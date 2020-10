OTSEBLOGI | Pence ja Harris pidasid ohtrate rünnakutega palistatud debati

USA asepresidendikandidaatide debatt

Kadri Veermäe: New York Timesi Valge Maja korrespondent Maggie Haberman võttis asja kokku järgnevalt: Pence esitas palju valeväiteid. Harris jättis kasutamata võimaluse nendele osutada ja sama kehtib moderaatori kohta. Mõlemad kandidaadid põiklesid vastamisest kõrvale.

Kadri Veermäe: Page lõpetab debati ja soovib president Trumpile ja tema abikaasale head paranemist koroonaviirusest. Lisaks teatab Page, et järgmine debatt toimub juba järgmisel nädalal USA presidendikandidaatide vahel.

Kadri Veermäe: Harris: Kui neid sõnu kuulen, tean, et meid ootab ees särav tulevik. Joe on tundunud valu, armastust ja kannatusi. Meie võitleme iga inimese nimel.

Kadri Veermäe: Pence: Suurepärane küsimus. Hakkasin uudiseid jälgima, kui olin väga noores eas. Ärge eeldage, et see, mida näete oma kohalikes uudistekanalites, peegeldab ameeriklasi. Meil siin USA-s on vabadus debateerida, me armastame head arutelu, kuid lõpuks oleme kõik ühes paadis.

Kadri Veermäe: Õhtu viimaseks küsimuseks saab osariigi 8. klassi õpilase oma. "Kui vaatan uudiseid, näen ainult demokraate ja vabariiklasi vaidlemas. Kui meie juhid ei saa läbi, kuidas siis inimesed peaks saama?"

Kadri Veermäe: "Ma ei luba asepresidendil endale loengut pidada," teatab Harris.

Kadri Veermäe: Kedagi publiku hulgas on tabanud köhatuste ja aevastuste hoog.

Kadri Veermäe: Pence: President on korduvalt paremäärmuslasi hukka mõistnud, tal endal on juudi juurtega lapselapsed.

Kadri Veermäe: Harris tüüris varem vastamisest eemale, kui küsimuse all oli USA ülemkohtu võimalik suurendamine. Sama on teinud Joe Biden, kui talt selle kohta on päritud. Vabariiklased süüdistavad demokraate selles, et kui katoliiklasest Barrett osutub valituks, tahaksid demokraadid jõudude tasakaalustamiseks kohtunike arvu suurendada. Harris: Ameeriklased hääletavad praegu valimistel ja neil peaks olema õigus otsustada, kes selles kõige kaalukamas kogus on.

Kadri Veermäe: Järgmiseks teemaks on politsei maha lastud Breonna Taylor. Kas tegu oli õiglase juhtumiga, arvestades, et ühelegi politseinikule ei esitatud mõrvasüüdistust? Harris vastab, et tegu polnud õiglase otsusega ja jätkas juttu süsteemilisest rassismist ning jõudis politseiniku lämmatatud George Floydi juhtumi juurde. Pence: George Floydiga juhtunule pole mingit õigustust, kuid õigustust pole ka vägivallatsemisele ja rüüstamisele. Mina usaldan meie õigussüsteemi.

Kadri Veermäe: NBC News jälgib, kui palju on kandidaadid teineteisele vahele seganud ja mitu rünnakut teinud. Selle järgi on oponendid suhteliselt võrdsel tasemel: Pence on teinud praeguse seisuga 75 rünnakut ja seganud 14 korral vahele, Harris 72 rünnakut ja seganud 9 korral vahele.

Kadri Veermäe: Nüüd süüdistab Pence Harrist selles, et too toetab aborti kuni sünnini.

Kadri Veermäe: Samal ajal, kui Pence Hiinast rääkis, nägi Pekingis sellist pilti. Ühendus taastus, kui Kamala Harris sõna sai. https://twitter.com/nvanderklippe/status/1314020892742090753

Kadri Veermäe: Pence hakkab omas stiilis vastama ja räägib alustuseks aasta alguses tapetud Iraani kindralist Qassem Soleimainist. Siis jõuab järg Barretti kätte, Pence kiidab kandidaati. Abordi kohta ei ütle ta samas sõnagi.

Kadri Veermäe: Järgmiseks teemaks on USA ülemkohus. Esmaspäeval algavad kandidaat Amy Coney Barretti kuulamised senatis. Küsimus keskendub abordiõigustele.

Kadri Veermäe: USA riigipea on sõna sekka öelnud:https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1314021500941369354?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1314021500941369354%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fus-news%2Flive%2F2020%2Foct%2F07%2Fdebate-latest-vice-presidential-kamala-harris-mike-pence-news-updates-tonight-2020

Kadri Veermäe: Harris: Donald Trump ei oska aus olla. Pence: Oleme ausad, kuid nõudlikud. NATO riigid panustavad nüüd rohkem kui vanem.

Kadri Veermäe: Harris: Trump Hiina-poliitika tagajärjel oleme kaotanud elusid ja oma positsiooni. Lisaks on ameeriklased selle nn kaubandussõja tõttu maksnud tuhandeid dollareid rohkem.

