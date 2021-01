OTSEPILT ja -BLOGI | Kapitooliumis jätkub öösel valimistulemuste kinnitamine. Päevaste protestide käigus avati tuli, vähemalt üks inimene suri, mitmed haiglas

Esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi teatas, et senatis naastakse hääletustulemuste kinnitamise juurde veel täna öösel.

PROTESTIJAD TUNGISID USA KONGRESSI HOONESSE

Kongress plaanib veel täna naasta hääletamistulemuste kinnitamise juurde Kapitooliumis teatas esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi.

Noor naine, keda enne protesteerija Kapitooliumis tulistas, kuulutati surnuks.

Trump jätkab Twitteris protestijate õigustamist: "Need on asjad, mis juhtuvad kui enneolematu valimisvõit nii pahatahtlikult ära võetakse nende patriootide käest, keda on pikalt ebavõrdselt ja halvasti koheldud. Minge rahus ja armastuses koju. Mäletage seda päeva igavesti!"https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1346954970910707712

USA president Donald Trump postitas Twitterisse ja Facebooki video, milles väidab, et valimised on varastatud. Ta ütleb, et protesteerijad, kes Kapitooliumisse sisse murdsid nüüd rahumeelselt koju läheksid. Video ta lõpetas teatega, et inimesed, kes valimised varastasid, ei saa lasta võita. Facebook võttis video oma keskkonnast maha: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1346928882595885058

Kapitoolium on protestijate käest tagasi võidetud, selle ümber on tehtud perimeeter. Perimeetrist väljas siiski rahumeelne protestimine jätkub - kõikjal on Trumpi toetajatele iseloomulikud punased nokamütsid. Kohale oodatakse ka Rahvuskaarti, lisaks juba tegutsevatele politseijõududele. On teateid pisargaasi kasutamisest. Arreteeritud on paarkümmend inimest. Kriitilises seisundis on haiglasse viidud üks protesteerija.

Delfi Washingtonis: Washingtonis kehtib kella 18-6 vahel liikumispiirang. 20 minutit enne piirangu algust hakkab rahvamass Kapitoolimil vähenema. Sealviibiva Delfi allika sõnutsi on rahvas hakanud ise ära minema.

"Jah, kole lugu tõesti, et ühele jõule tekib vastujõud. Mida tellitakse, seda saadakse," kirjutab eurosaadik Jaak Madison (EKRE) sotsiaalmeedias. https://www.facebook.com/jaak.madison/posts/10218207767085217#w=500

https://twitter.com/KamalaHarris/status/1346942453241274370?ref_src=twsrc%5Etfw

Nagu võiski arvata, organiseeriti rünnak Kapitooliumile sotsiaalmeedia vahendusel. New York Times kirjutab, et Facebooki parempoolsetes gruppides liikusid üleskutsed üheskoos "Kapitoolium enda kätte võtta". Jagati ka täpseid juhiseid, mis tänavaid pidi minna, et politseinikke vältida ja kus üheskoos koguneda. Osa inimesi levitas ka kuuldusi, et relvad tasuks kaasa võtta.

https://twitter.com/davidmackau/status/1346912310468567053?s=19

USA demokraadist kongressisaadik Ayanna Pressley tegi kolleegidele äsja ettepaneku tagandada president Donald Trump ametist veel täna öösel. https://twitter.com/MSNBC/status/1346934805301235712?s=19

https://twitter.com/andreaskaju/status/1346931228042211328?s=19

FBI eriüksus on jõudnud Kapitooliumi. https://twitter.com/LACaldwellDC/status/1346930771575992321?s=19

https://twitter.com/DustinGiebel/status/1346928694833545216?s=19

Donald Trump jagas veidi pärast Joe Bideni esinemist videot, kus ühest küljest kutsus küll üles märatsejaid "koju minema", teisalt aga teatas, et valimisvõit on temalt "varastatud". Viimaste väidete tõttu on Twitter tema postituse ka markeerinud kui "vaieldava". "Tean teie valu, tean, et olete saanud haavata," rääkis Trump videos, lisades taas väite "varastatud" valimisvõidust. "Kõik teavad seda. Eriti teine pool. Aga nüüd peate minema koju. Meil peab valitsema rahu. Meil peab maksma seadus ja kord. Valimised olid pettus, aga me ei see nendele inimestele trumpe kätte anda. Peame olema rahumeelsed."https://twitter.com/LauriTankler/status/1346930910332125185?s=19

Boris Johnson peab toimuvat häbiväärseks. https://twitter.com/BorisJohnson/status/1346926138057220103?ref_src=twsrc%5Etfw

Tulevane riigipea Joe Biden võttis tele-eetris sõna ning kutsus Trumpi üles ka ise avalikult esinema. Tema meelest peaks Trump manitsema neid, kes praegu Kapitooliumis märatsevad."Presidendi sõnad loevad. Pole oluline, kui hea või halb president on. Parimal juhul võivad tema sõnad inspireerida, halvimal juhul kas või õhutada midagi tegema. Kutsun üles Trumpi avalikus televisioonis üles astuma, et täita oma ametivannet ja kaitsta põhiseadust ning nõuda lõppu kogu sellele piiramisrõngale," märkis Biden. Kapitooliumis toimuvat nimetas ta mässuks.

"Meie demokraatia on pretsedenditu rünnaku all," teatas peagi presidendiametisse asuv Joe Biden Wilmingtonist. https://twitter.com/BBCBreaking/status/1346927398374285323

https://twitter.com/IvetaCherneva/status/1346923713057464326?ref_src=twsrc%5Etfw

Üks Valge Maja nõunik rääkis CNNile, et mitmed Trumpi lähedased liitlased on soovitanud presidendil avalikult öelda, et meeleavaldajad ometi maha rahuneksid. Väidetavalt aga ei soovigi Trump, et olukord täielikult stabiliseeruks. Vähemalt Twitteris on Trump siiski kutsunud üles Kapitooliumil viibijaid "olema rahulik".https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1346912780700577792

CNNi andmetel on ka mitmed korravalvurid Kapitooliumis viga saanud, vähemalt üks neist viidi haiglasse.

Valge Maja pressisekretär teatas, et Kapitooliumi juurde saadetakse Rahvuskaardi üksused.

Hoiatus: kaadrid võivad olla häirivad! https://twitter.com/TaylerUSA/status/1346913549898149888

https://twitter.com/jazmineulloa/status/1346898566703435779

https://twitter.com/FirasMaksad/status/1346904220310581248

Tuhanded protestijad on teadaolevalt jätkuvalt Kongressi hoones.