OTSEBLOGI | Suurbritannia parlament pani Johnsoni lahkumisleppele pidurit

Istung algas Eesti aja järgi kell 11.30 kõnega peaminister Boris Johnsonilt, kelle valitsus sõlmis Euroopa Liiduga uue kokkuleppe. Tema sõnavõtule järgnes küsimuste-vastuste voor, mille järel hakati saadikute poolt erinevaid seaduseelnõusid esitama, nende seas pandi hääletusele valitsuse sõlmitud lepe.

Tulemused peaksid selguma Eesti aja järgi pärastlõunal või varajastel õhtutundidel.

Otseblogi vahendusel on võimalik sündmuste käigul ja tulemustel pilku peal hoida.

BRITI PARLAMENT OTSUSTAB BREXITI ÜLE

Hääletust peaminister Johnsoni lahkumisleppe üle täna ei tule ja valitsusjuhil on kohustus taotleda Euroopa Liidult ajapikendust kuni vajalike õigusaktide vastuvõtmiseni.

Johnson ütles, et tal ei ole seadusest tulenevat kohustust ajapikendust taotleda.

Toorist peaminister Boris Johnson tänas kõiki tulemast ja ütles, et hoolimata muudatusettepaneku vastuvõtmisest ei kavatse tema Euroopa Liidult ajapikendust taotleda, lubades järgmise nädala jooksul kõik vajalikud õigusaktid vastu võtta.

Sõna saab peaminister Johnson.

322 poolt; 306 vastu.Hääletus toimus Oliver Letwini muudatusettepaneku üle, mis lükkab lahkumisleppe heakskiitmise edasi seniks, kuni selle vastuvõtmiseks vajalikud õigusaktid vastu võetakse, mis tähendab, et peaminister Johnsonil tuleb paluda Euroopa Liidult ajapikendust.

Teadaolevalt hääletas põhja-iiri unionistlik partei muudatusettepaneku poolt, mis sunnib peaministrit paluma Euroopa Liidult ajapikendust. Tõsine kaotus tooridele.

Alustati hääletust Oliver Letwini muudatusettepaneku üle, mis lükkaks leppe heakskiitmise edasi seniks, kuni selle vastuvõtmiseks vajalikud õigusaktid vastu võetakse, mis tähendaks, et peaminister Johnsonil tuleks paluda Euroopa Liidult ajapikendust.

Juba miljon inimest on kogunenud parlamendi ette nõudma uut rahvahääletust Brexiti üle.

Toorid kohtusid põhja-iiri unionistidega, et veenda neid mitte toetama Oliver Letwini muudatusettepanekut, mis lükkaks leppe heakskiitmise edasi seniks, kuni selle vastuvõtmiseks vajalikud õigusaktid vastu võetakse. Arvatakse, et hääletus selle üle saab olema samuti napp.

Orienteeruvalt järgneva 30 minuti jooksul peaks arutelud parlamendis lõppema, misjärel hakatakse eelnõude, sh valitsuse leppe üle hääletama. Sajad tuhanded inimesed on kogunenud parlamendi ette protesteerima ja tulemusi ootama.

May sõnul ei tohiks teist rahvahääletust korraldada "lihtsalt seetõttu, et inimestele ei meeldi esimese tulemus". Tänase leppe poolt hääletamine on ainus viis, kuidas vältida Brexitit, ütles ta parlamendiliikmetele.

Sõna sai ka endine peaminister Theresa May, kelle lahkumisleppe Euroopa Liiduga lükkas parlament kolm korda tagasi. Ta ütles, et ta on "selge deja vu tunne", lisades, et tänane hääletus on "oluline". May ütles, et parlamendiliikmed peaksid "seadma riiklikud huvid esikohale", toetades Boris Johnsoni saavutatut.

https://twitter.com/ChrisLeslieMP/status/1185533225759838208

Teadaolevalt on juba kümned tuhanded inimesed kogunenud Londonisse parlamendi ette avaldama meelt Euroopa Liidust lahkumise vastu ilma eelneva referendumita.

Kõneleb parlamendisaadik Oliver Letwin. Tema sõnul on esitatava muudatusettepaneku eesmärk takistada ilma igasuguse kokkuleppeta Euroopa Liidust välja kukkumist, kui õigusakte ei suudeta võtta vastu 31. oktoobriks. Ta ütles, et hääletab peaminister Boris Johnsoni leppe poolt. Hoolimata minu toetusest peaministri kokkuleppele, ei usu ma, et ta oleks kohustatud seda ohtu seadma. Minu muudatusettepanekut kasutatakse ainult selleks, et vältida leppeta lahkumist, väitis ta.

