškini väljakul liitus meeleavaldajatega ka Aleksei Navalnõi abikaasa Julia.

Venemaa Kurski oblasti politseijõudude major Ruslan Agibalov avaldas video, milles väljendab toetust Aleksei Navalnõile ja teistele poliitvangidele. Agibalov muretseb, et tema lapsed kasvavad üles riigis, kus protest Kremli vastu saab ettekäändeks kaugeleulatuvate kriminaalasjade jaoks. https://twitter.com/jason_corcoran/status/1352927614713942017

Moskva politsei väidab, et Puškini väljakule on kogunenud umbes 4000 inimest.

Aina rohkem inimesi on kogunemas Moskva Puškini väljakule ja selle ümbrusse - seda hoolimata võimude jätkuvatest hoiatustest, et kõiki meeleavaldajaid võib ähvardada kinnipidamine. https://twitter.com/olachesare/status/1352947244232794113

Meie korrespondent Moskvas saatis äsja sellise foto meeleavaldusest Puškini väljakul.

Venemaal Siberis Omski linnas, kus kiirabiarstid suvel Novitšokiga mürgitatud Navalnõi elu päästsid, tuli täna tänavatele meelt avaldama sadu inimesi, teatab uudistekanal MediaZona. https://twitter.com/mediazzzona/status/1352904156185563136

Venemaal Uuralite eelmäestikus asuvas miljoni elanikuga Permi linnas tulid täna tuhanded inimesed Navalnõi toetuseks meelt avaldama. Videol on näha neid skandeerimas "Putin on varas!". https://twitter.com/AlexKokcharov/status/1352944551519014912

Värske video tänaste meeleavalduste n-ö epitsentrist Puškini väljakult Moskvast.https://twitter.com/MBKhMedia/status/1352941596426305536

Venemaa lõunaosas Doni-äärses Rostovis on võimud asunud samuti meeleavaldajaid jõuliselt kinni pidama. MBKh Media hinnangul peeti mõne aja eest kinni 10-12 inimest. https://twitter.com/MBKhMedia/status/1352941118858670086

Meie korrespondent Moskvas teatab, et rahvas hakkas skandeerima "Putin on mõrvar!"

Jekaterinburgis toimuvad jõulised kinnipidamised, vahendab Telegrami kanal "Baza.io".

Aleksei Navalnõi asutatud Korruptsioonitõrjefondi jurist Sobol Ljubov peeti Moskvas kinni. https://twitter.com/Mike_Eckel/status/1352938748179341314

Ajalehe Financial Times Moskva korrespondent Max Seddon teatab, et Puškini väljak on nüüd täis meeleavaldajaid, kes nõuavad Navalnõi vabastamist. Tema sõnul kutsub märulipolitsei valjuhäälditest inimesi sealt lahkuma, ähvardades alustada kinnipidamisi. Olukord on pinev. https://twitter.com/maxseddon/status/1352935784710606849

https://twitter.com/victorguzun/status/1352932022524772353

https://twitter.com/imrekaas/status/1352929672317775872

Jekaterinburgis viskas üks protestijatest märulipolitseinike suunas suitsupommi, teatab MBH Media korrespondent. Julgeolekujõud andsid protestijatele äsja laialiminekuks 10 minutit.

Venemaal Uuralite idanõlval asuvas miljoni elanikuga Tšeljabinskis, teadlase Kurtšatovi monumendi ja piirkonna suurima Lõuna-Uurali ülikooli lähedal, algasid kinnipidamised, vahendab kohalik portaal 74.ru.

Venemaal Uurali föderaalringkonnas asuva Kurgani linna keskväljakule tuli täna Navalnõi toetuseks meelt avaldama üle saja inimese. Väljas paukus samal ajal kõva pakane. Julgeolekujõud pidasid erinevatel andmetel kinni 4 – 6 inimest, ütles BBC korrespondent Jelena Berdnikova.

Julgeolekujõudude töötajad jagunevad Moskvas meediakanali Baza teatel kolme rühma:1. rühm "Patrull" - ametnikud, kes liiguvad pidevalt rahvarohketes kohtades ja annavad ülejäänud politseinikele märku võimalikest korrarikkumistest või vajadusest teatud kohtades jõulisemalt sekkuda. 2. rühm "Inimkett" - ametnikud, kes ühtse rivina "liigutavad" meeleavaldajaid. 3. rühm "Kinnipidamine" - ametnikud, kes liiguvad kiiresti neile ülemuste poolt ette näidatud punkti ja peavad seal viibivad meeleavaldajad kohe kinni.

