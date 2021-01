OTSEPILT ja -BLOGI | Joe Biden vannutati USA 46. presidendiks. Tseremooniat turvavad kümned tuhanded rahvuskaartlased

Hoia end sündmustega kursis Delfi otseblogi vahendusel:

Joe Bidenist saab USA 46. president

"Ma tean, et ühtsusest rääkimine võib tänapäeval mõnele kõlada kui rumal fantaasia. Ma tean, et jõud, mis meid lahutavad, on sügavad ja tõelised. Aga ma tean ka, et need pole uued,” ütles president oma avakõnes. "Ühtsus on tee edasi." Biden kirjeldas Ameerika ajalugu kui "pidevat võitlust" riigi ideaalide ja senise reaalsuse vahel. Seejärel viitas ta Kamala Harrise asepresidendiks vannutamisele, mis tema sõnul näitab, kui palju positiivseid muutusi võib riik saavutada. "Ärge öelge mulle, et asjad ei saa muutuda," ütles Biden.

Joe Biden ütles, et rahvas peab "vastu astuma" valgete ülemvõimu toetajatele. "Unistust õiglusest kõigile ei lükata enam edasi," lubas president. "Ühtsus on edasiviiv tee."

Joe Biden tänas kohalolijaid ja ütles: "See on Ameerika päev. See on demokraatia päev." Ta meenutas kahe nädala tagust vägivaldset rünnakut Kapitooliumile ja ütles, et see rõhutas Ameerika demokraatia väärtust. "Oleme taas õppinud, et demokraatia on väärtuslik," ütles president. "Ja sel tunnil, mu sõbrad, on demokraatia prevalveerunud."

Joe Biden peab oma esimese kõne USA presidendina.

Joe Biden andis ametivande ja sai sellega ametlikult USA 46. presidendiks. https://twitter.com/itvnews/status/1351935207469961229

Lavale astus USA ülekohtu eesistuja John Roberts, kes vannutab järgmisena ametisse Joe Bideni.

Asepresident Kamala Harris andis ametivande esimesena. Temast sai sellega esimene naine ning esimene mustanahaline ja Aasia päritolu inimene selles ametis. Piiblit, mille peal Harris ametivande andis, hoidis tema abikaasa, nn esihärra Doug Emhoff. https://twitter.com/ABC/status/1351933767481511936

Kõlab USA hümn poplaulja Lady Gaga esituses. https://twitter.com/nowthisnews/status/1351932633098440705

Vabariiklasest senaator Roy Blunt ütles oma kõnes, et jaanuari alguses aset leidnud Kapitooliumi rünnak "tuletas meile meelde, et enda tasakaalustamiseks ja kontrollimiseks loodud valitsus on nii habras kui ka vastupanuvõimeline". https://twitter.com/GMA/status/1351931418113433600

Senaator Amy Klobuchar nimetas oma kõnes tänast päeva uueks alguseks. "Täna on päev, mil meie demokraatia tõuseb taas jalule, raputab tolmu maha ja teeb seda, mida ta alati on teinud," ütles demokraadist Klobuchar. Ta lisas, et see on võimalus "pühendada end taas ühisele eesmärgile". https://twitter.com/CBSThisMorning/status/1351930784941305858

Viimast tundi ametis olev Donald Trump jõudis samal ajal koos abikaasa, esileedi Melanie Trumpiga juba Floridasse. https://twitter.com/jdawsey1/status/1351924229583892482

Joe Biden jõudis hetk tagasi inauguratsioonilavale. Teda saadab abikaasa Jill, kellest saab USA esileedi. 78-aastane Biden annab ametivande vähem kui 40 minuti pärast. https://twitter.com/nowthisnews/status/1351927586717315076

Joe Bideni vannutab kohaliku aja järgi keskpäeval ehk Eesti aja järgi kell 19 ametisse USA ülekohtu eesistuja John Roberts. Abide sõnul esitab Biden seejärel oma umbes pooletunnises inauguratsioonikõnes optimistliku üleskutse rahvuslikule ühtsusele.

Äsja jõudis Kapitooliumisse ka tulevane asepresident Kamala Harris, kellest saab nii esimene naissoost kui esimene mustanahaline USA asepresident. https://twitter.com/ABC/status/1351925455075614721

Inauguratsiooni ajal kehtib Washingtonis julgeolekuala, milles on nii Valge Maja, Kapitoolium, Washingtoni monument kui ka 3,2-kilomeetrine park National Mall. Inimestel on soovitatud tseremooniat jälgida televisiooni vahendusel. Alasse suunduvad ja seal asuvad tänavad jäävad suletuks, samuti on kinni Potomaci jõe sillad. Metroorongid ei peatu alasse jäävas 13 peatuses. USA tolli- ja piirivalveamet teatas, et kavatseb inauguratsiooni ajal Washingtoni kohal teha kontroll-lende. Maa peal jälgivad otseedastuses videopilti ameti töötajad.

Hümni laulmise au on tänavu USA poplauljal Lady Gagal.

USA Kapitooliumi ees toimuv tseremoonia algab ametlikult kell 18:30 Eesti aja järgi. Juba on kohale jõudnud mitmed tähtsad külalised, sh ekspresidendid Barack Obama ja Bill Clinton koos abikaasadega, aga ka tänase administratsiooni asepresident Mike Pence.

Ametist lahkuvat juhtkonda esindabki kõige kõrgemal tasandil asepresident Mike Pence. Donald Trump järeltulijat õnnitlema ei lähe. Viimati tegi nii 19. sajandil Andrew Johnson, kes keeldus osalemast oma järeltulija Ulysses Granti ametisse vannutamise tseremoonial. https://twitter.com/CNN/status/1351924833836281856

Tseremoonia peaks algama kell 18.30 Eesti aja järgi.