OTSEPILT ja -BLOGI | Joe Biden vannutatakse USA presidendiks. Tseremooniat turvavad kümned tuhanded rahvuskaartlased

Joe Bidenist saab USA 46. president

Äsja jõudis Kapitooliumisse ka tulevane asepresident Kamala Harris.

Inauguratsiooni ajal kehtib Washingtonis julgeolekuala, milles on nii Valge Maja, Kapitoolium, Washingtoni monument kui ka 3,2-kilomeetrine park National Mall. Inimestel on soovitatud tseremooniat jälgida televisiooni vahendusel. Alasse suunduvad ja seal asuvad tänavad jäävad suletuks, samuti on kinni Potomaci jõe sillad. Metroorongid ei peatu alasse jäävas 13 peatuses. USA tolli- ja piirivalveamet teatas, et kavatseb inauguratsiooni ajal Washingtoni kohal teha kontroll-lende. Maa peal jälgivad otseedastuses videopilti ameti töötajad.

Hümni laulmise au on tänavu USA poplauljal Lady Gagal.

USA Kapitooliumi ees toimuv tseremoonia algab ametlikult kell 18:30 Eesti aja järgi. Juba on kohale jõudnud mitmed tähtsad külalised, sh ekspresidendid Barack Obama ja Bill Clinton koos abikaasadega, aga ka tänase administratsiooni asepresident Mike Pence.

Ametist lahkuvat juhtkonda esindabki kõige kõrgemal tasandil asepresident Mike Pence. Donald Trump järeltulijat õnnitlema ei lähe. Viimati tegi nii 19. sajandil Andrew Johnson, kes keeldus osalemast oma järeltulija Ulysses Granti ametisse vannutamise tseremoonial.

