OTSEBLOGI | Paet europarlamendis von der Leyenile: toetan teid, kuna Euroopa vajab ühtsemat kaitsepoliitikat

Paet: Leyen on panustanud Euroopa kaitsevõime parandamisse, sealhulgas Ida-Euroopas. Oluline ka see, et ta oleks esimene naine selles ametis. Mina toetan, kuna tal on kogemused kaitsevaldkonnas ja arusaam sellest, mida on vaja teha, et Euroopa muutuks tugevamaks.

Liberaal Urmas Paet: Euroopa vajab ühtsemat välis- ja julgeolekupoliitikat. Kui seda ei ole, muutuvad paljud muud toredad otsused mõttetuks. Loodan Leyeni kogemustele kaitsevaldkonnas.

Leedu konservatiivne ekspeaminister Andrius Kubilius: tänu von der Leyenile on Balti riikides NATO väed, oleme tänulikud nii selle kui laiemalt Euroopa solidaarsuse eest. Loodan ambitsioonikat laienemispoliitikat, esmalt Balkanil, siis ka Ukraina, Gruusia, Moldova.

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide asejuht Derk Jan Eppink nimetab Leyenit fanaatiliseks föderalistiks. Tema arvates tõestas kõne ja ideed EL-i kesksest kaitsest, maksudest ning toetustest, et Leyeni näol on tegemist "Macroni tüdrukuga". https://twitter.com/djeppink/status/1151046584106459136

Kaljurand (jätkab eesti keeles): jaotusjoonte ilmekas näide on EL-i nõukogu viimane otsus, millega kõik kõrged Euroopa ametid läksid Lääne-Euroopasse. Ma ei taha, et Euroopa jaguneks uuteks ja vanadeks riikideks. Kuidas hindate seda otsust ja mida teete, et see lõhe ei süveneks?

Sõna saab sots Marina Kaljurand: tahaksin teid tänada kõne ja sotsidele saadetud kirja eest, mis sai väga positiivse vastuvõtu. Tunnustan teie väljendatud pühendumist demokraatiale, õigusriigile, inimõigustele, Euroopale ilma jaotusjoonteta. Nüüd ootan konkreetseid vastuseid.

AfD saadik Christine Anderson tegi ühe seni julmema torke, mille sisu oli umbes selline: olite Saksa kaitseministrina täielik läbikukkumine, loodan, et jätkate Euroopa Komisjoni juhina samas vaimus

Prantsusmaa vasakpoolse saadiku Manon Aubry (GUE/NGL) sõnul on Leyen jõukate kandidaat sellele ametikohale. "Mida ütlete 500 miljonile inimesele, kes ei ole teid valinud?" Aubry tõi sellega seoses üles maksuparadiiside ning makse vältivate tehnoloogiahiidude teema. Probleem läheb tema sõnul igal aastal Euroopa maksumaksjale 800 miljardit eurot maksma. https://twitter.com/ManonAubryFr/status/1151061334034911232

Saksa satiirierakonna Partei esindaja Nico Semsrott kasutas täna hommikul protseduurilist küsimust, et juhtida tähelepanu europarlamendi lobiprobleemile. https://twitter.com/DanielBoffey/status/1151046022564646912

Liberaalse Euroopa Taassünni fraktsiooni juht avaldab toetust Leyeni kandidatuurile. Tema sõnul on inimesed hääletanud Euroopa [Liidu] tugevdamise poolt. https://twitter.com/CiolosDacian/status/1151054145773887489

Brexiti pealäbirääkija Michel Barnier toetab Leyeni kandidatuuri"Tugev ning inimkeskne kõne."https://twitter.com/MichelBarnier/status/1151049618437943297

Madison: soovin teile edu, aga loodan, et me saame veel mõne kandidaadi peale teie.

Madison: kõik Schengeni riigid on kokku leppinud, et me peame välispiiri kaitsma, nii nagu teevad Ungari ja Itaalia.

Madison: näeme palju emotsioone, mis on mõistetav, see on osa demokraatiast. Olen kohtunud sotside juhikandidaadi Timmermansiga, aga erilist vahet von der Leyeni vaadetega ma ei näe.

Kõnepulti astub EKRE saadik Jaak Madison (fraktsioonist Identiteet ja Demokraatia).

