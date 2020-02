OTSEBLOGI | Järsk koroonaviiruse puhang Itaalias: nakatunute arv kasvas ööpäevaga kolm korda, riik rakendab ranget karantiini

Itaalia peaminister Giuseppe Conte teatas laupäeva hilisõhtul erakorralisel pressikonverentsil hädaolukorra lahendamise plaanist, tõdedes, et seda ajendas rakendama tõsiasi, et lühikese ajaga on nakkuse tagajärjel elu jätnud kaks inimest, vahendab uudistekanal BBC.

Vähemalt 11 linna Põhja-Itaalia Lombardia ja Veneto piirkonnas määrati valitsuse tegevuskava kohaselt teadmata ajani karantiini. Ametivõimud on palunud koju jääda umbes 50 000 inimesel, võimaldamata neil piirkonnast lahkuda.

Valitsusjuht Conte ütles, et uute korralduste kohaselt ei tohi inimesed viirusepuhangu kohalikku epitsentrisse siseneda või sealt lahkuda, kui neil ei ole selleks vastavat eriluba.

Võimud on keelanud neis linnades avada koole, korraldada spordiüritusi või muid rahvakogunemisi, sealhulgas jäeti ära mitu pühapäeval toimuma pidanud Itaalia klubijalgpalli kõrgeima liiga kohtumist (Serie A). Valituse teatel on politseil ja vajadusel ka relvajõududel õigus tagada määruste jõustamine.

Koroonaviiruse puhang Itaalias

Milano linnapea Giuseppe Sala teatas kõikide koolide sulgemisest vähemalt nädalaks.

Itaalia teatas veel 19-st koroonaviirusesse nakatunutest, mis toob koguarvu 132-ni.

Viiruse epitsentris asuvas Lodi linnas, umbes 50 kilomeetri (31 miili) kaugusel Milanost, keelatakse inimestel alates nädalavahetusest tööle minna, tühistatud on avalikud üritused ja suletuks jäävad koolid. Itaalia peaminister Giuseppe Conte sõnul võivad piirangud kesta mitu nädalat. Lombardia piirkonna juht Attilio Fontana kutsus üles sulgema ka koole Milano linnas.

Itaalia palus teistel suurriikidel „töötada viivitamatult välja rahvusvahelised meetmed, mis oleks kooskõlastatud ja piisavad viiruse majanduslike tagajärgedega õigeaegsel ja tõhusal viisil toimetulemiseks kriisi süvenedes”, ütles rahandusminister Roberto Gualtieri.Samuti kavatseb Itaalia valitsus võtta kasutusele meetmed viiruse poolt kahjustatud piirkondade majandusliku olukorra toetamiseks, ütles peaminister Giuseppe Conte Roomas ajakirjanikele.

Itaalia ei taotle Schengeni lepingu peatamist, mis on kaotanud piirikontrolli 26 Euroopa Liidu riigi vahel - see suurendab tõenäosust, et viirus levib Itaaliast teistesse riikidesse.Uute haigusjuhtude kiire kasv vähem kui nädala jooksul ja asjaolu, et Itaalia ei suuda haiglates viiruse levikut peatada, suurendab hirmu laiema epideemia ees. Itaalia on rakendanud erakorralisi meetmeid linnades, mis asuvad tema piiril Sloveeniaga. Prantsuse tervishoiuminister Olivier Veran ütles ajalehele Le Parisien, et "on väga tõenäoline", et riik seisab silmitsi uute juhtumitega ja laboritele tarnitakse täiendavaid komplekte nakatunute tuvastamiseks.

Itaalia peaminister Giuseppe Conte teatas laupäeva hilisõhtul reisikeelust ja muudest erakorralistest meetmetest, reageerides hüpoteesidele, mis on tekkinud pärast seda, kui tõenäoliselt nakatunud mees saabus 18. veebruaril Lombardia haiglasse ravie. Ta usub, et ta nakatas seal kümneid patsiente ja meditsiinitöötajaid, kes viisid viiruse haiglast välja. "Juhul, kui arstid on nakatunud, tähendab see, et õigeid ohutusnõudeid ei rakendatud, võttes arvesse, et viirus on väga nakkav," ütles ajalehele La Stampa Maailma Terviseorganisatsiooni täitevnõukogu liige Walter Ricciardi.

Viiruse levik mõjutab ka Milano moenädalat.Giorgio Armani, kelle uue kollektsiooni esitlus oli kavas pühapäeva pärastlõunal kell 16.00, teatas laupäeva õhtul, et külalised ei tohiks üritusele sel korral kohale tulla. Selle asemel tehakse kollektsiooni esitlusest ülekanne, mida on võimalik jälgida Facebookis."Otsus võeti vastu kõigi tema [Armani] kutsutud külaliste heaolu tagamiseks, et nad ei peaks viibima rahvarohketes ruumides," seisis pressiteates.

Järsust koroonaviiruse levikust on teatatud mitmes piirkonnas Itaalias Paviast Milaanosse, Cremonast Valtellinasse: Lombardias levib Covid-19 nakkus nagu kulutuli. Juhtumite arv piirkonnas kasvas täna 89-ni. Veneto kuberneri pressiesindaja ütles, et seal on juhtumite arv tänaseks tõusnud 19-ni.