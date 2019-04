OTSEBLOGI JA FOTOD | Sri Lanka ägab pommiplahvatuste laine all: rünnakuid korraldati hotellidele ja kirikutele, hukkunute arv kasvab, kaheksa inimest vahi all

Hea eestlane Sri Lankal, anna olukorrast ja meeleoludest teada, kirjutades vihje@delfi.ee!

SRI LANKA TERRORILAINE

Vahistati veel kaheksaski kohalikku päritolu rünnakute korraldamises kahtlustatu.

Võigas pilt ühest täna rünnatud kirikust, kus Jeesuse kuju katab hukkunute veri. https://twitter.com/JBRBALA/status/1119864950351126528?s=19

Hukkunute seas on vähemalt viis Briti kodanikku.

USA president Donald Trump säutsus oma Twitteri kontol, et tunneb Sri Lanka rahvale kaasa. "Avaldan südamest kaastunnet Ameerika Ühendriikide rahvalt Sri Lanka elanikele nende kohutavate terrorirünnakute tõttu kirikute ja hotellide vastu. Me oleme valmis aitama!" lausus ta.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel avaldas kaastunnet Sri Lanka rahvale, märkides, et "usuviha ja ebatolerantsus, mis on näidanud ennast täna nii kohutaval viisil, ei tohi võita". "On šokeeriv näha, kuidas inimesed, kes tulid ülestõusmispühi tähistama, võeti selles kuritahtlikus rünnakus teadlikult sihtmärgiks," ütles ta.

Paavst Franciscus väljendas esimese ületõusmispüha palvuses kaastunnet kristlaste kogukonnaga Sri Lankal. Ta ütles, et palvestab ohvrite ja kannatanute eest. https://twitter.com/SkyNews/status/1119957283532939264

Sri Lanka idaosas asuva Batticaloa linna haigla esindaja sõnul oli nende haiglasse plahvatuse järel jõudnud hukkunute seas ka vähemalt viis last. Haavata sai vähemalt 15 alaealist.

Hukkunute seas on ka kaks Türgi kodanikku.

Sri Lanka lennujaam palub tulenevalt täiendavatest turvameetmetest inimestel, kelle lennuk väljub ajal, mil kehtib öine liikumiskeeld, saabuda kohale vähemalt neli tundi enne oma lendu. Inimestel palutakse ka oma lähedasi saatma mitte tulla, sest neid lennujaama hoonesse ei lubata.

Araabia Ühendemiraadite asepresident šeik Mohammed mõistis Sri Lankal aset leidnud terroristide rünnakud hukka ja avaldas saareriigi rahvale kaastunnet. https://twitter.com/HHShkMohd/status/1119941335069405184?s=19

Sri Lanka on koduks 1,5 miljonile kristlasele, kes moodustavad seitse protsenti kogu elanikkonnast. Valdav enamus kristlastest on katoliiklased. Aasia lõunaosas asuva riigi suurim usk on budism, mida järgib viimase rahvaloenduse andmetel 70, 2 protsenti srilankalastest. Hindusid ja moslemeid on vastavalt 12,6 ja 9,7 protsenti.

Sri Lanka meedia teatel arreteeriti pärastlõunase politseireidi käigus pealinnas Colombos seitse inimest. Reidis hukkus ka kolm politseinikku.

Hukkunute seas on üks Taani, üks Hiina ja üks Portugali kodanik.

Turvameetmeid lennujaama juures on tugevdatud. https://twitter.com/tictoc/status/1119938251182215168

Täna keskpäeval teatas Sri Lanka valitsus ka ajutise keelu kehtestamisest sotsiaalmeedia kasutamisele, "otsustades blokeerida kõik sotsiaalmeediaplatvormid, et ennetada ebatäpse ja väära informatsiooni levimist". "Tegemist on pelgalt ajutise meetmega," ütles riigipea pressiesindaja Udaya Seneviratne.

Arreteeritud on vähemalt kolm inimest.

Sri Lanka politsei teatel sai rünnakutes värsketel andmetel surma 207 ja vigastada 450 inimest. https://twitter.com/MarianneDavid24/status/1119932709453873153

https://twitter.com/schnucknetwork/status/1119930065897365504

Pealinna Colombo peapiiskop kutsus srilankalasi üles omakohtust hoiduma.

https://twitter.com/tingilye/status/1119924383433277440 Tänased rünnakud olid enamuses enesetapurünnakud, mis kõige tõenäolisemalt viidi läbi ühe ja sama rühmituse poolt.