Venemaal inimõigusi ja poliitilist tagakiusamist kajastava sõltumatu meediaprojekti OVD-Info andmetel on tänastel meeleavaldustel üle Venemaa kinni peetud juba üle 360 inimese. https://twitter.com/OvdInfo/status/1352929200001396739?

Meie korrespondent Moskvas teatab, et Puškini väljakul võetakse iga minuti tagant keegi julgeolekujõudude poolt kinni. Väljak on ka juba üsna tihedalt rahvast täis, märkis ta. Aktsioon peaks algama ametlikult kell 13 Eesti aja järgi. Võimude teatel on kogunemine ebaseaduslik.

Tallinnas Vabaduse väljakul toimunud meeleavaldusest Navalnõi toetuseks võttis RusDelfi teatel osa umbes pooltuhat inimest. Inimesed suunduvad nüüd Venemaa suursaatkonna ette.

Aleksei Navalnõi asutatud Korruptsioonitõrjefondi jurist Sobol Ljubov kutsus inimesi Twitteri vahendusel tänasele meeleavaldusele tulema. "Hirm ja ükskõiksus — kõige tähsam on kütus, millel sõidab kogu see Putini reegliteta auto. Süütud ei tohi vangis istuda! Sellepärast tulen mina kell 14 Puškini väljakule, et nõuda seaduste täitmist. Navalnõi vabaks!" kirjutas ta.https://twitter.com/SobolLubov/status/1352918479414956034

51-kraadise pakase kiuste leidis ka Jakutskis mitu protestijat end politseikongist.https://twitter.com/spektronline/status/1352927794121076737

Väljaande Raadio Vabadus Moskva korrespondent Matthew Luxmoore märgib, et mõni Venemaa suurlinn näeb täna välja nagu Minsk, mis muutus Lukašenka-vastaste protestide tipul justkui militaarkindluseks. Julgeolekuekspert Petri Mäkelä juhib tähelepanu, et fotol on näha Moskvasse suunduvaid Rahvuskaardi sõjaväemasinaid, mille konvoisid tavaliselt ei näe.https://twitter.com/pmakela1/status/1352925680841977862

USA juhtimiskonsultatsioonifirma McKinsey Moskva filiaal pälvis meedia tähelepanu, sest saatis oma töötajatele kirja, milles palus neil mitte osa võtta ega toetada sotsiaalmeedias tänast meeleavaldust. "Olge terved, olge erapooletud, nautige nädalavahetust," seisis kirjas. https://twitter.com/PjotrSauer/status/1352920211951935489

https://twitter.com/markomihkelson/status/1352925490261204993

Just Moskva Puškini väljakule jõudnud ajalehe The Guardian korrespondent Andrew Roth kirjutab, et seda ümbritsevad märulipolitseinikud ja sajad protestijad, kes tulid välja tund aega enne seda, kui meeleavaldus peaks seal ametlikult algama. "Olen kuulnud kinnipidamistest, ent väljakut ei ole veel suletud," märkis Roth. https://twitter.com/Andrew__Roth/status/1352923053970354176

Ka Tallinnas Vabaduse väljakul sai mõne aja eest alguse aktsioon Navalnõi toetuseks.

Aktsioonid Moskvas on juba alanud ja inimesi peetakse ka kinni - tundub, et valimatult.https://twitter.com/maxseddon/status/1352923136669470721

Meduza avaldas foto ühest tänasest protestiaktsioonist. Räägib rohkem kui tuhat sõna.

Tunni aja pärast peaks algama meeleavaldus ka Peterburis. Julgeolekujõud on juba kohal. https://twitter.com/seriozha_s/status/1352917145609527296

Teadete kohaselt on täna üle Venemaa kinni peetud kümneid Navalnõi piirkondlikke liitlasi.

