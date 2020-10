OTSEBLOGI | Trumpi ja Bideni asemikud kohtuvad kõrgete ootustega debatil

Debatil astuvad vastamisi USA asepresident Mike Pence ja demokraatide esindaja Kamala Harris. Eelmisel nädalal toimunud ja palju kriitikat pälvinud presidendikandidaatide avadebati järel on tänane sündmus omandanud tavapärasest rohkem kaalu.

Lisaks pole kindel, kas järgmiseks nädalaks kavandatud USA riigipea Donald Trumpi ja demokraatide presidendikandidaadi Joe Bideni debatt toimub, sest Trump haigestus möödunud nädalal koroonaviirusesse. Pence oli küll Trumpiga tihedas suhtluses, kuid pole andnud erinevalt mitmetest Valge Maja töötajatest positiivset proovi.

Tänasel debatil kehtivad varasemast karmimad reeglid: esinejate kaitseks on kasutusel pleksiklaas, lisaks istuvad oponendid teineteisest 3,7 meetri kaugusel. Sama kaugel paikneb neist debati moderaator, kelleks on väljaande USA Today Washingtoni büroo juht Susan Page. Kõik pealtvaatajad peavad kohustuslikus korras kandma maske.

Debatt kestab poolteist tundi ja on jaotatud üheksaks segmendiks, mis vältavad umbes kümme minutit. Üritus toimub Salt Lake City's Utah' ülikoolis.

Pence on Valge Maja koroonaviiruse pandeemia rakkerühma juht ja kindlasti peab ta administratsiooni käike debati käigus lähemalt selgitama. Harrise peamiseks väljakutseks on poliitikaanalüütikute sõnul fookuse hoidmine Pence'il ja Valge Maja vigadel ning ta ei tohi mitte kuidagi kõigutada Joe Bideni praegust edumaad, kirjutab Guardian.

74-aastase Trumpi ja 77-aastase Bideni tõttu tuleb ka arvestada, et tänase debati osalejatel on võimalus järgmise nelja aasta jooksul tõusta ise presidendiks.

„Ameeriklased jälgivad tänast debatti teadmisega, et kumbki neist võib üsna lihtsalt ise riigipeaks saada ja mitte sellepärast, et nad kandideerisid, vaid sellepärast, et nad on nimekirjas järgmised," kirjutas Brookingsi instituudi ekspert John Hudak.

USA asepresidendikandidaatide debatt