OTSEPILT, BLOGI ja FOTOD | Vladimir Putin külastab Helsingit

Presidendid kohtuvad kõigepealt Helsingi presidendilossis, kus toimub vestlus kinniste uste taga, millele järgneb pressikonverents.

Hiljem sõidavad presidendid Suomenlinnasse, kus süüakse ühiselt lõunat.

Vladimir Putini visiit Soome

Putini ja Niinistö käepigistus.

Putin saabus Helsingi presidendilossi, mille ees võttis ta vastu Niinistö.

Helsingi politsei tuletas meelde, et laevareisijad ei pääse Kauppatori kaudu Katajanokka terminali (sealt väljub Viking Line’i laev Tallinna) ega Olümpiaterminali. Sõita tuleb Lõuna-Helsingi kaudu mööda Tehtaankatut. https://twitter.com/HelsinkiPoliisi/status/1164165621418012673?ref_src=twsrc%5Etfw

Putin väljus lennukist ja asus autoga teele presidendilossi suunas.

Üks Venemaa presidendilennukitest Il-96-300 maandus Helsingi-Vantaa lennuväljal.

Soome presidendi kantselei hinnangul hilineb Putini ja Niinistö pressikonverentsi algus ligi kahe tunni võrra. Uue hinnangu järgi algab pressikonverents kell 17.50. Algselt pidi pressikonverents algama kell 16.15. https://twitter.com/TPKanslia/status/1164158337715335168?ref_src=twsrc%5Etfw

Moskvast tõusis õhku ka teine lennuk Il-96-300.

Teatatakse, et pressikonverentsil on lubatud küsida kokku neli küsimust ja täpsustavad küsimused ei ole lubatud. Kaks küsimust on reserveeritud Soome ja kaks Vene ajakirjanikele.

Ajalehe Ilta-Sanomat andmetel saabub Putin aga alles kell 16.20.

Soome lennujaamade operaatorfirma Finnavia töötajate sõnul sabub Putini lend alles kell 16.

Politsei tühjendas Pohjoisesplanadi kasutades ajateenijate abi. USA turistid olid pahased, et Putin rikkus ära nende puhkusepäeva. https://twitter.com/AnttiPilke/status/1164150018032488451?ref_src=twsrc%5Etfw

Putini lennuk on igal juhul õhus. https://twitter.com/YLESulasma/status/1164144304568377344?ref_src=twsrc%5Etfw