Põhja-Iiri unionistide partei fraktsioon lahkus parlamendisaalist ja kogunes arutama Oliver Letwini muudatusettepaneku toetamist, mis lükkaks leppe heakskiitmise edasi seniks, kuni selle vastuvõtmiseks vajalikud õigusaktid vastu võetakse.

Alamkoja ees algas massimeeleavaldus, millel nõutakse uut euroreferndumit. https://twitter.com/MetPoliceEvents/status/1185510790402596866

Üle poole 21-st toori mässulisest toetavad Letwini muudatusettepanekut, teatab uudistekanal Sky News.Tema esitatav eelnõu, mis lükkaks leppe heakskiitmise edasi seniks, kuni selle vastuvõtmiseks vajalikud õigusaktid vastu võetakse, sunniks peaminister Johnsonit vahepeal Euroopa Liidult viivitust paluma. Oliver Letwin toetub oma eelnõuga ideele, et juhul, kui parlament leppe ilma selleta heaks kiidab, võib tekkida oht, et hilisemad selle rakendamiseks vastuvõetavad õigusaktid võidakse kuidagi maha hääletada, mille tulemuseks oleks 31. oktoobril leppeta lahkumine.

Allikad Downing Streetilt ütlevad, et juhul, kui hääletusele pannakse ka eelnõu, mis sunnib lükkama Euroopa Liidust lahkumise edasi kuni kõigi vajalike õigusaktide vastuvõtmiseni, lükkab valitsus oma leppe hääletusele panemise edasi kuni teisipäevani.

Algab seaduseelnõude esitamine ja debatt nende üle.

Johnson ütles, et pikendust Euroopa Liidust lahkumisele ei saa tulla ja riik peab 31. oktoobril blokist lahkuma. Tema sõnul tuleb parlamendisaadikutel täna otsustada, kas nad kiidavad tema sõlmitud leppe heaks või kuningriik lahkub Euroopa Liidust leppeta.

Tooride seast lahkunud parlamendiliige David Gauke ütles, et peaminister Johnson on kokkuleppe saavutamisega hästi hakkama saanud, kuid küsis, kas ta tagab, et Euroopa Liiduga lepitakse kokku "sügavad ja erilised suhted" enne rakendusperioodi lõppu. Valitsusjuhi sõnul on lahkumisejärgne 14-kuuline periood vabakaubanduslepingu sõlmimiseks ELiga piisav, isegi kui see on "ville tekitav tempo". Ta ütles, et ülehüpajad ütlesid, et ta ei saaks kunagi lahkumislepet uuesti avada ega nn Iiri varuplaanist lahti saada (viimase saavutamises ollakse siiski eri arvamustel -toim).

Telekanali BBC uuriva toimetuse hinnangul hääletab peaminister Johnsoni leppe poolt 310 parlamendisaadikut, vastu 302 ja jääb erapooletuks 27 liiget. Et lepe läbi läheks, on sel vaja koguda aga 320 parlamendisaadiku toetus, mistõttu on valitsusel viimane aeg teist poolt veenda.

Suurbritannia peaminister Boris Johnsoni valitsust alamkojas toetav Põhja-Iiri Demokraatliku Unionistide Partei (DUP) asejuht Nigel Dodds ütles, et Brexit peab toimuma "kogu Suurbritannias"."Antud leppega tagatakse, et Põhja-Iirimaa kohaldab de facto kogu ELi tolliliidu koodeksit, mis ei tähenda Euroopa Liidust lahkumist. Varem öeldi, et ükski Briti peaminister ei saa selliste tingimustega nõustuda - ja tõepoolest ütlesid tooride juhikohta taotlenud inimesed seda meie konverentsil," osutas Dodds peaminister Johnsonile teda nimetamata."Kas ta järgib seda praegu ja palun mõelge uuesti, kas me ei peaks lahkuma koos ühe rahvana?"Johnson vastas Doddsile, öeldes, et kokkulepped on ajutised ja ta arvab, et Põhja-Iirimaal on nende suhtes vetoõigus - selle lisamine on "täielikus sobivuses" Suure Reede rahuleppega.

Liberaaldemokraatide liider Jo Swinson ütles, et täna parlamendi lähedale kavandatud massimeeleavaldused näitavad, et avalikkus soovib sõna sekka öelda. Ja ka seda, et inimesed tahavad jääda Euroopa Liitu. Johnson vastas, et Swinson ja teised opositsioonipoliitikud on keeldunud toetamast erakorralisi valimisi, kus rahval olekski võimalus sõna sekka öelda.

Šoti Rahvapartei parlamendiliidri sõnul näitavad kõik hinnangud, et Šotimaa jääb vaesemaks - hoolimata sellest, kuidas riik Euroopa Liidust lahkub. Ta lisas, et mitte ükski Šoti parlamendiliige, kes hoolib riigi tulevikust, ei peaks selle leppe poolt hääletama.

