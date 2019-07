OTSEBLOGI | Täna selgub Euroopa Komisjoni juhikandidaadi Ursula von der Leyeni saatus

Ursula von der Leyeni hääletus

Von der Leyen: vaja on solidaarsust ja õiglast koormajagamist. Osad Euroopa riigid on keerulises olukorras lihtsalt oma geograafilise asukoha pärast.

Von der Leyen: EL-i piirivalveorganid tuleb tööle saada, hiljemalt aastaks 2024

Von der Leyen: rände osas on vaja korraga empaatiat ja otsustavat tegutsemist. Teen ettepaneku uue rändepakti vastuvõtmiseks.

Von der Leyen: iga inimese inimväärikust peab austama. EL peab neid väärtusi kaitsma. Vajame humaanseid piire. Aga ainult päästmisest ei piisa, tuleb võidelda inimkaubanduse ja -smugeldamisega, vähendada ebaregulaarset rännet.

Võtab jutuks Vahemerel hukkunud sisserändajad. "Merel elude päästmine on kohustus."

Seega ei tohi olla mingit kompromissi: õigusriigi põhimõtteid tuleb järgida. (Selge viide Ungarile ja Poolale)

Von der Leyen: Euroopa alus on Kreeka filosoofia ja Rooma õigus. Kõige tumedam aeg oli see, kui polnud õigusriiki. Seadused on parim viis vabadusi kaitsta.

von der Leyen: seitsme lapse emana tean, kui oluline on juurdepääs haridusele, toidule, kultuurile, loodusele. Iga Euroopa lapse põhiõigused peavad olema tagatud.

von der Leyen lubab komisjonis täielikku soolist tasakaalu. "Meie, naised, tahame oma õiglast osa." Samuti tuleb tegeleda naistevastase vägivallaga.

von der Leyen lubab eraldi tegeleda noort tööhõivega, lubab kolmekordistada vastavateks meetmeteks suunatud eelarvet

von der Leyen: vaja on ka paremaid lahendusi, toetamaks neid, kes majanduskriiside ajal töö kaotavad. Euroopa vajab töötuskindlustussüsteemi.

Miinimumpalk peab tagama väärika sissetuleku.

Kandidaat rõhutab, et rahvusvahelised suurkorporatsioonid peavad hakkama maksu maksma.

"Inimesed ei pea teenima majandust, majandus peab teenima inimesi." Konservatiiv von der Leyen lubab sotsiaalset turumajandust.

Märgib, et riikide majanduslikud võimalused on endiselt erinevad ja lubab luua uue fondi kehvemal järjel olijate toetuseks.

Leyen: vaja on rohelisi muudatusi igas majandussektoris.

Leyen: me tahame vabakaubandust ja reeglitepõhist maailma, kuna see on meile kõigile parem. Tahame teha asju Euroopa moodi.

Von der Leyen: kui oleme ühtsed, siis ei saa ka keegi meid lõhestada.

Leyen hoiatab autoritaarsuse ja protektsionismi eest.

Von der Leyeni kandidatuuri suhtes on kriitilised ka Saksamaa sotsialistid ning rohelised, sest kodumaal on siiani pooleli nn konsultandiskandaali uurimine. Kahtlustuste kohaselt värvati Leyeni kaitseministriks olemise ajal kaitseministeeriumile hulgaliselt nõunikke erasektorist. Märkimisväärne osa värbamistest on aga väga puudulikult põhjendatud, nende rolli ning kulutusi varjati avalikkuse eest. Näiteks 2016. aastal kulutatud 150mln eurost deklareeriti vaid 2,9 mln eurot, kirjutab Politico.

Leyen alustab kõnet prantsuse keeles, märkides, et ta on esimene naine, kes on Euroopa Komisjoni juhiks saamas.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/von-der-leyenil-seisab-ees-otsustav-haaletus-euroopa-komisjoni-presidendiks-saamiseks?id=86847249