OTSEBLOGI | Soome valis parlamenti: peaministriparteid tabas häving

Olukorras, kus loetud on üle 99,5 protsendi häältest, juhib sotsiaaldemokraatlik erakond (SDP). Ka valimiseelsete küsitluste järgi ennustati SDP-le esikohta. Soome senine peaminister, Keskerakonna juht Juha Sipilä tunnistas juba, et parteid tabas valimistel suur häving. Erakond kaotab peaaaegu 20 kohta parlamendis.

Teisel kohal on Põlissoomlased (SDP) ja kolmandal Koonderakond.

Olukord, kus ükski partei ei saa vähemalt viiendikku häältest, oleks põhjanaabritel esmakordne, rääkimata sellest, et see raskendaks oluliselt toimiva valitsuse moodustamist.

Jaoskonnad avati täna hommikul kell üheksa ja suleti õhtul kell kaheksa.

SOOME PARLAMENDIVALIMISED

99,5 protsenti häältest on üle loetud ja YLE andis just teada, et puuduolevad 0,5 protsenti on eelhääletuse hääled.

Rohelised saadavad parlamenti praeguse seisuga 20 poliitikut, kelle hulgas mehi on kolm.

Loetud on üle 99 protsenti häältest ja seis on jätkuvalt sama põnev: sotsidel 40 kohta, Põlissoomlastel 39 kohta. Õige varsti saavad sedelid aga loetud ja võitja peab selguma.

Sotsiaaldemokraatide ja Põlissoomlaste vahe on 5000 häält.

Sotsiaaldemokraadide juht Antti Rinne saabus kõnet pidama. "Pean ausalt ütlema, et lootsin paremat tulemust, aga on väga tõenäoline, et võidame enim kohti. Ja esimest korda 1999. aastast saadik saab SDP-st peaministripartei." Rinne ütles, et sotsid on tuleviku- ja reformipartei.

Põlissoomlaste juht Jussi Halla-aho on saanud üle 30 500 hääle ehk umbes samas suurusjärgus, mille korjas eelmistel valimistel Keskerakonna peaminister Juha Sipilä.

YLE sotsiaaldemokraatide peol viibinud reporter ütles, et olukord on imelik, sest Antti Rinne ei ole tulnud oma parteikaaslastele veel kõnet pidama. Sotside ja Põlissoomlaste vahel käib sedavõrd tihe rebimine, et keegi ei julge praegu lõpptulemust ennustada, kuigi üle on loetud 95,8 protsenti häältest.

94,4 protsenti häältest on loetud ja põnevust jätkub viimse hetkeni: sotsiaaldemokraatidel on 40 kohta, Põlissoomlastel 39.

YLE valimisstuudios kõlab huvitav statistiline detail: umbes 70 protsenti Põlissoomlaste valijaid on mehed, kaks kolmandikku roheliste hääletajaid aga naised.

Roheliste juht Pekka Haavisto sõnas oma peokõnes, et kindlasti on sel valmistel saanud võidu naised ja noored inimesed.

Hokimäng ikkagi jätkub, naised pole veel võitnud.

Hokiküsimus on veel lahtine, aga valimiste puhul paistab, et uues parlamendis on 47 protsenti naisi.

YLE valimisstuudio tegi nüüd äkki pausi, et edastada rõõmusõnum: tõenäoliselt on Soome hokinaiskond saanud just praegu maailmameistriks. Kuna küsimus on jätkuvalt õhus, jaganes ekraan kaheks: hoki ja valimiste vahel.

Nüüd, mil loetud on peaaegu 90 protsenti häältest, on esikohal jätkuvalt sotsiaaldemokraadid, teisel kohal Põlissoomlased ja kolmandal Koonderakond. Aga lugemata on veel suurte linnade ja Helsingi hääled.