Hollandi ajakirjaniku Fons Lambie kokkuvõte reaktsioonidest parlamendisKristlikud demokraadid - toetavadLiberaalid - toetavadSotsiaaldemokraadid - kahtlevad, kuid ei soovi kriisiRohelised - kahtlevad, kuid kõne peavad heaksRahvuskonservatiivid - vastuBrexiti partei - jumal tänatud, et siit lahkumehttps://twitter.com/fonslambie/status/1151047103738724356

Von der Leyen tegi ennist torke ka Farage´i suunas: brittide arvamus on teretulnud, aga härra Farage´i omata saame hakkama. https://twitter.com/georgvh/status/1151044597994414080

Von der Leyen: olin üsna kergendunud, et härra Meuthen minu poolt ei hääleta, kuna kõik teie öeldu läheb minu sisimate väärtustega vastuollu

Von der Leyen: töötavad inimesed vajavad kaitset, seda ka digisektoris.

Von der Leyen: digimajandus vajab eetilisi reegleid ja rangeid kontrollmeetmeid.

Von der Leyen: meie planeet vajab kiiret abi. Vaja on teha kõik säästvale majandusele üleminekuks.

Von der Leyen kasutab jälle mõistet "sotsiaalne turumajandus" ja viitab nn Euroopa sotsiaalõiguste sambas kirjeldatud eesmärkidele.

Von der Leyen tagasi kõnepuldis: me peame tugevdama Euroopa pehmet mõjujõudu.

Farage räägib Macronist, Napoleonist ja sellest, et viie aasta pärast eksisteerib Euroopa kaitseallianss, mis hakkab võib-olla teisi riike ründama....

Farage: tegite just Brexiti veel populaarsemaks, jumal tänatud, et lahkume. Von der Leyen on Euroopa armee fanaatik, kui see luuakse, lõpetab NATO tegevuse...

Brexiti partei saadik Nigel Farage: europarlamenti on alandatud, aga täna on meil võimalus kaasa rääkida. Von der Leyen tahab kommunismi, kus riik kontrollib kõiki ja rahvusriikide parlamentidel pole üldse võimu.

Schirdewan: te tahate tugevdada Euroopa sõjalist võimekust ja sellele me oleme kindlalt vastu

Saksa vasakpoolsete esindaja Martin Schirdewan kurdab samuti tagatoakokkulepete ja ebamääraste lubaduste üle.

Vahepeal kõneleb Euroopa reformistide ja konservatiivide esindaja Raffaele Fitto, kes samuti kritiseerib von der Leyeni kandidatuuri

Meuthen: teie visioon Euroopast ei ole usutav, see ei teeni eurooplaste huve. Tahate lihtsalt EL-i keskvõimu tugevdada.

ID hääletab vastu.

Meuthen: andsite hulga ebamääraseid ja vastukäivaid lubadusi.

Üheski ametis ei ole te Saksa rahva huvisid kaitsnud. Saksa armee on praktiliselt võimetu riigikaitselisi ülesandeid täitma.

Meuthen: austan teid inimesena väga, aga te ei kvalifitseeru sellesse ametisse.

Sõna saab Alternatiiv Saksamaale saadik Jörg Meuthen, euroskeptilisest fraktsioonist Identiteet ja Demokraatia (ID)

Leyen kuulab tähelepanelikult ja pilgutab silmi, umbes kaks korda sekundis.

Lamberts: ka lubadused õigusriiki kaitsta on väga ebamäärased, Ungari ja Poola rikkumised tuleb reaalselt käsile võtta.

Lamberts: aga tundub, et kõigi lubadustega kaasnevad agad ja tingimused, suhtumine, et liigume edasi siis, kui kõik on päri.

Lamberts: tänane kõne oli suur samm edasi. Sooline võrdõiguslikkus ja süsinikuheitmete piiramine ja piiriülesed süsinikumaksud - kõik head mõtted. Aga...

Lamberts: kolm nädalat tagasi polnud teil aimugi, et hakkate sellisesse ametisse kandideerima.

Belgia roheline Philippe Lamberts räägib kliimamuutusest ja autoritaarsuse ohust.

Sõna on Rumeenia liberaalil Dacian Cioloșil, kes kurdab, et ida ja lääne lõhe kestab edasi.

Euroopa Regioonide Komitee pressijuht täheldab, et Leyeni tegi ettepaneku tugevdada regionaalseid toetusmehhanisme kliimastandardite täitmiseks. See on tema sõnul pretsedenditu näide tugevast regionaalpoliitikast Euroopa Liidu sees. https://twitter.com/PierluigiBoda/status/1151031353787453440

Iratxe García: meile meeldiksid üleeuroopalised valimisnimekirjad

Kõneleb sots Iratxe García.

Weber: suitsustes tagatubades tehtavad diilid peavad lõppema.

Weber vihjab läbi lillede siiski, et Euroopa juhtide valimiste protsess oli seekord üsna inetu, aga seda pole mõtet inetumaks ajada, katsume teha koostööd.

Weber väljendab konservatiivide nimel Leyenile toetust: kristlik demokraat, euroopameelne poliitik.