Ajalehe The Telegraph Moskva korrespondent Natalija Vasiljeva teatas oma Twitteri kontol, et juba enne protestide algust Moskvas ja Peterburis võib öelda, et näeme täna suurimat üleriigilist protestilainet Venemaal alates 2017. aastast. https://twitter.com/Nat_Vasilyeva/status/1352876582407442433

https://twitter.com/KertValdaru/status/1352889693524914177

Venemaa Altai krai keskuse Barnauli tänavatele on tulnud protestima suur hulk inimesi.https://twitter.com/Sandy_mustache/status/1352910951822069760

Vene teisitimõtleja ja Kremli kriitik Mihhail Hodorkovski kutsus inimesi üles protestima. "Lapsed, ka minu sõprade omad, on otsustanud (täna -toim) välja minna. Neid ei saa peatada. Me ei tea nendest "Tik-Toki kõnelustest". Võib olla tekib probleeme. Täiskasvanud, palun tulge (täna) välja. Ärge jätke lapsi üksi - vastamisi selle julma valitsusega!https://twitter.com/mich261213/status/1352647885473673216

Venemaal inimõigusi ja poliitilist tagakiusamist kajastava sõltumatu meediaprojekti OVD-Info andmetel on tänastel meeleavaldustel üle Venemaa kinni peetud juba üle 200 inimese.

Venemaa riiklik uudistekanal RT räägib samal ajal hoopis protestidest Tšiilis.https://twitter.com/RT_com/status/1352913966507417602

Telekanali Meduza korrespondent teatab, et politsei võttis Moskvas kuus meeleavaldajat kinni pärast seda, kui viimased võtsid välja loosungid nagu "Vabadus poliitvangidele!" Videod MBKhMedialt. https://twitter.com/MBKhMedia/status/1352911121699770368

Venemaal Altai krai keskuses Barnaus kogunes täna meelt avaldama umbes kolmtuhat inimest, kes marssisid rahumeelselt linna Lenini avenüült Iseseisvuse väljakule, teatab amic.ru korrespondent.

Juba enne meeleavalduse ametlikku algust on Moskvas Puškini väljakul uudistekanali MBKh Media teatel kinni peetud vähemalt kuus inimest. Võimud on kohal suurte jõududega. https://twitter.com/RTVi/status/1352911187084775424

Vene valitsuse lasteombudsman Anna Kuznetsova teatas, et Vladivostokis Navalnõi toetuseks korraldatud meeleavaldusel varjusid täiskasvanud julgeolekujõudude eest laste selja taga."Nüüd tean ma kõike inimeste alatusest. Vladivostok. Inimketis on lapsed. Nende selja tagant viskavad täiskasvanud märulipolitsei poole liikluskoonuseid ja varjuvad siis uuesti. Kes on need inimesed? Kas nad on inimesed?" kirjutas Kuznetsova äsja oma Facebooki kontol.Tõendeid oma väidete kohta ta ei esitanud.

Julgeolekujõud on blokeerinud Moskvas ligipääsu Puškini väljakule, kus peaks umbes pooleteise tunni pärast algama protestiaktsioon Navalnõi toetuseks. Moskva linnapea Sergei Sobjanin kutsus kõiki inimesi täna kodudesse jääma, tuletades meelde, et meeleavaldus on ebaseaduslik.https://twitter.com/dw_russian/status/1352878828490776576

Üks protestija jäi Novosibirskis märulipolitsei raevu alla ja vajas arstiabi. https://twitter.com/OvdInfo/status/1352905851942678528

Venemaal Kaug-Idas Habarovskis toimunud meeleavaldusel peeti kinni terve hulk inimesi. Ühenduse "Avatud Venemaa" teatel tarvitatakse politseijaoskonnas protestijate kallal ka vägivalda.

Venemaal Taga-Baikali krais Tšita linnas toimunud meeleavaldusel peeti kinni mitu inimest, teatab kohalik uudisteportaal Chita.ru. Aktsioonist võttis osa hinnanguliselt kolmsada protestijat.

Venemaal Kaug-Idas Jakuutias on protestijad tänavatel 50-kraadise pakase kiuste. https://twitter.com/Rudnit/status/1352871520461324292

Veebiportaal Spektr tegi lühikese videoülevaate tänastest meeleavaldustest Siberis. https://twitter.com/spektronline/status/1352904662706511872

Võimud valmisutvad protestideks: Moskva tänavatel nähti ööpimeduses rasketehnikat. https://twitter.com/barabanch/status/1352731149219598336

Tomskis, kus Navalnõi suvel mürgitati, skandeerib rahvas: "Navalnõi, oleme sinuga!"https://twitter.com/fbkinfo/status/1352897892143538176

Venemaal Kaug-Idas on hakanud meeleavaldused lõppema. Irgustkis võttis protestidest osa paartuhat inimest, Vladivostokis veelgi rohkem. Novaja Gazeta teatel peeti päeva jooksul kinni umbes poolsada meeleavaldajat.