Šoti Rahvapartei parlamendifraktsiooni juht Ian Blackford ütles sõnavõtus, et peaminister viitas oma avakõnes Šotimaale täpselt null korda, mis näitab, et teda ei huvita nende tulevik. Ta lisas, et Johnsoni tehing on "hullem" kui Theresa May oma."Me toetaksime mis tahes mandaati läheneda Euroopa Liidule, et jääda ühtsele turule ja tolliliitu või jääda lihtsalt täielikult Euroopa Liitu," ütles Blackford. "Ometi on peaminister selgelt öelnud, et teda ei huvita sisulised arutelud Šoti Rahvapartei ega Šoti valitsusega."Teda ja tema sõpru Downing Streetil Šotimaa ei huvita."

Johnson ütles, et Jeremy Corbyn pole "suutnud selle riigi inimesi usaldada", keeldudes toetamast üldvalimisi. Ta kutsub leiboristidest parlamendiliikmeid üles tänasel hääletusel ignoreerima oma juhi avaldusi.

Valitsusjuht Johnson vastas opositsioonijuht Jeremy Corbynile, öeldes, et on viimase sõnavõtus "pettunud". Ta lisas, et leiboristide liidri "katastroofilised plaanid" on ainsad, mis ohustavad Suurbritannia majandust.

Jermey Corbyn loetleb põhjuseid, miks leiboristlik partei hääletab peaministri lahkumisleppe vastu, öeldes, et see "viiks vältimatult Trumpi kaubandustehinguni - sundides Ühendkuningriiki kalduma kõrvale kõrgeimatest standarditest ja sunniks meie peresid sööma klooriga pestud kana ja hormoonidega töödeldud veiseliha".Töölispartei liider tõdes, et ta "mõistab pettumust ja väsimust terves riigis ja siin parlamendis. Me ei saa lihtsalt hääletada sellise leppe poolt, mis on veelgi hullem kui see, mille parlament juba kolm korda tagasi lükkas".

Corbyn ütles, et Johnsoni tehingus sätestatud tollikokkulepe on vastuolus peaministri varasemate lubadustega ja et inimesed "ei saa teda usaldada". Tulevasi põlvkondi tuleb kaitsta, lisas ta, lõpetades oma vastuse peaministri avaldusele.

Opositsioonijuht ütles, et peaministri lepe ohustab töökohti, haigekassat ja keskkonda. Omakorda vähendab see juurdepääsu ELi turgudele, väitis ta, öeldes, et tuhanded töökohad on ohus. Ta lisas, et leppe poolt hääletamine oleks toetus töökohtade vähendamisele.

Jeremy Corbyni sõnul on peaministri Brexiti lepe "veelgi hullem" kui tema eelkäija Theresa May oma. Ta ütles, et eile õhtul keskkonnale ja töötajate õigustele antud lubadused on "tühjad" ja leiboristidest parlamendiliikmeid nendega "ei peteta".

Sõna saab opositsioonijuht, leiborist Jeremy Corbyn.

Valitsusjuht Johnsoni sõnul võib tema lepe "tervendada rahva" ning demokraaditena peavad parlamendisaadikud austama 2016. aasta rahvahääletuse tulemust. Ta ütles, et soovib, et riik oleks "helde" ja "väljapoole suunatud".

Johnsoni sõnul on tema sõlitud lepe EL-iga "parim võimalik lahendus". Ta lisas, rahval nagu ka Euroopa Liidu ametnikel on suur soov saada Brexitiga ühele poole, väites, et edasine viivitamine oleks "üldsuse usaldust sügavalt kahjustav".

Valitsusjuht ütles, et tal on "täielik usk" parlamenti, et see suudab pärast Brexitit otsustada keskkonna ja töötajate õiguste kaitse üle. Spiiker John Bercow kutsub opositsioonipoliitikuid üles selle peale huilgamist lõpetama.

Johnson ütles, et ta ei arva, et Brexit peaks olema "ühe valitsuse või ühe partei projekt, vaid pigem Suurbritannia kui terviku ettevõtmine". Ta tunnistab, et ta pole "alati selles vaimus tegutsenud", kuid et Brexiti läbirääkimiste teises etapis - Suurbritannia ja Euroopa Liidu uute suhete sõlmimisel - "tagaksin, et lai ja avatud protsess tugineks täielikult asjatundlikkusele".

Johnsoni ütles, et tema leppega võtab riik kõigis valdkondades kontrolli enda kätte. Tema sõnul on oluline, et varasemast leppest eemaldati ka nn Iiri varuplaan, jätmata põhjaiirlasi Euroopa Liidu tollitsooni, aga võimaldades nende kaupadel ja inimestel siiski vabalt saarel liikuda.

