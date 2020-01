OTSEBLOGI I Hiina püüab uut viirust peatada: 60 miljonit inimest on karantiinis, nakatunuid võib olla pea 10 000

Hukkunute arv kasvas täna hommikul ametlikel andmetel 41-ni, samal ajal kui nakatunuid on valitsuse teatel üle 1300. Inglismaa Imperial College'i tervishoiuekspertide sõnul võib see number olla aga oluliselt suurem, ulatudes kuni 9700-ni.

Haigusjuhte on avastatud viimase nädala jooksul mitmel pool Aasias, ent viimase seisuga ka USA-s, Prantsusmaal ja Austraalias.

Hiina võitleb uue viirusega

Hongkong reageerib jõuliseltHongkongi juht Carrie Lam kuulutas täna piirkonnas välja hädaolukorra ja teatas, et õppeasutused suletakse kuni veebruari keskpaigani.Hetkel on teada viiest koroonaviirusesse nakatunud inimesest Hongkongis ja veel enam kui sajal kahtlustatakse viiruslikku kopsupõletikku. Hong Kong peatab ka lennu- ja rongiühenduse Wuhaniga ning tühistab kõik uue aasta pidustused. Veebruari alguses toimuma pidanud Hongkongi maraton jäetakse ära.Näomaskid ja kätepuhastusvahendid on enamikus linna apteekides välja müüdud, kuna hirmul elanikud on alates eelmisest nädalast varusid täiendanud.Nakkushaiguste ekspert Yuen Kwok-yung, kes avastas koroonaviiruse põhjustaja, kutsus koole ja ülikoole pärast pühi suletuks jääma, et vältida nakkuse levikut."Kui Hongkongis on kohapeal nakatunuid, kes pole Wuhaniga otseselt seotud, on see suur probleem," ütles Yuen telefoniintervjuus The New York Timesile. „See tähendaks, et see epideemia on jõudnud uuele raskusastmele. “

Viiruse epitsentriks olev Wuhani linn keelas kesklinnas autoliikluse.

Viiruse noorim teadaolev ohver on kaheaastane, teatasid võimud.