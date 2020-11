OTSEBLOGI, VIDEO ja FOTOD | Viini südames sai terrorirünnakus surma neli ja haavata 17 inimest. Maha lasti Põhja-Makedoonia päritolu ründaja

Tulistamine Viinis

„Sügavalt murelikuna pöördun ma teie poole sellel süngel tunnil. Eile õhtul mõrvati külmavereliselt neli kaitsetut tsiviilisikut: üks vanem härra, üks daam, üks noor mees ja ettekandja. Noor, vapper võimuesindaja, kes end ründaja teele ette seadis, on praegu ravil,” ütles Austria liidukantsler Sebastian Kurz. „Me ei lase end hirmutada. Me kaitseme oma põhiväärtusi. Ründajad otsitakse üles, neid jälitatakse ja neile määratakse õiglane karistus.” Kurzi sõnul toimub võitlus rahu ja barbaarsuse vahel.

Siseminister Karl Nehammeri sõnul lasti eile Viinis tulevahetuse käigus maha 20-aastane põhjamakedoonlane, keda oli karistatud terroristlikku ühendusse kuulumise eest. Tema lähikond on hoolika uurimise all: öösel toimus üle 15 läbiotsimise ja vahistati mitmeid isikuid, sealhulgas kaks St. Pöltenis. 2019. aasta 25. aprillil mõisteti ta 22 kuuks vangi katse eest reisida Süüriasse ja seal Islamiriigiga ühineda. Sama aasta 5. detsembril lasti ta tingimisi vabadusse kui noor täiskasvanu.

Austria valitsuse eriistungil kuulutati välja kolmepäevane riiklik lein alates tänasest kuni neljapäevani. Täna kohaliku aja järgi kell 12 mäletatakse ohvreid minutilise vaikusehetkega.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron kirjutas Twitteris austerlastele saksakeelse kaastundeavalduse, milles öeldakse: „Meie, prantslased, jagame austerlaste šokki ja leina pärast rünnakut nende pealinnas Viinis. Pärast Prantsusmaad on see nüüd sõbralik riik, mida rünnati. See on meie Euroopa. Meie vaenlased peavad teadma, kellega neil tegemist on. Me ei anna alla.”

Kümnel inimesel on keskmised ja kergemad vigastused. Lisaks sellele on patsiendid šokis.

Seitsme raskelt haavata saanud inimese seisund on viimastel andmetel eluohtlik. Kokku on ravil 17 ohvrit peamiselt kuuli-, aga ka lõikehaavadega. Haavatute isikute kohta informatsiooni ei anta.

Kõik sünagoogid Austrias on suletud. Lisaks sünagoogidele puudutab see Viinis ka näiteks koššerrestorane ja -poode ning juudi koole. Nende valvet on üle riigi tugevdatud.

Haavatud on seitsmes Viini haiglas tugevdatud politseivalve all.

Rünnakuga seoses on teenistuses tuhat politseinikku, sealhulgas ka Alam-Austria ja Burgenlandi liidumaadest. Kindlustatakse linna infrastruktuuri ja avalikku ruumi. Objektide kaitseks on kaasatud 75 Bundesheeri sõdurit, teatas siseminister Nehammer.

Haavata saanud politseiniku seisund on „kriitiline stabiilne”. Võimude teatel on 28-aastane ja töötas Viini südalinna politseiinspektsioonis.

Austria siseminister Karl Nehammer kinnitas uudisteagentuurile APA, et Ottakringi kliinikus suri naine vanuses 40-50 aastat, millega kasvas eilse tulistamise ohvrite arv neljale. Nende hulgas on kaks meest ja kaks naist. Siseministeeriumi esindaja Harald Sörösi sõnul arvestavad võimud maksimaalselt nelja kahtlusalusega. Siseministeeriumi teatel toimus öösel ja varahommikul mitmeid läbiotsimisi ja mitmeid isikuid peeti ka kinni.