Sri Lanka kaitseminister Ranil Wickremesinghe ütles, et rünnakutega seoses on vahi alla võetud seitse inimest. Tema sõnul on hukkunud 160 inimest, sh 30 välismaalast.

Sri Lanka rahandusminister Mangala Samaraweera ütles, et rünnakud olid katse tõmmata Sri Lanka tagasi oma brutaalse kodusõja tumedamatesse päevadesse. Ta ütles, et pommirünnakud olid "kuratlik katse luua selles riigis veel kord rassilisi ja religioosseid pingeid, tõmmates riigi tagasi ajal, mil meie riik - majanduslikult, sotsiaalselt ja muul viisil - on taastumas pikaleveninud sõjast, mis hävitas meie rahva rikkusi ligi kolmkümmend aastat. "Tänaste terrorirünnakute näol ei olnud tegemist äärmusliku üksikisiku kätetööga, vaid ilmselgelt kõrgetasemelise koordineeritud katsega külvata kaost ja anarhiat." https://twitter.com/MangalaLK/status/1119885837548834816?

Sri Lanka ülikoolides õppetööd lähipäevadel ei toimu ja eksamid lükatakse edasi. https://twitter.com/NewsfirstSL/status/1119914080813363200

Prantsusmaa president Emmanuel Macron mõistis oma avalduses hirmuäratavad teod hukka ja avaldas Sri Lanka rahvale solidaarsust. https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1119909893497081857

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/sri-lanka-kaitseminister-rundajad-on-teada-asume-jouliselt-tegutsema?id=85972453

Lennufirma SriLanka Airlines teatas, et kõikidel reisijatel on võimalik hoolimata öisest liikumise keelust oma lennule minna, kui neil on kaasas lennupilet, mida võib tulla julgeolekutöötajatele väljas liikudes näidata.

Kahe ründaja nimed on Abu Mohammad ja Zahran Hashim, rünnata plaaniti ka India esindust https://twitter.com/CNNnews18/status/1119854980205146112

https://twitter.com/CNNnews18/status/1119873647387086849 India CNN-i väitel on ühe ründaja ja võimaliku organisaatori nimi teada.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/peaminister-ratas-sri-lankal-toimunud-plahvatused-teevad-kurvaks?id=85972385

"Olukord Sri Lankal on käimasolev ja öine liikumiskeeld kehtestatakse kell kuus täna õhtul. Me palume inimestel mitte sattuda paanikasse, vaid jääda koju, vältida väljaskäimist ja rahvakogunemisi." https://twitter.com/groundviews/status/1119899768459878400

Hukkunute seas on vähemalt 35 välismaalast.

Sri Lanka valitsus otsustas keelata ka ligipääsu sotsiaalmeediavõrgustikele.

Terrori jätkumisega seoses kuulutas Sri Lanka valitsus hetk tagasi välja ajutise öise liikumise keelu, mis kehtib õhtul kella kuuest kuni hommikul kella kuueni.

Plahvatused jätkuvad: kohaliku aja järgi kella 15 paiku tuli teade veel kahest rünnakust, mõlemad Colombos. On uusi hukkunuid. https://twitter.com/AFP/status/1119892373998379008

https://twitter.com/pzfahad/status/1119856518449356800?s=19

Peaminister Jüri Ratas väljendas šokki ja kurbust seoses julmade ja arglike rünnakutega Sri Lankal ning avaldas selle rahvale kaastunnet. https://twitter.com/ratasjuri/status/1119867381218721792?s=19

https://twitter.com/DRJAGADESH/status/1119865050401869825

https://twitter.com/Ramika37712177/status/1119834426035384320

Eesti välisministeerium kinnitab, et hetkel teadaolevalt pole Eesti kodanikud viga saanud ning ministeerium jälgib olukorda. Välisministeerium palub kõigil Eesti kodanikel, kes viibivad Kochchikade, Negombo, Batticaloa ja Colombo linnades Sri Lankal, võtta ühendust oma lähedastega. Lähedastel, kellel ei ole õnnestunud piirkonnas viibivate eestlastega kontakti saada, palume pöörduda välisministeeriumi poole telefonil +372 53 01 9999 või konsul@mfa.ee.

Ühtki riigikooli homme ega ülehomme ei avata ning õpilastel palutakse jääda kodudesse.

Julgeolekut suurendati lennujaamades üle Sri Lanka.

Eestlane, kes viibib pealinnast 100 kilomeetri kaugusel, kinnitab, et seal on kõik rahulik. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=244395

Inimesi kutsutakse üles verd loovutama.