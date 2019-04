OTSEBLOGI JA FOTOD | Sri Lanka ägab pommiplahvatuste laine all: rünnakud hotellidele ja kirikutele jätkuvad, hukkunute arv kasvab, valitsus kehtestas öise liikumiskeelu

Teada on vähemalt kaheksast plahvatusest: rünnaku ohvriks langes hommikuse jumalateenistuse ajal vähemalt kolm kirikut linnades Kochchikade, Negombo ja Batticaloa ning vähemalt viit hotelli Colombos, sh The Shangri La, Cinnamon Grand ja Kingsbury hotelli. Hiljem kärgatas veel kaks plahvatust väiksemates pealinna majutusasutustes, vahendab uudistekanal BBC.

Täna on ülestõusmispühade esimene püha, mis on kristlaste jaoks üks olulisem püha aastas, ning tõenäoliselt oli suurrünnaku eesmärk külvata ristiusu järgijate, sh peamiselt kristlikest riikidest pärit turistide seas hirmu just neile olulise tähendusega päeval.

Teadaolevalt on hukkunute seas ka välisriikide kodanikke.

Ainuüksi Sri Lanka läänerannikul asuva Negombo linna püha Sebastiani kirikus sai uudisteagentuuri Reuters teatel surma aga umbes poolsada inimest. "Meie kiriku vastu korraldati pommirünnak, palun tulge ja aidake, kui teie perekonnaliikmed on seal," kirjutati pühakoja Facebooki lehel.

Sri Lanka president Maithripala Sirisena kutsus inimesi üles vältima paanikat ja lubama võimudel juhtunut uurida. Hommikul kogunes ka Sri Lanka valitsuskabinet erakorraliselt olukorda arutama ning otsustas kehtestada julgeolekukaalutlustel ülesaarelise öise liikumise keelu ja piirata ligipääsu sotsiaalvõrgustikele.

Hea eestlane Sri Lankal, anna olukorrast ja meeleoludest teada, kirjutades vihje@delfi.ee!