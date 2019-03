OTSEBLOGI | Theresa May astub peaministri kohalt tagasi

Tooridele teatas valitsusjuht May täna vahetult enne hääletust, et on valmis ametist lahkuma.

UK parlament hääletab Brexiti võimaluste üle

Juba kümnekonna minuti pärast hakatakse parlamendis hääletama järgnevate võimaluste üle: 1) Euroopa Liidust lahkumine ilma leppeta 12. aprillil, 2) ühisturg 2.0 ehk ühisturu liikmeks jäämine, 3) tolliliidust lahkumine, aga taasühinemine Euroopa Vabakaubandusassotsiatsiooniga (EFTA) ja jäämine Euroopa Majanduspiirkonda (EEA), 4) uue tolliliidu vahetu kokkuleppimine Euroopa Liiduga, 5) leiboristide alternatiiv: tolliliitu jäämine ja sügav koostöö ühisturuga, 6) hädapidur leppeta lahkumise vältimiseks, 7) uue rahvahääletuse korraldamine, 8) leppeta lahkumisel kaubandussuhete ajutine jätkumine varasematel alustel.

Täna peaminister May leppe üle ei hääletata. Alamkoja spiiker John Bercow teatas muu seas õhtul uuesti, et ta ei lase peaminister Theresa May valitsusel alamkojas uuesti hääletusele panna sama Brexiti-lepet, mis seal juba korra tagasi lükati.

Tasub märkida, et peaminister May ei öelnud täna õhtul tooridele, millal algab see läbirääkimiste teine faas, kui ta on valmis ametist tagasi astuma. Tõenäoliselt ei soovi May tähtaega välja käia enne, kui selgub tema valitsuse leppe saatus.

May ütles täna õhtul tooridele, et „ei jää kõneluste järgmise faasi ajaks oma ametisse“, märkides, et on valmis lahkuma oma ametikohalt oodatust varem, sest mõistab erakonnakaaslaste soovi uue juhtkonna järele. Ta avaldas lootust, et parlamendisaadikutelt järgneb toetus tema valitsuse (juba kolmandat korda hääletusel olevale) leppele, mis võimaldaks Suurbritannial Euroopa Liidust lahkuda võimalikult sujuval viisil.