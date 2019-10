OTSEPILT ja BLOGI | Euroopa Komisjoni voliniku kandidaat Kadri Simson astub üles ametisse nimetamise kuulamisel

Simsonit kuulab Euroopa Parlamendi tööstus-, teadus- ja energiakomisjon (ITRE) koostöös keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoniga.

Kontrollitakse kandidaadi üldist pädevust, pühendumist Euroopale ja spetsiifilisi teadmisi, mis on seotud tema portfelliga.

Simsonil on võimalus teha kuulamise alguses avaldus.

Pärast kuulamist koostab ITRE Simsoni kohta hindamiskirja. Euroopa Parlament peaks hääletama kogu uue Euroopa Komisjoni koosseisu üle tervikuna 23. oktoobril.

Kadri Simsoni kuulamine

Simson: jah, eriti gaasi osas tuleb solidaarsust silmas pidada. Poolal on praegu päris hästi, mitu erinevat gaasiallikat. Paljud liikmesriigid alles püüdlevad sinnapoole.

Zdzisław Krasnodębski (Poola) võtab jutuks EL-i energiasolidaarsuse põhimõtte. Mis mehhanismidega me hindama hakkame, kas mõne riigi energiajulgeolek on ohus või mitte.

Simson: kui EL-i riikide energiaturud viimaks integreeritakse, siis saab ka taastuvenergiat müüa laiemal turul. Ja hind peab jääma taskukohaseks.

Saksa AfD poliitik Markus Buchheit küsib, kas puhtale energiale üleminek tõstab ka elektrihindu. Simson: energiahinnad peavad jääma konkurentsivõimeliseks.

Simson: põlevkivist. See on Eesti traditsiooniline energiaallikas, aga praegu tootmine väheneb. Impordime Soome tuumaenergiat, investeerime taastuvenergiasse.

Niinistö: aga põlevkiviinvesteeringute ja elektrijaamade subsideerimise kohta te ei vastanud.

Simson: pühendun 100% süsinikuheitmete vähendamisega seotud eesmärkidele ja usun, et ka Eesti valitsus plaanib sama. Eesti keskkonnapoliitika on alati olnud väga ambitsioonikas.

Simson: tõesti vastutasin ministrina energia eest, võtsime vastu energia tegevuskava, millega vähendame kasvuhoonegaaside heitmeid 2030. aastaks 70%

Ville Niinistö, endine Soome keskkonnaminister: tunneme muret teie usutavuse pärast kliimateemadel kõnelejana... üks põhjus on just põlevkivi kasutamine Eestis. Te Eestis just hakkate tegema uusi investeeringuid põlevkivi kasutamisse, samuti subsideerite saastavaid elektrijaamu...

Simson: erapangad või siis Euroopa investeerimispank võiksid olla kaasrahastajad. Viimasel kümnendil on puhtad tehnoloogiad muutunud odavamaks, konkurentsivõimeliseks, võibolla ei lähegi vaja lisarahastust.

Petersen juhib tähelepanu, et kõigiks EL-i puhta energia eesmärkideks on ikkagi raha vaja ja kust see investeering nt tuuleparkide rajamiseks ikkagi tuleb?

Morten Petersen (Taani) küsib tuuleparkide kohta. Simson: tõsi on see, et parimad kohad mandrile tuuleparkide rajamiseks on juba võetud. Tegeleme liikmesriikidele koostöömehhanismide otsimisega merre tuulikuparkide rajamiseks, aga ka päikeseenergia projektideks.

Esimese küsimuse esitas Europarlamendi kaunis kaalukas poolakast saadik Jerzy Buzek ja asus kohe asja kallale, sest nõudis Simsonilt vastust, kuidas ta kavatseb Euroopa Liidu gaasituru reegleid kohaldada Nor Stream II ja selle vastu protsetiva Venemaa suhtes. Simson läks närviliseks natuke ja jättis Nord Streami ning Venemaa osa täitsa vastuseta. See ei olnud kohe särav algus.

Portugallane Carlos Zorrinho küsib söelt ülemineku korraldamise kohta, Simson tõdeb, et iga liikmesriigi ja piirkonna vajadusi tuleb vaadelda eraldi.

Simson kulutab aja vastamiseks Buzeki küsimuse esimesele poolele, mis puudutas keskkütet, Venemaad õnnestub mitte mainida.

Buzek: Venemaale ei meeldi plaanitav gaasidirektiivi muudatus (kuna see võtab sihikule Nord Stream II). Olete selleks valmis?

Simson kinnitab, et eneregiatõhususe puhul läheb tõesti suuri investeeringuid vaja, läbirääkimised Euroopa investeerimispangaga käivad.

