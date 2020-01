OTSEBLOGI I Hiina peatab viiruse kiireneva leviku tõttu kõik grupireisid kodu- ja välismaal, hädaolukord puudutab miljardit inimest

Hukkunute arv kasvas täna hommikul ametlikel andmetel 41-ni, samal ajal kui nakatunuid on valitsuse teatel üle 1300. Inglismaa Imperial College'i tervishoiuekspertide sõnul võib see number olla aga oluliselt suurem, ulatudes kuni 9700-ni.

Haigusjuhte on avastatud viimase nädala jooksul mitmel pool Aasias, ent viimase seisuga ka USA-s, Prantsusmaal ja Austraalias.

Hiina võitleb uue viirusega

Hiina uuendas viirusesse nakatanute ametlikku arvu ja see kasvas 1372-ni.

Tervishoiuametnikud üle maailma on mures, sest viiruse kohta on endiselt veel vähe teada. "Me ei tea, kui nakkav see on, me ei tea, kui raske see on, ja me ei tea, kuidas see täpselt levib," ütles Tom Frieden, USA Haiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskuse endine direktor, kes nüüd on epideemiatele ja südamehaigustele keskendunud mittetulundusühingu Resolve to Save Lives president ja tegevjuht.Täna on teatatud esimestest nakatunutest, kes ei ole viibinud nakkuse epitsentris Wuhanis.

Hiina keelab grupireisid kodu- ja välismaalHiina valitsus keelab tundmatu viiruse leviku tõkestamiseks oma kodanike grupireisid kodu- ja välismaal, teatas riigimeedia laupäeval. Alates esmaspäevast peatatakse riikliku ringhäälinguorganisatsiooni CCTV teatel kõikide Hiina reisibüroode välisreisiteenused, sealhulgas ei saa teha hotellide ja lennupiletite broneeringuid.Hiina reisibüroode ühing ütles, et hetkel reisil olevatel turismigruppidel on võimalik oma ringreis lõpetada, kuid nad peaksid oma kaasreisijate tervist hoolikalt jälgima.Riigisiseste turismigruppide töö peatati juba reedel.

Täna pärastlõunase seisuga oli 30 Hiina provintsi, omavalitsust ja autonoomset piirkonda välja kuulutanud "tervise hädaolukorra" esimesel ehk kõrgeimal tasemel, vahendab kohalik meedia. Neis provintsides elab kokku üle miljardi hiinlase. See võimaldab tarvitusele võtta erinevaid meetmeid, nende seas ka karantiini kehtestamine.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/hirmu-kulvava-wuhani-viiruse-epitsentris-eestlasi-teadaolevalt-pole?id=88747677

USA evakueerib Wuhanist saatkonna personaliUSA välisministeerium käskis kõigil USA Wuhani konsulaadi ameeriklastest töötajatel linnast lahkuda, sest Hiina keskosale seatud karantiin laienes, teatas sealse saatkonna esindaja.Ta ütles, et Ameerika Ühendriikide töötajate ja nende perekondade evakueerimine on vajalik koroonaviiruse levikust, tarnepiirangutest ja haiglate ülerahvastatusest põhjustatud häirete tõttu.Välisministeeriumi evakueerimismäärus oli märk sellest, et Hiina võimude rakendatud meetmed salapärase koroonaviiruse puhangu ohjeldamiseks võivad ärevust ja segadust suurendada.Haiglates on tekkinud pikad järjekorrad ja elanikud on kurtnud, et liikluspiirangud on muutnud õigeaegse meditsiinilise abi saamise pea võimatuks.Ameerika Ühendriikide saatkond ei esitanud täpsemaid andmeid, kuid The Wall Street Journali artiklis öeldakse, et 230 inimest mahutav Boeing 767 lahkub Wuhanist pühapäeval ja evakueeritud maksavad kulud ise kinni.Lennuki sihtkoht pole veel teada.Prantsuse konsulaat Wuhanis ütles reedel, et kaalub koos kohalike võimudega oma kodanike evakueerimist linnast.

Xi: viiruse levik kiireneb Hiina president Xi Jinping pidas täna pärastlõunal erakorralise valitsuse istungi, kus käsitleti viiruse levikut. Ta hoiatas kohtumisel poliitbürooga tõsise olukorra eest ja ütles, et viirus levik kiireneb. "Oleme kindlad, et suudame võita selle lahingu epideemia vastu läbi ennetuse ja kontrolli," ütles Xi riigitelevisioonis edastatud ametliku kokkuvõtte kohaselt. "Seistes silmitsi uudse koroonaviiruse nakkustest põhjustatud kopsupõletiku kiireneva leviku tõsise olukorraga, peame tugevdama tsentraliseeritud ja ühist tegevust partei kesksel juhtimisel." Viiruse tõrjumiseks eraldatakse ressursse ja saadetakse eksperte sellega võitlevatesse haiglatesse. Tarned viiruse epitsentrisse esmatarbekaupade näol on tagatud ja kulud ei ole takistuseks, lubas ta. Xi avaldus tuli pärast seda, kui Pekingi linnavalitsus teatas, et peatab alates pühapäevast igasuguse provintsidevahelise bussiliikluse ja alates esmaspäevast ka kõigi välismaiste reisipakettide müügi, et võidelda viiruse levikuga.

