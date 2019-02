OTSE | Trumpi endine advokaat annab kongressis tunnistusi

Michael Coheni tunnistus

Cohen ütleb, et tal pole selle kohta tõendeid, kas Trump tegi kampaania ajal venelastega koostööd. "Mul on omad kahtlused," lisab ta, kuid rõhutab, et mingeid teadmisi ega tõendeid tal selle kohta pole.

Cohen: olen viimasel ajal sügavalt endasse vaadanud. Mul on kahju valetamise ja kongressile valetamise tõttu. Need, kes kahtlevad mu tänases jutus, ütlen, et olen küll valetanud, aga praegu ma seda ei tee. Üritan asju paremaks teha.

Cohen ei hoia Trumpi rooskamisel tagasi ja kisub päevavalgele kõik, mida väidab teadvat. Nii olevat irooniline, et Trump ise viibib praegu Vietnamis ehk riigis, millest on USA-l valusad mälestused. Vietnami sõja kohta olevat Trump öelnud, et sinna minemiseks oleks ta pidanud küll rumal olema.

Cohen: Trumpi juhatusel saatsin tema kunagistele koolide kirju, et nood Trumpi kunagisi hindeid ja eksamitulemusi ei avaldaks. Ise ta kritiseeris veel Barack Obamat hinnete mitteavaldamise eest.

Cohen: Trumpil oli afäär pornostaar Stormy Danielsiga, kellele ta maksis ka vaikimisraha. Esileedile selle kohta valetamine oli üks keerulisemaid asju, mida pidin tegema.

Cohen: Trump rääkis mulle, et mustanahalised ei hääletaks kunagi tema poolt, sest nad on nii rumalad.

Cohen: Trump on saladus. Temas on nii häid kui halbu jooni, kuid praegu on ta kõige halvem variant iseendast. Donald Trump on mees, kes kandideeris presidendiks, et oma brändi edendada. Ta tahtis iseend kergitada, mitte riiki teenida. Kampaania oli tema jaoks olnud reklaamivõimalus.

Cohen tahab nüüd paar sõna enda kohta öelda ja räägib, et on 24 aastat olnud abielus ning teeks oma laste heaks kõike. Cohen lisab, et tema isa elas holokausti üle. "Ema, isa, mul on kahju, et teid alt vedasin."

Cohen: Trump ei käskinud mul otsesõnu kongressile valetada, kui asi puudutas Moscow Toweri protsessi. Trump juhtis valimiskampaania ajal läbirääkimisi ja valetas selle kohta. Ja mina siis valetasin ka selle kohta.

Cohen: annan komisjonile üle mitmeid dokumente. Nende hulgas on tšekk, mille ta andis mulle pärast presidendiks saamist ja mille sisuks on Stormy Danielsile vaikimisraha tagasimaksmine.

Cohen: kui võtsin vastu töö 2006. aastal Trumpi juures, ei kujutanud ma ette, et ta saab vihakampaaniaga presidendiks. Häben oma tegusid ja kahetsen neid. Mul on häbi, sest ma tean, kes on Trump. Ta on rassist, pettur ja valetaja.

Algatuse üle toimub hääletus ja see ei lähe läbi. Komisjoni esimees Elijah Cummings ütleb, et kosmisjon sai eile õhtul kätte Coheni kirjaliku tunnistuse ja dokumendid, mille hulgas on presidendi allkirjaga dokument, mis tõestab, et president on maksnud Cohenile tagasi pornostaar Stormy Danielsile läinud vaikimisraha.

Kohtumine hakkab kohe tormiliselt: presidendi üks lähedasemaid liitlasi kongressis Mark Meadows palub kuulamist edasi lükata, sellepärast et tema hinnangul pole protseduurireegleid korralikult järgitud: komisjonil pole olnud piisavalt aega tõenditega tutvuda.

Donald Trumpi eksadvokaat on saabunud ja kuulamine algab.