Tjumeni oblasti Leninski rajooni kohtu kohtunik Tatjana Gusarkova otsustas Navalnõi Tjumeni peakorteri koordinaatori Ivan Vostrikovi viieks päevaks vahi alla võtta. Ta mõisteti süüdi selles, et kutsus inimesi osalema täna toimuval meeleavaldusel, ütles ajakirjanikele tema advokaat Pavel Rusnakov.

Telekanali Present Time ajakirjanik Jevgeni Erlihh väljendas toimuva üle imestust oma Facebooki kontol. "Te õhutate lapsi, pannes neid miitingule minema! Ja meie peksame neid kõigi venelaste OMONidega - see veri on teie kätel. Mul olid kunagi sõbrad-kolleegid, militaarajakirjanikud... Ja nüüd on enamik neist aru kaotanud... Ei teagi, mida öelda. Jumal mõistab nende üle kohut," kirjutas ta. https://www.facebook.com/evgeny.erlich/posts/3907403702611385

Venemaa Kaug-Idas Vladivostokis aetakse inimesi politseibussidesse. https://twitter.com/spektronline/status/1352895762372423681

Aga mis toimub Moskvas? Ametlik meeleavaldus peaks seal algama täna Eesti aja järgi kell 13. Telekanali RTVi teatel on aga väike grupp inimesi juba kogunenud Puškini väljakule. Kohale on jõudnud ka terve hulk politseinikke. https://twitter.com/RTVi/status/1352885745938214914

Venemaa suuruselt kolmandas linnas Novosibirskis on meeleavaldusele kogunenud 3000 kuni 4000 inimest, vahendab Taiga.info korrespondent. Märulipolitsei on asunud rahvast laiali ajama ja kohale on jõudnud ka politseibussid.

Venemaa Uurali föderaalringkonnas Kurganis pole protestiaktsioon veel alanud, kuid juba on ilmunud tänavatel politseibussid. Õhutemperatuur näitab linnas hetkel 34 külmakraadi, vahendab Znak.com. Foto saatis korrespondent Nikita Teliženko.

Irkutskis skandeerivad protestijad valitsushoone ees: "Me ei lähe ära!" https://twitter.com/ZolotorevskiyB/status/1352890559992623104

Venemaal Lääne-Siberis poole miljoni elanikuga Tomskis on asutud samuti Navalnõi toetuseks meelt avaldama. Just selles linnas opositsiooniliider tänavu suvel Novitšokiga mürgitati.https://twitter.com/teamnavalny_tsk/status/1352882860861124609

Venemaal Habarovski krais asuvas 200 000 elanikuga Amuuri-äärses Komsomolskis osales miitingul umbes 100 inimest. Julgeolekujõud pidasid neist kinni üle 30. Videos on näha, kuidas tsiviilriietuses mehed peksavad protestijaid enne, kui märulipolitsei nad minema viib. https://twitter.com/openrussia_team/status/1352888734400851970

Olukord on eskaleerunud Venemaa Kaug-Ida suurimas linnas Vladivostokis, kus on meelt avaldamas mitutuhat inimest. Märulipolitsei üritab protestijaid tormijooksuga laiali ajada, teatab ühendus "Avatud Venemaa". https://twitter.com/openrussia_team/status/1352879710116700162

Venemaa suuruselt kolmandas linnas Novosibirskis on politsei blokeerinud osaliselt linna peatänava - Krasnõi prospekti. Võimud hoiatavad valjuhäälditest protestijaid, et meeleavaldus ei ole seaduslik. Inimesed hakkasid mööda peatänavat marssima. Aktsioonis osaleb umbes 1000 inimest.

Aleksei Navalnõi advokaat Vadim Kobzev teatas, et opositsiooniliidril ei lubata lugeda uudiseid, sh ajalehti. "Navalnõi ei tohi lugeda uudiseid Navalnõi kohta," kirjutas Kobzev oma Twitteri kontol.https://twitter.com/advokatkobzev/status/1352632821244973058

200 000 elanikuga Južno-Sahhalinski linnas kogunes Sakhalin.info andmetel aktsioonile umbes 400 inimest. "Umbes 40 minuti jooksul skandeerisid valitsushoone lähedale väljakule kogunenud inimesed loosungeid nagu "Vabadus Navalnõile"," Meie oleme siin võimul"," "Varas peab olema vanglas" ja "Venemaa peab olema vaba", kirjutab portaal.Osalejad alustasid rongkäiku. Aktsiooni käigus peeti kinni mitu inimest.