Hiina ehitab viiruse epitsentrisse 15 päevaga kaks haiglatWuhani tänavad olid laupäeval suures osas tühjad. Seevastu koroonaviiruse ohvrite raviks mõeldud uute haiglate ehituspaigas käis vilgas tegevus. Veoautod, pinnaseteisaldusmasinad ja sajad ehitustöölised kaevasid maad rajatiste tarbeks, kus juba järgmisel kuul lubatakse hakata viirusesse nakatunuid ravima.Valitsus lubas reedel, et lõpetab esimese haigla ehitamise 10 päeva pärast.Laupäeval teatasid ametnikud, et nakatunud inimeste raviks on hakatud rajama veel teistki ​​haiglat. Selle mahutavus oleks 1300 voodikohta. Hoone peaks võimude teatel valmima 15 päevaga.Hiina on varemgi näidanud võimekust rajada mõne nädalaga ehitisi, mille jaoks teistes riikides võib kuluda mitu aastat.Haiglate ehitajad tõdesid kohapeal ajakirjanikega rääkides, et kvalifitseeritud töötajate järele on suur puudus. Paljud on kodus või mujal, et koroonaviirusesse mitte nakatuda.Naaberprovintsist Henanist pärit Yuan Banfu ütles, et kohalikus sotsiaalmeedias tehti üleskutse vabatahtlike leidmiseks, millele ta uhkusega alla kirjutas."See on uus Tangshani haigla," ütles ta, viidates haiglale, mis rajati Pekingis 2003. aastal SARS-i epideemia ajal samuti mõne nädalaga.46-aastane Yuan märkis, et ta ei saanud enne uue aasta pidustusi koju minna, kuna võimud sulgesid Wuhanist väljuvad marsruudid. "Mul on hea meel aidata Wuhani inimesi," ütles ta. "Mu pere on mures, aga ma ütlesin neile, et olen niikuinii siin ja pean aitama."Mõned ehitusobjektil töötanud inimesed väitsid, et nad olid seal vabatahtlikult, teised aga ütlesid, et nad said tööandjatelt kõne, milles neid kutsuti üles kohale ilmuma. Peaaegu kõik objekti töötajad kandsid kaitsemaske."Ma pole liiga hirmul," ütles Yuan. "Töötan õues ning mu süda ja kopsud on tugevad."

Uuring: viirust levitavad ka sümptomiteta nakatunudMeditsiiniajakiri The Lancet avaldas reedel uuringu, milles leiti, et koronaviirusesse nakatunud inimesed võivad haigust levida ka siis, kui neil pole reaalseid gripisümptomeid.Teadlased uurisid Hiina linnas Shenzhenis seitset perekonda, kellest viis olid sõitnud haiguspuhangu epitsentrisse Wuhani. Kaks neist puutusid sealses haiglas kokku nakatunud sugulasega. Päev hiljem pärast koju lendamist tehtud katsetustest leiti, et kuuel pereliikmel oli koroonaviirus, sealhulgas ühel, kes polnud Wuhanis käinud.Ühel nakatunud lapsel polnud mingeid sümptomeid, mis viitavad sellele, et haigestunud inimesed võivad viirust levitada, teadmata, et neil see on, selgus uuringust."See näitab, et uus koroonaviirus on võimeline kanduma inimeselt inimesele haiglas, kodus ja ka linnadevahelises keskkonnas," ütles teadustöö juht Yuen Kwok-yung ajalehele The New York Times. "Just see teebki selle uue haiguse raskesti kontrollitavaks."Teadlased hoiatasid, et uuring piirdus viiruse varajaste juhtudega ja riskifaktoreid oli selles etapis keeruline hinnata. Kuid nad rõhutasid, et oluline on patsientide võimalikult varakult karantiini paigutamine, võttes arvesse asümptomaatilise edasikandumise varaseid märke.Veel ühes uuringus leiti, et varajase koronaviiruse juhtumite sümptomid näitasid sarnasusi SARS-iga - hingamisteede haigusega, mis sai Hiinast alguse 2002. aastal ja tappis üle maailma pea 800 inimest. Nende sümptomite hulka kuulusid palavik, kuiv köha ja õhupuudus.

Hongkong reageerib jõuliseltHongkongi juht Carrie Lam kuulutas täna piirkonnas välja hädaolukorra ja teatas, et õppeasutused suletakse kuni veebruari keskpaigani.Hetkel on teada viiest koroonaviirusesse nakatunud inimesest Hongkongis ja veel enam kui sajal kahtlustatakse viiruslikku kopsupõletikku. Hong Kong peatab ka lennu- ja rongiühenduse Wuhaniga ning tühistab kõik uue aasta pidustused. Veebruari alguses toimuma pidanud Hongkongi maraton jäetakse ära.Näomaskid ja kätepuhastusvahendid on enamikus linna apteekides välja müüdud, kuna hirmul elanikud on alates eelmisest nädalast varusid täiendanud.Nakkushaiguste ekspert Yuen Kwok-yung, kes avastas koroonaviiruse põhjustaja, kutsus koole ja ülikoole pärast pühi suletuks jääma, et vältida nakkuse levikut."Kui Hongkongis on kohapeal nakatunuid, kes pole Wuhaniga otseselt seotud, on see suur probleem," ütles Yuen telefoniintervjuus The New York Timesile. „See tähendaks, et see epideemia on jõudnud uuele raskusastmele. “

Viiruse epitsentriks olev Wuhani linn keelas kesklinnas autoliikluse.

Viiruse noorim teadaolev ohver on kaheaastane, teatasid võimud.