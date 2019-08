OTSEPILT, BLOGI ja FOTOD | Vladimir Putin külastab Helsingit

Presidendid kohtuvad kõigepealt Helsingi presidendilossis, kus toimub vestlus kinniste uste taga, millele järgneb pressikonverents.

Hiljem sõidavad presidendid Suomenlinnasse, kus süüakse ühiselt lõunat.

Vladimir Putini visiit Soome

Moskvast tõusis õhku ka teine lennuk Il-96-300.

Teatatakse, et pressikonverentsil on lubatud küsida kokku neli küsimust ja täpsustavad küsimused ei ole lubatud. Kaks küsimust on reserveeritud Soome ja kaks Vene ajakirjanikele.

Ajalehe Ilta-Sanomat andmetel saabub Putin aga alles kell 16.20.

Soome lennujaamade operaatorfirma Finnavia töötajate sõnul sabub Putini lend alles kell 16.

Politsei tühjendas Pohjoisesplanadi kasutades ajateenijate abi. USA turistid olid pahased, et Putin rikkus ära nende puhkusepäeva. https://twitter.com/AnttiPilke/status/1164150018032488451?ref_src=twsrc%5Etfw

Putini lennuk on igal juhul õhus. https://twitter.com/YLESulasma/status/1164144304568377344?ref_src=twsrc%5Etfw

