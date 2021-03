OTSE | Briti välisminister Dominic Raab ja Eesti minister Eva-Maria Liimets annavad Tallinnas pressikonverentsi

Kohtumisel arutati võimalusi tihedamaks koostööd Ühendkuningriigi ja Balti riikide vahel. Kõne all oli ka Euroopa julgeolek, sealhulgas Venemaa, Ukraina ja Valgevene küsimused. Välisministrid tegid avalduse, milles seisavad ühiselt demokraatlike väärtuste ja inimõiguste kindlustamise ning kliimamuutustega võitlemise eest.





Kohtumisel lepiti kokku, et tugevdatakse veelgi koostööd NATOs, räägiti Atlandi-ülestest suhetest ja kliimatemaatikast. „Küberküsimustes rõhutasime samameelsete riikide praktilise koostöö ja infovahetuse tähtsust, sest üheskoos tegutsedes oleme ohtude vastu paremini kaitstud,” sõnas Liimets. „Loomulikult käsitlesime ka COVID-19 pandeemiaga seonduvaid teemasid. Olime ühel meelel, et praegu on oluline vaktsineerimisega kiiresti edasi liikuda ja ka üksteise õnnestumistest õppida. Arutasime ka seda, kuidas teha vaktsiinid kättesaadavaks maailma vähem arenenud riikidele.”