Johnson ütles parlamendi ees peetud kõnes, et ta loodab, et on hetk, mil viimaks suudetakse saavutada tulemus ja kiita heaks värske lahkumislepe. Tema sõnul võib see aidata tervendada lõhet parlamendi ja rahva vahel ning alustada uuelt lehelt.

Kõneleb peaminister Boris Johnson.

Täna hääletusele tuleva Brexiti-leppe poolt võib hääletada 10 või enam opositsioonilist leiboristi, kuid sellest ei pruugi siiski piisata, et lepe heaks kiidetaks.

Telekanali BBC poliitkorrespondent Ross Hawkins ütles, et Oliver Letwinil on "põhjust tunda end üsna kindlalt", et tema muudatusettepanek võetakse vastu. Tema esitatav muudatusettepanek, mis lükkaks leppe heakskiitmise edasi seniks, kuni selle vastuvõtmiseks vajalikud õigusaktid vastu võetakse, sunniks peaminister Johnsonit vahepeal Euroopa Liidult viivitust paluma. Oliver Letwin toetub oma eelnõuga ideele, et juhul, kui parlament leppe ilma selleta heaks kiidab, võib tekkida oht, et hilisemad selle rakendamiseks vastuvõetavad õigusaktid võidakse kuidagi maha hääletada, mille tulemuseks oleks 31. oktoobril leppeta lahkumine.

Allikas Downing Streetilt ütles uudistekanalile Sky News, et juhul, kui Oliver Letwini muudatusettepanek, mis lükkaks leppe heakskiitmise edasi seniks, kuni selle vastuvõtmiseks vajalikud õigusaktid vastu võetakse, esitatakse täna parlamendile hääletuseks, loobub valitsus oma leppe hääletusele panemisest.

Tulihingeline Brexiti-toetaja Peter Bone - kelle sõnul käis ta reedel kaks korda Downing Streetil leppe üle kõnelusi pidamas - vihjas, et võib täna selle poolt hääletada. Bone hääletas varem kolmel korral Theresa May sõlmitud leppe vastu. "Minu jaoks oli ülioluline punkt, kas üleminek lõpeb 31. detsembril 2020 või kestab see veel ühe või kaks aastat," ütles Bone. „Kui see kestab veel aasta või kaks, siis ei saaks ma lepingut toetada ja hääletaksin selle vastu." "Valitsusjuht andis mulle eile õhtul väga selge sõnumi, et me lahkume täielikut 31. detsembril 2020 ja ta pingtub väga kõvasti, et selleks ajaks laiahaardeline vabakaubandusleping saavutada." Ta ütles, et mitmeid konservatiivsed parlamendiliikmed ei hääletanud May sellise tehingu poolt just samal põhjusel, olles mures konkreetsete punktide pärast. Küsimusele, kas ta arutas ka, kui napp hääletus võib tulla, vastab Bone: "Kui ma ütleksin, et see tuleb väga viigi-lähedane, siis ma ei valetaks."

Suurbritannia endine leiboristist peaminister Tony Blair ütles, et "ainus põhjus", miks valitsus üritab oma uut lepet läbi suruda, on see, et inimesed on väsinud Brexitist.Ta märkis täna BBC Radio 4 saatele: "Kui see lepe oleks esitatud Briti parlamendile aasta tagasi või kaks aastat tagasi, poleks sel olnud mingit võimalust.""Ainus põhjus, miks valitsus võib proovida seda nüüd heaks kiita, on ausalt öeldes... inimestel on Brexitist täiesti kõrini. Nad tahavad sellele lõppu. Nad tahavad, et see tehtud saaks."

Täna jõuab hääletusele ka endise toorist parlamendiliikme Sir Oliver Letwini muudatusettepanek valitsuse leppele. Muudatus lükkaks leppe heakskiitmise edasi seniks, kuni selle vastuvõtmiseks vajalikud õigusaktid vastu võetakse - samm, mis käivitaks automaatselt "Benni seaduse" -, sundides peaministrit taotlema Brexiti edasilükkamist 31. jaanuarini. Telekanali BBC parlamendikorrespondent Mark D'Arcy ütles, et parlamendiliikmed, kes soovivad lepet, kuid ei usalda seda konkreetset ega usalda valitsust, võivad hääletada Sir Oliveri muudatusettepaneku poolt. Arvamus toetub ideele, et kui parlament leppe ilma selleta heaks kiidab, võib tekkida oht, et hilisemad selle rakendamiseks vastuvõetavad õigusaktid võidakse kuidagi maha hääletama, mille tulemuseks oleks 31. oktoobril leppeta lahkumine.

Juba tunni aja pärast koguneb parlament istungiks, mis tõotab lõppeda ülinapi hääletusega, otsustamaks kuningriigi tulevik järgnevates aastakümneteks.