OTSEBLOGI | Vaidlus Brexiti ajapikenduse üle venib öötundidesse, EL-i juhid ähvardasid Mayd karmi lahutusega

Euroopa tippkohtumine ja Brexit

Tegelikult tahtsid Euroopa Komisjon ja Saksamaa-Prantsusmaa sugused suured liikmesriigid seekord rääkida peamiselt Hiinast ja majandusest. Aga läks nagu arvati..

Blogi jätkub vähemasti südaööni, jääme lootma, et midagi ka selgub.

Liidrid teevad pausi ja jätkavad vaidlemist õhtusöögil. Laual on mitu erinevat kuupäeva, lahendatud pole ka küsimus, kas ajapikendusele seatakse tingimused või mitte...

Levib veel mitmeid kuulujutte, aga kindel on vaid see, et vaieldakse ajapikenduse kuupäeva ja sellega kaasnevate võimalike tingimuste üle.

Viimased kõlakad: EL on valmis Mayle pakkuma üheksakuulise ajapikenduse, kui tema lepe parlamendis uuesti läbi kukub.... ehk siis sama idee, mida nad juba varem kõige õigemaks pidasid.

Iiri meediale on vahepeal lekitatud, et kohtumise esialgset teksti tehakse ringi ja jutt ei käi enam 22. mai lahkumistähtajast. https://twitter.com/tconnellyRTE/status/1108800898027929602

Protokolli mõttes: peaminister, kes lubas, et Brexitist tuleb edulugu, võitleb praegu meeleheitlikult selle eest, et Brexit edasi lükataks. Brexit ei lähe väga hästi.

Pressikonverentsid peaksid juba algama, aga kohtumine läheb üle ettenähtud aja... May soovib kindlasti, et talle antaks ajapikendus ühegi tingimuseta. Kui ta peaks selle saama, on praeguses olukorras omaette võit seegi.

Lisaks öeldakse lekkinud töödokumendis, et brittidele antud ajapikendus jääb viimaseks - kuna nad ise ütlevad, et ei taha eurovalimisi. Seega jäävad valikusse kas leppeta lahkumine, May leppega lahkumine või üldse mitte mingit lahkumist. Ja valik peaks selguma kahe kuu jooksul.

Maylt olevat ka korduvalt küsitud, mida ta siis teeb, kui lepet ikkagi parlamendis heaks ei kiideta, aga May ei osanud midagi vastata.

Buzzfeedi ajakirjaniku teatel tahetakse Mayle anda veel lühem armuaeg kui see, mida ta palus: 22.maini. Ja sedagi alles siis, kui Briti parlament leppe heaks kiidab. Mida Briti parlament praeguse seisuga teha ei kavatse. https://twitter.com/AlbertoNardelli/status/1108769593735168002

Fotol näeb Jüri Ratast enne nõupidamise algust nõukogu eesistuja Donald Tuskiga jutlemas.

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles, et võimalik on nii lühike kui pikk ajapikendus. Ent viimasel juhul peab Suurbritannias vahepeal toimuma "sügav poliitiline muutus". Loe: erakorralised valimised, peaministrivahetus või uus euroreferendum.

Aga mis saab siis, kui britid küsivad tõsisemat ajapikendust ja otsustavad eurovalimistel osaleda? Sellisel juhul valitakse europarlament endise korra järgi, mis tähendab meie jaoks, et Eestile jääb esialgu ikka kuus eurosaadikut, mitte seitse, nagu on planeeritud pärast Suurbritannia lahkumist. Kui britid seejärel lõpuks lahkuvad, lähtutakse kohtade ümberjagamisel valimistulemusest. See tähendab, et Eesti seitsmendaks saadikuks saab see poliitik, kes esimesena "joone alla" jäi.

Kõige varem on Brexiti-teemalisi uudiseid oodata Eesti aja järgi pärast kella 20-t. Praegu ei tea keegi, mida otsustatakse; välja arvatud juhul, kui mõni valitsusjuht on juba ette nõuks võtnud May ettepanekule veto panna. Delfile tundub praeguste signaalide põhjal, et otsustamine lükatakse lihtsalt järgmisse nädalasse. Aga seda olukorras, kus "karmi Brexitini" on juba praegu jäänud ainult nädal. Kui keegi varsti midagi ei otsusta, on just leppeta lahkumine ainuke stsenaarium, milleks on kõik tingimused täidetud. See peaks kõiki tegema põrgulikult murelikuks, aga paanikat pole märgata: ei Londonis ega Brüsselis.

