OTSEBLOGI | Theresa May astub peaministri kohalt tagasi

Tooridele teatas valitsusjuht May täna vahetult enne hääletust, et on valmis ametist lahkuma.

UK parlament hääletab Brexiti võimaluste üle

Algas häälte ülelugemine. Tulemusi on oodata täna tõenäoliselt kella 23 paiku.

62-aastane peaminister Thersa May, kes teatas täna valmisolekust õige pea ametist lahkuda, sai peaministriks pärast 2016. aasta rahvahääletust brittide Euroopa Liitu jäämise üle. Muide, ise hääletas May toona liitu jäämise poolt. Ent pärast toorist peaministri David Cameroni areenilt lahkumist tõusis ta esile turvalise peaministrikandidaadina. Ta lubas, et Suurbritannia lahkub ühisturult ja lõpetab vaba liikumise, aga otsustas siis äkki 2017. aasta juunis teatada erakorraliste valimiste väljakuulutamisest. May lootis, et see käik tähendab tema positsioonide tugevnemist, ent tegelikult kaotasid konservatiivid parlamendis senise enamuse. Sellest ajast saadik on May pidanud seisma silmitsi pidevate vastuhakkude ja kaotustega. Ta suutis neid korduvalt tõrjuda... kuni tänaseni.

Veel üks oluline asjaolu. Hoolimata sellest, et tooride seas asus osa senistest vastastest peaminister May lahkumislepet toetama, ei maksa unustada, et tooride valitsus on võimul Põhja-Iirimaa unionistide toel. Arvestades, et opositsioon May lepet tõenäoliselt ei toeta, on põhjaiirlaste toetus määrava tähtsusega, ent nende seisukoht on endiselt, et partei ei saa Brexiti-lepet tänasel kujul kindlasti toetada.

Üks neist, kes seisis varem kärahäälselt May leppe vastu, ent asus seda täna õhtul ühtäkki toetama, on ka lahkumisleeri juhtnägu ja endine välisminister Boris Johnson. Ta ütles, et selle toetamine garanteerib ainsana täielikult, et Euroopa Liidust ikkagi lahkutakse. https://twitter.com/singharj/status/1110977073122824192

Kui tänasel hääletusel selgub, et mingile ettepanekule on olemas tugev toetus, võib see tähendada, et May lepe jääb kõrvale ja see ei saa enne reedet parlamendi heakskiitu, mis tähendaks, et lahkumine lükkub edasi 22. maini, pärast mida on võimalik veelgi pikem ooteaeg. See tähendaks märksa aeglasemat Brexitit ja vajadust osaleda eurovalimistel, mida tahaks vältida nii May kui ka tema partei euroskeptiline tiib. Just sel põhjusel on täna õhtul mitmed varem lahkumisleppe vastu olevat toorit kinnitanud, et toetab peaministri lepet, sest ei soovi näha protsessi venimist ega võimalust, et korraldatakse uus rahvahääletus, mis võiks lõppude lõpuks tähendada sootuks Euroopa Liitu jäämist.

Täna toimuv hääletus erinevate võimaluste üle oli tegelikult midagi, mida valitsus soovis iga hinna eest ära, ent alamkoda tegi peaministrile esmaspäeval ninanipsu, kui toetas hääletusel ettepanekut võtta valitsuselt kontroll parlamendi päevakorra üle. Just see andis neile võimaluse korraldada hääletusi kõige muu üle kui May enda lepe. Tõuke selleks andis aga peaminister ise, kes tunnistas, et tema eelistatud leppe kinnitamine sel nädalal on vähetõenäoline.

Äsja avaldati Sky Data värske avaliku arvamuse uuring, mille kohaselt ei toeta briti avalikkus ühtegi täna laual olevatest lahkumisvõimalustest, ent on uue referendumi korraldamise poolt enne võimalikku Euroopa Liidust lahkumist.

Algas hääletus, mis kestab 30 minutit, mille jooksul parlamendisaadikud annavad hääle omale meeldivate variantide poolt (loe alt). Järgneb häälte ülelugemine, mis võib võtta kuni tunni ehk siis tulemusi on oodata kuskil kella 22.30 paiku.

Juba kümnekonna minuti pärast hakatakse parlamendis hääletama järgnevate võimaluste üle: 1) Euroopa Liidust lahkumine ilma leppeta 12. aprillil, 2) ühisturg 2.0 ehk ühisturu liikmeks jäämine, 3) tolliliidust lahkumine, aga taasühinemine Euroopa Vabakaubandusassotsiatsiooniga (EFTA) ja jäämine Euroopa Majanduspiirkonda (EEA), 4) uue tolliliidu vahetu kokkuleppimine Euroopa Liiduga, 5) leiboristide alternatiiv: tolliliitu jäämine ja sügav koostöö ühisturuga, 6) hädapidur leppeta lahkumise vältimiseks, 7) uue rahvahääletuse korraldamine, 8) leppeta lahkumisel kaubandussuhete ajutine jätkumine varasematel alustel. https://twitter.com/HoCPress/status/1110974102414782464

Täna peaminister May leppe üle ei hääletata. Alamkoja spiiker John Bercow teatas muu seas õhtul uuesti, et ta ei lase peaminister Theresa May valitsusel alamkojas uuesti hääletusele panna sama Brexiti-lepet, mis seal juba korra tagasi lükati. Tema sõnul on ta nõus leppe hääletusele lubama ainult juhul, kui näeb selles põhimõttelisi muudatusi.

Tasub märkida, et peaminister May ei öelnud täna õhtul tooridele, millal algab see läbirääkimiste teine faas, kui ta on valmis ametist tagasi astuma. Tõenäoliselt ei soovi May tähtaega välja käia enne, kui selgub tema valitsuse leppe saatus.

May ütles täna õhtul tooridele, et „ei jää kõneluste järgmise faasi ajaks oma ametisse“, märkides, et on valmis lahkuma oma ametikohalt oodatust varem, sest mõistab erakonnakaaslaste soovi uue juhtkonna järele. Ta avaldas lootust, et parlamendisaadikutelt järgneb toetus tema valitsuse (juba kolmandat korda hääletusel olevale) leppele, mis võimaldaks Suurbritannial Euroopa Liidust lahkuda võimalikult sujuval viisil.