OTSE | Moskvas visiidil käinud Borrell annab europarlamendile aru

Borrell europarlamendis

"Nüüd minu järeldused. Tunnen tõsist muret, milliseid valikuid langetavad Venemaa võimud. Oleme jõudnud oma suhetes murdepunkti ja meie valikud otsustavad rahvusvahelised jõusuhted. Räägime sellest teemast ka välisministrite kohtumisel ja EL-i ülemkogul. Seal saame suunised, mida edasi teha ja liikmesriigid saavad otsustada, mida edasi teha. Sanktsioonid on reaalne tee ja teeme selle ettepaneku."

"Minu visiit andis mulle kinnituse, et Venemaa pole Euroopaga samal lainepikkusel. Venemaa peab demokraatlikku süsteemi meile ohtlikuks. Mõttevahetusel Lavroviga tekkisid tõsised pinged, sest nõudsid Navalnõi kohest vabastamist ja tema kohtlemise uurimist. Soovisin ka Navalnõiga kohtuda, kuid see ei olnud võimalik ka sel põhjusel, et ta oli samal ajal kohtu ees. Minu delegatsiooni liige kohtus tema advokaadiga."

"Vene ametivõimud on näidanud Navalnõi juhtumi puhul, et nad on valmis armutult kõik meeleavaldused maha suruma. Vene võimustruktuurid ja nende huvid ei võimalda demokraatlikul õigusriigil toimida."

Borrell räägib, et avaldas visiidi käigus austust Boriss Nemtsovile, kes kuue aasta eest traagiliselt Kremli lähedal tapeti. "Visiit oli pingeline, olud olid pingelised. Loomulikult kaasnesid selle külaskäiguga teatavad riskid, kuid olin valmis neid võtma."

Borrell ütleb, et tal ei olnud Moskvasse sõites mingeid illusioone ja nüüd on tema mure suurem kui visiidi eel.

"Tahtsin ka uurida, kas Venemaa võimud on valmis liikuma konstruktiivse dialoogi poole. Vastus on "ei", nad ei ole selleks valmis."

Borrell ütleb, et otsustas Aleksei Navalnõi juhtumi tõttu eelmisel nädalal Moskvasse sõita. "Tahtsin silmast-silma edastada Venemaa esindajatele meie küsimused. Ma tegin seda ja see ei meeldinud neile. Navalnõi juhtum oli minu pingelise mõttevahetuse teemaks välisminister Lavroviga."

"Strateegilised suhted Moskva ja Euroopa vahel kannatavad ka maailma majanduse arengu tõttu. Poliitiline dialoog on pärast 2014. aasta konflikti Ukrainas jõudnud tupikseisu. Praegune poliitiline õhkkond on selline, et väärtused ja põhimõtted on ohus."

Josep Borrell alustab sõnadega, et Venemaa ei ole täitnud Euroopa ootusi ega saanud kaasaegseks Euroopa riigiks. "Otse vastupidi, tunneme sügavat pettumist ja usaldamatust."