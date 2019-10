OTSEBLOGI | Tõehetk! Kas Suurbritannia parlament toetab viimaks Euroopa Liidust lahkumist?

Istung algab Eesti aja järgi kell 11.30 kõnega peaminister Boris Johnsonilt, kelle valitsus sõlmis Euroopa Liiduga uue kokkuleppe. Tema sõnavõtule järgneb küsimuste-vastuste voor, mille järel hakatakse saadikute poolt erinevaid seaduseelnõusid esitama, nende seas pannakse hääletusele valitsuse sõlmitud lepe.

Tulemused peaksid selguma Eesti aja järgi pärastlõunal või varajastel õhtutundidel.

Otseblogi vahendusel on võimalik sündmuste käigul ja tulemustel pilku peal hoida.

BRITI PARLAMENT OTSUSTAB BREXITI ÜLE

Kõneleb peaminister Boris Johnson.

Täna hääletusele tuleva Brexiti-leppe poolt võib hääletada 10 või enam opositsioonilist leiboristi, kuid sellest ei pruugi siiski piisata, et lepe heaks kiidetaks.

Telekanali BBC poliitkorrespondent Ross Hawkins ütles, et Oliver Letwinil on "põhjust tunda end üsna kindlalt", et tema muudatusettepanek võetakse vastu. Tema esitatav muudatusettepanek, mis lükkaks leppe heakskiitmise edasi seniks, kuni selle vastuvõtmiseks vajalikud õigusaktid vastu võetakse, sunniks peaminister Johnsonit vahepeal Euroopa Liidult viivitust paluma. Oliver Letwin toetub oma eelnõuga ideele, et juhul, kui parlament leppe ilma selleta heaks kiidab, võib tekkida oht, et hilisemad selle rakendamiseks vastuvõetavad õigusaktid võidakse kuidagi maha hääletada, mille tulemuseks oleks 31. oktoobril leppeta lahkumine.

Allikas Downing Streetilt ütles uudistekanalile Sky News, et juhul, kui Oliver Letwini muudatusettepanek, mis lükkaks leppe heakskiitmise edasi seniks, kuni selle vastuvõtmiseks vajalikud õigusaktid vastu võetakse, esitatakse täna parlamendile hääletuseks, loobub valitsus oma leppe hääletusele panemisest.

Tulihingeline Brexiti-toetaja Peter Bone - kelle sõnul käis ta reedel kaks korda Downing Streetil leppe üle kõnelusi pidamas - vihjas, et võib täna selle poolt hääletada. Bone hääletas varem kolmel korral Theresa May sõlmitud leppe vastu. "Minu jaoks oli ülioluline punkt, kas üleminek lõpeb 31. detsembril 2020 või kestab see veel ühe või kaks aastat," ütles Bone. „Kui see kestab veel aasta või kaks, siis ei saaks ma lepingut toetada ja hääletaksin selle vastu." "Valitsusjuht andis mulle eile õhtul väga selge sõnumi, et me lahkume täielikut 31. detsembril 2020 ja ta pingtub väga kõvasti, et selleks ajaks laiahaardeline vabakaubandusleping saavutada." Ta ütles, et mitmeid konservatiivsed parlamendiliikmed ei hääletanud May sellise tehingu poolt just samal põhjusel, olles mures konkreetsete punktide pärast. Küsimusele, kas ta arutas ka, kui napp hääletus võib tulla, vastab Bone: "Kui ma ütleksin, et see tuleb väga viigi-lähedane, siis ma ei valetaks."

Suurbritannia endine leiboristist peaminister Tony Blair ütles, et "ainus põhjus", miks valitsus üritab oma uut lepet läbi suruda, on see, et inimesed on väsinud Brexitist.Ta märkis täna BBC Radio 4 saatele: "Kui see lepe oleks esitatud Briti parlamendile aasta tagasi või kaks aastat tagasi, poleks sel olnud mingit võimalust.""Ainus põhjus, miks valitsus võib proovida seda nüüd heaks kiita, on ausalt öeldes... inimestel on Brexitist täiesti kõrini. Nad tahavad sellele lõppu. Nad tahavad, et see tehtud saaks."

Täna jõuab hääletusele ka endise toorist parlamendiliikme Sir Oliver Letwini muudatusettepanek valitsuse leppele. Muudatus lükkaks leppe heakskiitmise edasi seniks, kuni selle vastuvõtmiseks vajalikud õigusaktid vastu võetakse - samm, mis käivitaks automaatselt "Benni seaduse" -, sundides peaministrit taotlema Brexiti edasilükkamist 31. jaanuarini. Telekanali BBC parlamendikorrespondent Mark D'Arcy ütles, et parlamendiliikmed, kes soovivad lepet, kuid ei usalda seda konkreetset ega usalda valitsust, võivad hääletada Sir Oliveri muudatusettepaneku poolt. Arvamus toetub ideele, et kui parlament leppe ilma selleta heaks kiidab, võib tekkida oht, et hilisemad selle rakendamiseks vastuvõetavad õigusaktid võidakse kuidagi maha hääletama, mille tulemuseks oleks 31. oktoobril leppeta lahkumine.

Juba tunni aja pärast koguneb parlament istungiks, mis tõotab lõppeda ülinapi hääletusega, otsustamaks kuningriigi tulevik järgnevates aastakümneteks.