Poola konservatiiv Jerzy Buzek: kuidas tuua energiasektorisse juurde investeeringuid, ja kuidas kasutada ära maagaasi potentsiaal energiaallikana?

Simson rõhutab oma euroopameelsust: kasvasin üles Eestis, kus Euroopa tähendas vabaduse unistust.

Simson välispoliitikast: EL peab ka teisi riike mõjutama, et nad Pariisi kliimalepet paremini täidaksid. Aeg on ära kasutada ka euro tugevust ja nõuda, et energialeppeid sõlmitaks eurodes.

Eesti saadikutest on kiirpilgul (ajakirjanikud istuvad tagareas ja ei pruugi kõiki seljatagant ära tunda kohe) kohal Simsonit kuulava ITRE komisjoni liige Andrus Ansip, aga ka sotsiaaldemokraat Marina Kaljurand. 15 minutise hilinemisega jõudis ka keskerakondlane Yana Toom, istus sõbralikult Ansipi kõrvale. Aga kuulamise kava järgi ükski Eesti eurosaadik küsimust küsida ei saa.

Simson lubab võidelda selle eest, et miljonid eurooplased ei oleks kimpus elektriarvete maksmisega

Simson: tulen Eestist, kus endiselt kasutatakse laialdaselt põlevkivi...

Simson lubab töötada energiavõrgustike tõhustamisega, puhaste energiaallikate kasutuselevõtmisega, ühtlasi ka hindade vähendamisega.

Simson: juba olemasolevate seaduste täitmisega saame palju ära teha. Tugevamini integreeritud ühisturg aitab ka keskkonnaeesmärkidele kaasa.

Simson: detsembri lõpuks ootan liikmesriikidelt teadet, kuidas nad EL-i puhtale energiale ülemineku paketti täitma hakkavad.

Simson: minu ametiajal ministrina võttis Eesti vastu süsinikuheitmete piiramise kava. Oma taastuvenergia eesmärgid oleme täitnud ja ületame neid.

Simson: 2050. aastaks tuleb saavutada kliimaneutraalne majandus, ainult nii väldime ökoloogilist kriisi.

Simson: pole midagi olulisemat kui kliimaküsimus. Seepärast on uue komisjoni prioriteediks uus roheline poliitika (New Green Deal) ja energiapoliitika on sellega tihedalt seotud.

Komisjoni eesistuja Adina-Ioana Vălean: asume kuulamisel hindama niihästi kandidaadi pädevust kui ka sõltumatust, samuti kommunikatsioonivõimet.

Simson saabus kuulamisele eestlasliku täpsusega - punkt kell 9 (Brüsseli aja järgi), minuti ja sekundi pealt. Euroopas ei olda sellise punktuaalsusega väha harjunud, parlamendiliikmed alles kogunevad vaikselt.

Kui keegi tahab ennast ette valmistada Simsoni tausta kohta ja samuti vaadata Eesti volinikukandidaadi esialgseid, kirjalikult esitatud seisukohti europarlamendile, siis kõik see on ligipääsetav eesti keeles Simsoni spetsiaalsel kuulamise leheküljel:

Tervist ka Brüsselist. Delfi on Kadri Simsoni kuulamisel ka Brüsselis kohal, et jälgida, kuidas eestlasest energiavolinik europarlamendi liikmete küsimustega hakkama saab. Mõni hetk enne kuulamise algust alustavad inimesed alles saali kogunemist.

Simsonit küsitlevasse komisjoni kuulub muide ka Marina Kaljurand, kes arvab, et Simsonilt tuleks nõuda veenvaid vastuseid tolle puhkusereiside kohta. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/andrus-ansip-mina-kindlasti-ei-hakka-kadri-simsonit-rundama?id=87473685

„Kõik sellised Euroopa taristud peavad vastama Euroopa tingimustele, samas peame ka tagama, et Euroopa energia tuleks erinevatest allikatest,” ütles Simson kuu aega tagasi, kui tema volinikukoht selgus. „Peame rääkima LNG-st, tuumaelektrist ja aina enam ka taastuvatest allikatest.” Simsoni sõnul on Eesti kui põlevkiviriik haruldases olukorras, tootes endale vajamineva energia ise. „Ka roheenergia poolest oleme heas seisus: ühena vähestest täidame 2020. aastaks võetud kliimaenergia eesmärke,” sõnas ta.

Simsoni portfelli hakkab kuuluma ka energiajulgeoleku teema, sealhulgas Balti riikide Venemaa võrgust desünkroniseerimine ja gaasijuhe Nord Stream II. https://epl.delfi.ee/valismaa/kadri-simson-hakkab-eurovolinikuna-suunama-nord-stream-2-saatust?id=87392049