Põlissoomlaste juht Jussi Halla-aho sõnas oma valimispeol peetud kõnes, et poleks kuidagi suutnud uskuda sellise tulemuse saavutamist. "Kui tegin kõne mustandit, siis panin kirja sõnad, mis sobiks igasuguse tulemuse puhul: aitäh teile." Halla-aho sõnul olid Põlissoomlastel suurepärased kandidaadid ja suurepärane kampaania.

Soome peaminister Juha Sipilä käis oma erakonnapeol tänukõnet pidamas ja ütles, et tegu oli kummalise hääletusega, kus ükski erakond ei saanud üle 20 protsendi häältest. Sipilä tunnistas ka kaotust, kuid lubas, et Keskerakonna toetus pöördub taas tõusuteele.

Nüüd on seis veelgi põnevamaks läinud: sotsiaaldemokraatidel on praegu võidetud 40 kohta, Põlissoomlastel 39 ja Koonderakonnal 38. Loetud on üle 82,9 protsenti häältest.

Esialgsed järeldused: Soome valimised võidavad sotsiaaldemokraadid. Teise koha pärast toimub veel mõnda aega tihe rebimine. Rohelised on Pekka Haavisto juhtimisel teinud erakordselt hea tulemuse ja võitnud seitse kohta juurde, hästi on läinud ka Vasakliidul, mis saab praeguste numbritega juurde neli kohta. Täielikult põrus Põlissoomlastest lahku löönud erakond Sinine Tulevik, kellele ei pruugi parlamendikohtadest jääda järele ühtegi.

YLE täielik esialgne prognoos: Sotsiaaldemokraadid 40 kohta (+6)Koonderakond 38 (+1)Põlissoomlased 38 (0)Keskerakond 30 (-19)Rohelised 23 (+8)Vasakpartei 15 (+3)Soome Rootsi Rahvapartei 9 (0)Kristlikud demokraadid 5 (0)Teised 2 (+1)

YLE prognoosi järgi võitsid valimised sel korral sotsiaaldemokraadid (40 kohta), teiseks jäi Koonderakond (38 kohta) ja kolmandaks Põlissoomlased (38 kohta). Keskerakond jääb neljandaks (30 kohta). Rohelistel 23 kohta ja Vasakliidul 15 kohta.

Valimistest osavõtt oli seekord 72 protsenti.

Kõik erakonnad on saanud praeguse seisuga alla 20 protsendi hääli. Teise koha pärast käib põnev rebimine Koonderakonna ja Põlissoomlaste vahel: praegu on mõlemal 37 kohta.

YLE teatab, et uues parlamendis on tõenäoliselt kõigi aegade suurim arv naissoost saadikuid.

Vasakliidu juht Li Andersson ütles YLE-le, et Keskerakonna hävingu taga näeb valijate hinnangut valitsuse kärpepoliitikale. "Soomlased tahavad seni domineerinud poliitikale vaheldust," sõnas Andersson. Vasakliidul on praegusete tulemuste järgi põhjust rõõmustada: juurde on võidetud 5 kohta.

Hetkel, mil on üle loetud 44,1 protsenti häältest, on tulemused järgmised: sotsiaaldemokraadid (41 kohta), Koonderakond (38), Põlissoomlased (35), Keskerakond (31), rohelised (20), Vasakliit (17), Soome Rootsi Rahvapartei (10), kristlikud demokraadid (6).

Peaminister Juha Sipilä tunnistas, et Keskerakond on nende valimiste suurim kaotaja, kuid rahvas on oma sõna öelnud.

Ajakirjanikud võtsid saabunud sotsiaaldemokraatide juhi Antti Rinne tihedasse piiramisrõngasse.

YLE meenutab, et tegu pole lõplike tulemustega ja praegused numbrid hakkavad õhtu jooksul muutuma. Siiski võib eelhääletuse esialgsetest tulemustest lugeda märke selle kohta, milliseks valimisõhtu võib kujuneda.

Helsingi eelhääletuse hääled on veel lugemata.