Tajani: kui britid oleksid nõus Brexitist loobuma, oleksin muidugi õnnelik. Aga see on puhtalt brittide enda otsus.

Tajani: oleme näinud, et Briti parlamendis on täiesti võimalik saada hääleenamus millegi vastu hääletamiseks (nt leppeta lahkumine ja Theresa May pakutud lepe). Aga mille poolt nad on?

France 24: aga kui britid osaleksid eurovalimistel, kas see ei tekita ohtu, et europarlamendis saavad populistid veel rohkem hääli kui nad muidu saaks? Tajani: mina austan reegleid ja seda, mida valijad otsustavad.

Tajani: kas tuleb karm brexit, on brittide otsustada, aga see kahjustaks kõiki ja eriti Suurbritanniat. Mina olen optimist, usun, et lepe tuleb.

Tajani: igatahes, igasugune brittide liikmelisuse pikendamine üle europarlamendi volituste lõpu tekitab tõsiseid juriidilisi probleeme. Britid ei usu euroliitu ja nad ei taha eurovalimistel osaleda, ma austan seda.

Guardian küsib Brexiti pikendamistähtaja kohta. Tajani: see sõltub tegelikult brittide tahtest, meile tundub mõistlik, et brittide väljumine toimub enne europarlamendi viimast istungit, st juba aprillis. Aga me oleme valmis korraldama ka erakorralise istungi

Tegelikult pidi kohtumise põhiteemaks olema aga hoopis Hiina. Tajani: selge, et Hiina ei ole turumajandus, me tahame Hiinaga häid suhteid, aga nemad peavad lõpetama tehnoloogia varastamise

Algab Euroopa Parlamendi presidendi Antonio Tajani pressikonverents: ajapikendus peaks olema võimalikult lühike, see peaks lõppema enne europarlamendi valimisi

Veel julmem oli eile Euroopa Komisjoni juht Jean-Claude Juncker: "Proua Mayl ei ole kellegi heakskiitu - ei oma valitsuses ega parlamendis. Kuni me ei tea, millele Suurbritannia on võimeline ütlema "jah," seni ei saa me midagi otsustada." Seetõttu arvab Juncker, et otsus ajapikenduse kohta võib tulla järgmisel nädalal - paar päeva enne "karmi Brexitit."

Euroopa liidrite kommentaarid May aadressil muutuvad järjest julmemaks. Nädala alguses võrdles Hollandi peaminister Mark Rutte teda Monty Pythoni tegelasega, kes kaotab kahevõitluse käigus kõik jäsemed, kuid teeb seejärel ettepaneku leppida viiki.

Mäluvärskenduseks: enam kui kolm kuud tagasi olime sellises seisus ja vahepeal pole midagi muutunud. See on May küsitud ajapikenduse peamine häda: miks peaks kolme kuu pärast olema midagi teisiti? https://epl.delfi.ee/news/valismaa/theresa-may-on-brexitiga-lootusetus-puntras-kuid-ta-pole-ainuke?id=84723443

May eilne avaldus, kus ta süüdistas Brexiti venimises parlamenti, ei teinud kodumaal asju kergemaks. "Kui sa üritad enda seisukohale leida parlamendiliikmete toetust, siis nende solvamine ei aita kaasa," märkis konservatiivide parlamendisaadik Mark Francois Sky Newsile.

„Olen korduvalt öelnud, et Ühendkuningriigi otsus Euroopa Liidust lahkuda on kahetsusväärne, aga peame selles olukorras mõtlema ka tulevikule," lisas Ratas. "EL-i ees on palju olulisi tähelepanu vajavaid väljakutseid majandusarengust kuni julgeolekuni. Täna ja homme on meil näiteks arutlusel suhted Hiinaga, kliimaküsimused ning samuti siseturu arendamine, mis on oluline Euroopa jõukuse ja konkurentsivõime jaoks."

Eesti peaminister Jüri Ratas läheb kohtumisele järgmiste seisukohtadega. „Eesti on alati väljendanud oma positiivset suhtumist artikkel 50 tähtaja pikendamisse," ütles Ratas Brexiti pikendamise kohta. "Siiski ootan tänaselt ülemkogult tõsist arutelu konkreetsete kuupäevade ja ka edasiste sammude kohta, mida Londonilt oodatakse. Määramatus ei saa kauem kesta. Meie ettevõtjad ja kodanikud vajavad selgust, mis saab edasi ning samuti on vaja tagada EL ja selle institutsioonide toimimine."