Nüüd esineb kõnega Manfred Weber, keda alles hiljuti peeti peamiseks Euroopa Komisjoni juhikandidaadiks...

"Elagu Euroopa!" lõpetab kandidaat oma kõne.

Euroopa on nagu pikk abielu. Armastus ei pruugi minna suuremaks, aga see muutub sügavamaks. Saame üksteisele loota nii heas kui halvas, võime vaielda, aga me ei unusta, miks me liidus oleme.

Euroopa juhtide valimist tuleb muuta demokraatlikumaks, europarlament peab saama seadusandlust esitada.

Lahkumisleppe olulisi punkte ei saa muuta, aga oleme valmis Brexiti tähtaja pikendamiseks, kui selleks on hea põhjus.

Austame brittide otsust EL-ist lahkuda.

Euroopa julgeoleku alustalaks jääb NATO, aga me vajame ka Euroopa kaitsekoostöö tugevdamist.

Von der Leyen: Euroopa ülemkogu hääletused peaksid toimuma tavalise hääleenamusega.

Von der Leyen: vaja on solidaarsust ja õiglast koormajagamist. Osad Euroopa riigid on keerulises olukorras lihtsalt oma geograafilise asukoha pärast.

Von der Leyen: EL-i piirivalveorganid tuleb tööle saada, hiljemalt aastaks 2024

Von der Leyen: rände osas on vaja korraga empaatiat ja otsustavat tegutsemist. Teen ettepaneku uue rändepakti vastuvõtmiseks.

Von der Leyen: iga inimese inimväärikust peab austama. EL peab neid väärtusi kaitsma. Vajame humaanseid piire. Aga ainult päästmisest ei piisa, tuleb võidelda inimkaubanduse ja -smugeldamisega, vähendada ebaregulaarset rännet.

Võtab jutuks Vahemerel hukkunud sisserändajad. "Merel elude päästmine on kohustus."

Seega ei tohi olla mingit kompromissi: õigusriigi põhimõtteid tuleb järgida. (Selge viide Ungarile ja Poolale)

Von der Leyen: Euroopa alus on Kreeka filosoofia ja Rooma õigus. Kõige tumedam aeg oli see, kui polnud õigusriiki. Seadused on parim viis vabadusi kaitsta.

von der Leyen: seitsme lapse emana tean, kui oluline on juurdepääs haridusele, toidule, kultuurile, loodusele. Iga Euroopa lapse põhiõigused peavad olema tagatud.

von der Leyen lubab komisjonis täielikku soolist tasakaalu. "Meie, naised, tahame oma õiglast osa." Samuti tuleb tegeleda naistevastase vägivallaga.

von der Leyen lubab eraldi tegeleda noort tööhõivega, lubab kolmekordistada vastavateks meetmeteks suunatud eelarvet

von der Leyen: vaja on ka paremaid lahendusi, toetamaks neid, kes majanduskriiside ajal töö kaotavad. Euroopa vajab töötuskindlustussüsteemi.

Miinimumpalk peab tagama väärika sissetuleku.

Kandidaat rõhutab, et rahvusvahelised suurkorporatsioonid peavad hakkama maksu maksma.

"Inimesed ei pea teenima majandust, majandus peab teenima inimesi." Konservatiiv von der Leyen lubab sotsiaalset turumajandust.

Märgib, et riikide majanduslikud võimalused on endiselt erinevad ja lubab luua uue fondi kehvemal järjel olijate toetuseks.

Leyen: vaja on rohelisi muudatusi igas majandussektoris.

Leyen: me tahame vabakaubandust ja reeglitepõhist maailma, kuna see on meile kõigile parem. Tahame teha asju Euroopa moodi.

Von der Leyen: kui oleme ühtsed, siis ei saa ka keegi meid lõhestada.

Leyen hoiatab autoritaarsuse ja protektsionismi eest.

Von der Leyeni kandidatuuri suhtes on kriitilised ka Saksamaa sotsialistid ning rohelised, sest kodumaal on siiani pooleli nn konsultandiskandaali uurimine. Kahtlustuste kohaselt värvati Leyeni kaitseministriks olemise ajal kaitseministeeriumile hulgaliselt nõunikke erasektorist. Märkimisväärne osa värbamistest on aga väga puudulikult põhjendatud, nende rolli ning kulutusi varjati avalikkuse eest. Näiteks 2016. aastal kulutatud 150mln eurost deklareeriti vaid 2,9 mln eurot, kirjutab Politico.

Leyen alustab kõnet prantsuse keeles, märkides, et ta on esimene naine, kes on Euroopa Komisjoni juhiks saamas.