Kadri Veermäe: Pence jätkab oma senist praktikat ja hakkab vastama eelmisele küsimusele, rünnates selle käigus Harrist. "Hiina on koroonaviiruses süüdi ja president Trump ei ole selle üle õnnelik. Nad ei lasknud meie inimesi veebruaris riiki, et õppida koroonaviiruse kohta. Trump keelas juba jaanuari lõpul kõik reisid Hiinasse. Biden teatas toona, et tegu on hüsteerilise käiguga," räägib Pence.

Kadri Veermäe: Järgmiseks teemaks suhted Hiinaga. Kas USA on konkurent, vaenlane või miski muu?

Kadri Veermäe: Harris: Joe Biden päästis USA autotööstuse ja teie hääletasite selle algatuse vastu.

Kadri Veermäe: Pence: Senaator Harris, teil on õigus oma arvamusele, kuid mitte oma välja mõeldud faktidele.

Kadri Veermäe: Järgmiseks teemaks on kliimamuutused ja Pence hakkab süüdistama Bideni erinevaid lubadusi. Faktikontrollijad on juba teatanud, et Pence on esitanud mitmeid ekslikke väiteid. Pence teatab näiteks, et Biden tahab frakkimist keelata. Biden teatas sel suvel, et ta ei kavatse mingil juhul frakkimist keelata.

Kadri Veermäe: https://twitter.com/ohheyjenna/status/1314014307680694276?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1314014307680694276%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fus-news%2Flive%2F2020%2Foct%2F07%2Fdebate-latest-vice-presidential-kamala-harris-mike-pence-news-updates-tonight-2020

Kadri Veermäe: Harris hakkab vastama ja Pence segab oma rahulikul moel vahele. "Härra asepresident, ma veel räägin." Pence jätkab. Harris ootab ja hakkab siis rääkima ning lubab, et Joe Biden ei tõsta mingeid makse inimestele, kes teenivad teatud summast vähem. https://twitter.com/CBSNews/status/1314018018792534018

Kadri Veermäe: Harris ütleb, et Trump mõõdab USA majanduse käekäiku selle järgi, kuidas rikastel inimestel inimestel läheb. Pence süüdistab Bidenit selles, et too tahab Hiinaga jällegi äri ajada ja frakkimisele joone alla tõmmata.

Kadri Veermäe: Kolmandaks aruteluteemaks on majandus.

Kadri Veermäe: Pence: Trump on maksnud kümneid miljoneid dollareid makse, ta on öelnud, et uudised ei vasta tõele.

Kadri Veermäe: Page: Kas inimestel on õigus teada rohkem kandidaatide tervise kohta? Harris: Jah, loomulikult, see kehtib nii tervisliku olukorra kui ka maksude kohta. Kui kuulsin esmakordselt, et Donald Trump maksis 750 dollarit makse, siis arvasin, et see tähendas 750 000 dollarit. Ameeriklastel on õigus teada, kas president langetab otsuseid oma huvidest või meie kõigi huvidest lähtuvalt. Joe on aus ja läbipaistev, Trump on aga kõike kinni mätsinud.

Kadri Veermäe: Järgmiseks teemaks on asepresidendi roll, sest kumbki president oleks ametisse astudes üle 70-aastane. Pence hakkab vastama ja teatab, et soovib vaktsiinide teemal veel rääkida. "Senaator Harris, ärge mängiga ameeriklaste eludega. Ärge õõnestege usku vaktsiinide väljatöötamisse." Pence ei räägi lõpuks asepresidendi rollist sõnagi.

Kadri Veermäe: Kohe alguses kõlas ka esimene torge. Pence viitas Bideni plagiaadiskandaalile, mille kohta kirjutab New York Times, et alla 50-aastased inimesed seda küll ei mäleta.

Kadri Veermäe: Ka Pence peab koroonaviiruse pandeemia kohta vastama, sest ta on Valge Maja koroonaviiruse pandeemia rakkerühma juht. "Ameeriklased väärivad austust selle eest, kuidas nad on pandeemiaga hakkama saanud." Ühtlasi väidab Pence, et Trump on rääkinud kõigest, millest ta rääkis ajakirjanik Bob Woodwardile, rääkinud ka USA elanikele. Tegelikult tunnistas Trump Woodwardile, et on pisendanud viirust avalikkuses.

Kadri Veermäe: Harris: Ameeriklased on olnud tunnistajaks USA juhtkonna kõige suuremale läbikukkumisele selle riigi ajaloos.

Kadri Veermäe: Page: Meil on vaja elavat debatti, kuid ameeriklased tahavad ka sisulistele küsimustele vastuseid saada. Kamala Harris, koroonaviiruse pandeemia pole USA-s kontrolli all. Mida teeks Bideni ja Harrise duo, kas te oleksite valmis ka karme piiranguid vastu võtma?

Kadri Veermäe: Mike Pence ja Kamala Harris on kohad sisse võtnud.

Kadri Veermäe: Page on esimene trükimeedia ajakirjanikust moderaator alates 1976. aastast.

Kadri Veermäe: Debatt on kohe algamas, tänane moderaator Susan Page on laval. "Palun teilt abi, palun olge arutelu ajal vaiksed, igasugune vahelesegamine häirib," teatab Page.