Praeguse seisuga on sotsiaaldemokraatidel 41 kohta, Koonderakonnal 38 ja Põlissoomlastel 33 kohta. Peaminister Juha Sipilä Keskerakond on neljas 29 kohaga, rohelistel 24 kohta ja Vasakliidul 18.

Kuid tulemused on veel muutumas, isegi kõik eelhääletuse hääled pole veel üle loetud.

Soomes võitsid üldvalimiste eelhääletuse esialgsete andmete järgi sotsiaaldemokraadid, teise koha sai Koonderakond, kolmas on Põlissoomlaste erakond.

YLE alustas valimisstuudioga. Praegu on otselülitus sotsiaaldemokraatide valimispeolt, kus esimees Antti Rinnest õhkub enesekindlust. Siiski meenutab ta, et prognooside järgi tema parteile võitu lubav hääletus pole veel ametlikult lõppenud.

Kel on huvi jälgida Põlissoomlaste valimispidu, saab seda teha Youtube'i otseülekande kaudu. Pidu toimub klubis Apollo. Põlissoomlastel peaks tänastel valimistel prognooside järgi minema hästi, nad võivad saada teise koha. Ise on nad tuleva juba ette "tsunamiks" nimetanud. https://youtu.be/kzoHKcTdwt4

https://twitter.com/ylenews/status/1117457802937667584YLE meenutab, et neid hääletajaid, kes kell 20 jaoskonnas sees on, sealt välja ei aeta. Just siis panevad jaoskonnad oma uksed kinni ja häälte ülelugemine võib alata.

Kadri Veermäe: Helsingi linnavalitsusse on keskpäeva möödumise järel tekkinud hääletajatest järjekord, nagu sealne valimisjaoskonna ametnik ennustas. Kui aga kedagi huvitab, kas valimisjaoskonna töötajad ise valimas käivad, siis vastus on jah. Kõigepeal töö ja pärast hääletus.

Reporter Kadri Veermäe: Helsingi idapoolses ääres Vuosaari valimisjaoskonnas saab inimestelt nende eelistusi uurides hea ülevaate, kui palju erinevaid eelistusi sel korral inimestel on. Nagu näitavad küsitlused, ei toeta ühtegi erakonda üle 20 protsendi vastanuist ja seda on valimispäeval ka näha: loetud minutite jooksul leiab Vasakpartei poolehoidja, Põlissoomlaste valija ja Koonderakonna eelistaja. Koonderakonda valinud mees ütleb, et hääletas oma tuttava poolt. Ka pole tema hinnangul suurparteisid valides eriti vahet, kelle poolt täpselt oma hääl anda.

Soome presidendivalimistel möödunud aasta jaanuaris andis rohkem kui pool valijast oma hääle eelhääletusel.

Veidi statistikat ka: Soomes oli seekord eelhääletus tõepoolest populaarsem kui kunagi varem: oma hääle otsustas enne valimispäeva anda tervelt 1,5 miljonit hääleõiguslikku kodanikku ehk 36,1 protsenti valijaist. 2015. aastal olid eelhääletajate osakaal 32,3 protsenti. Kokku käis eelmisel korral hääletamas 70 protsenti hääleõiguslikest kodanikest.

Reporter Kadri Veermäe Helsingist: Soomlased on hakanud vaikselt kesklinna jaoskondadesse tulema, kuid sabadest oleks palju rääkida. Komisjonide esimehed ütlevad, et nende tipptund hakkab kesklinna paiku. Erakordselt palju soomlasi on sel korral kasutanud ka eelhääletamise võimalust. Delfiga rääkinud inimesed rõhutasid kliimaküsimuste tähtsust ja seetõttu hääletasid mitmed roheliste poolt. Peaminister Juha Sipilä tööga oli rahul vaid üks mees, kelle sõnul lõi sipilä valitsus uusi töökohti. Teised valijad olid Sipilä suhtes äärmiselt kriitilised.

Täna pärastlõunal ja õhtul vahendame muljeid otseblogi vahendusel otse Soomest.