Endine Moskva korrespondent Igor Taro ja venekeelse Delfi peatoimetaja Andrei Šumakov kommenteerisid Delfi Erisaates olukorda! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/erisaade-kas-vangistatud-navalnoi-suudab-venemaa-rahvast-putini-vastu-poorata?id=92342437

Venemaa Kaug-Ida suurimas linnas Jaapani mere rannikul asuvas Vladivostokis on tänavatel meelt avaldamas juba väga suur hulk inimesi. Võimud on teadaolevalt asunud seal ka jõulisemalt tegutsema.https://twitter.com/teamnavalny/status/1352841025350471680

Venemaal Kaug-Idas Sahha vabariigi pealinnas Jakutskis on tulnud inimesed Telegrami kanali "Navalnõi meeskond" teatel meelt avaldama vaatamata äärmiselt ebasoodsale ilmale: väljas on -50 kraadi.

Venemaa tuntuim veebiajakirjanik Juri Dud on liitunud meeleavaldajatega Vladivostokis. 34-aastane kunagine spordiajakirjanik on viimastel aastatel üha rohkem teinud saateid ja usutlusi ühiskondlikel teemadel ning tema Youtube'i kanali jälgijate seas on miljoneid Venemaa noori. https://twitter.com/teamnavalny/status/1352861305011642368

Huvitav tähelepanek 600 000 elanikuga Irkutski linnast: tuhanded inimesed on tulnud tänavatele Navalnõi toetuseks ja president Putini vastu meelt avaldama, ent märulipolitseid ei ole kuskil näha. Mitmetes teistes Venemaa linnades on juba toimunud terve hulk kinnipidamisi.https://twitter.com/StalinGulag/status/1352874389805662208

"Vladimir Putin kartis, et revolutsioon Valgevenes saab venelastele eeskujuks. Sellepärast eelistas ta status quo'd. Vangistades Navalnõi, pani ta venelased tänavatele tulema. Algasid esimesed protestid. Inimesi peetakse kinni ja pekstakse politseijaoskondades," säutsus Valgevene uuriv ajakirjanik ja teadlane Hanna Liubakova. https://twitter.com/HannaLiubakova/status/1352875944944525312

Venemaal Siberi kaguosas Irkutski linnas on kümned meeleavaldajad kogunenud viimase seisuga kohaliku administratiivhoone ette, skandeerides seal president Vladimir Putinile: "Mine minema!". https://twitter.com/teamnavalny/status/1352871098732437504

Aleksei Navalnõi toetuseks toimuvad täna aktsioonid mitte ainult Venemaal, vaid ka kümnetes Euroopa ja maailma linnades. Nende loetelu avaldas oma Facebooki lehel finantsanalüütik Slava Rabinovitš.https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/posts/3710740248987262

Venemaal 600 000 elanikuga Irkustki linnas on tulnud Taiga.info andmetel kesklinna meelt avaldama juba umbes 2000 inimest. "Neid on üha rohkem," teatas meie korrespondent kohapeal.

Venemaa Kaug-Ida suurimas linnas Vladivostokis on tulnud täna hommikul meelt avaldama tuhanded inimesed ja kohalik meedia on juba teatanud ka massilistest kinnipidamistest. Svetlanskaja tänav, mida mööda protestijad liikusid, blokeeriti julgeolekujõudude poolt täielikult. Inimesed kurdavad ka mobiilse interneti kiiruse aeglustumise üle linnas. https://twitter.com/vlar_rus/status/1352854887441301505

Aleksei Navalnõi toetuseks kogunetakse täna keskpäeval ka Tallinnas.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinnaski-avaldatakse-meelt-vene-opositsiooniliider-navalnoi-toetuseks?id=92342813

Juba varahommikul Eesti aja järgi algasid meeleavaldused Venemaa Kaug-Idas, sh Habarovskis, kus neile astus vastu märulipolitsei. "Meie oleme siin võimul," skandeeris rahvas vastuseks politseinike hoiatusele, et nende tegevus on ebaseaduslik.

Tere hommikust! Alustame sündmuste kajastamist Venemaal.