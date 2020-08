OTSEBLOGI | Valgevene pealinnas sundis rahvas miilitsa keskväljakult taganema. Tuhanded suundusid hoolimata sõjatehnika linna toomisest presidendipalee juurde

minski protest

Valgevene sõltumatu meediakanali Naša Niva hinnangul tulid täna Minski tänavatele taas meelt avaldama sajad tuhanded inimesed, nagu eelmiselgi nädalavahetusel, ent sel korral kogunes senisest märkimisväärselt enam inimesi presidendi residentsi Iseseisvuspalee juurde. https://twitter.com/wimmchri/status/1300085541241847809

Valgevene siseministeeriumi pressiteenistus väitis Telegramis ühtlasi, et täna umbes kell 14:40 ründas rahvahulk Iseseisvuse väljaku lähedal miilitsaautot ja kahjustas seda: nad lõhkusid esiklaasi ja kahjustasid sõiduki külgmisi osi. Vahejutumi tõttu peeti kohapeal kinni kolm inimest, kes olid kõik Minski elanikud, neist üks oli siseministeeriumi väitel alkoholijoobes.

Valgevene siseministeerium tunnistas sõjaväetehnika pealinna liigutamist, öeldes Interfaxile, et soomustransportöörid toodi Minskisse "personali turvameetmete tugevdamiseks". https://twitter.com/belteanews/status/1300064436175147008

Tut.by teatel tõid protestijad täna 66-aastaseks saanud president Lukašenkale ka kingitusi, asetades need presidendilossi kaitsvate julgeolekujõudude aheliku juurde maha asfaldile. Teiste seas võis sealt leida mänguautosid ja -helikoptereid, susse, õhupalle, plakateid, lilli, musta kirstu lilledega ja suure papist prussaka. Meeleavaldajad süütasid ka küünlad ja hüüdsid: "Saša, puhu ära!" Julgeolekuametnikud aga paluvad neil enda huvides saabuva "vihma tõttu" koju minna. https://twitter.com/belteanews/status/1300059766341931008

Radio Svaboda korrespondent teatab Minskist, et suurem osa meeleavaldajatest on hakanud Iseseisvuspaleele ligipääsu tõkestavate julgeolekuametnike aheliku juurest lahkuma, ent tuhanded on otsustanud endiselt paigale jääda, süüdates taskulambid telefonides.

Minski Iseseisvuspalee lähistele on kogunenud kümneid tuhandeid inimesi. Valgevene raadiokanal Euroradio teatab, et presidendilossi kohale on aga ilmunud müstiline must pilv ja näib, et kohe hakkab sadama (samal ajal kui ülejäänud linna kohal on taevas selge), mistõttu osa meeleavaldajatest on otsustanud sealt minema minna ja suunduda tagasi kesklinna. https://twitter.com/prinzvix/status/1300072917900894208

Osa Minskisse saabunud sõjaväemasinatest liikus Iseisvusepalee juurde. https://twitter.com/OnlinerBY/status/1300064302620082179

Valgevene opositsiooni ühendava koordineerimisnõukogu kolm liiget - Maria Kaliesnikava, Maxim Znak ja Lilia Vlasova - on liitunud protestijatega riigipea residentsi Iseseisvuspalee lähedal. 38-aastane Kaliesnikava palus julgeolekuametnikel palesse helistada ja lubada ta läbirääkimistele Lukašenkaga. Opositsiooni esindaja teatas seejärel meeleavaldajatele läbi ruupori: "Ärge alluge provokatsioonidele. Ma palun teil [julgeolekujõudude] ahelikust 10 meetri kaugusele taanduda". Meeleavaldajad taandusid, märgib Tut.by, mille hinnangul on sinna kogunenud juba peaaegu 10 000 inimest.https://twitter.com/OnlinerBY/status/1300068260549931008

Belsat teatab Minski kesklinna suunduvatest rünnaksoomukitest. https://twitter.com/AwareMap/status/1300065378085883905

Minski Iseseisvuspalee juurde suunduvad protestijad peatusid julgeolekutöötajate aheliku ees Võitjate avenüül presidendilossi lähedal. Nad skandeerivad: "Oleme relvitud, oleme tulnud tema (president Lukašenka) sünnipäeva puhul!"; "Oled vallandatud, Saša!"; "Elagu Valgevene!" https://twitter.com/bbbayh/status/1300062878205083648

Tuhanded meeleavaldajad on kogunenud Minski linna Kangelase obeliski lähedale ja liiguvad sealt presidendilossi suunas. Nad skandeerivad "Oleme siin teie sünnipäeva puhul!". Valgevene riigipea sai nimelt täna 66-aastaseks. Teda õnnitles selle puhul täna ka Vene president Vladimir Putin. https://twitter.com/franakviacorka/status/1300060516283568129

Tut.by teatab soomustransportööride suundumisest Iseseisvuspalee poole, mis on üks Lukašenka paljudest residentsidest. Väidetavalt suundus Minskisse vähemalt 15 sõjaväemasinat. On võimalik, et president viibib ka ise seal nagu eelmisel nädalavahetusel, kui ta pärast protestijate ebaõnnetunud katset hooneni jõuda ümber selle automaatrelvaga vehkis. https://twitter.com/MarQs__/status/1300059270076137474

Tohutu rahvamass liigub presidendipalee suunas. https://twitter.com/maceochi/status/1300055818751090688

Tulevad teated laialdastest internetikatkestustest Minskis. Fotograaf Anton Motolko väitis oma allikatele tuginedes, et umbes kella 15 ajal lõigati Minskis ära "kõigi operaatorite mobiilside". Väga aeglastel kiirustel siiski internet toimib, ent portaalide avamiseks tuleb oodata mitu minutit.

On veel teadmata, kui palju inimesi täna Minski tänavatele kogunes ja kas see lõi järjekordse rekordi, ent tut.by droonikaadritelt on näha, et välja on tulnud kümned, kui mitte sajad tuhanded inimesed, väljendamaks rahulolematust kauaaegse Valgevene valitseja Aljaksandr Lukašenkaga. https://twitter.com/HannaLiubakova/status/1300055477976543234

Valgevene uudistekanal Naša Niva teatab, et mitmed kümned tuhanded meeleavaldajad liikusid kella 15 ajal ühtse jõuna Iseseisvuse avenüüle, aitmaks seal julgeolekujõude poolt lõksu võetud tuhandeid demonstrante. Viimastel õnnestus nad piiramisrõngast päästa ja sundida miilitsa piirkonnast lahkuma.https://twitter.com/MaximEristavi/status/1300046530230071296