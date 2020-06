OTSE | 12 533 päeva Olof Palme mõrvast. Juurdluse tulemustest annavad täna ülevaate Rootsi politsei ja prokuratuur

Palme tapeti 1986. aasta 28. veebruari õhtul kell 23.21, kui tundmatu mees teda selga tulistas. Teine kuul haavas kergelt Palme abikaasat. Ründaja jooksis minema. Abielupaar oli parasjagu väljunud kinoseansilt, kus neid ei saatnud ühtegi ihukaitsjat. Otsuse kinno minna olid nad teinud vaid mõni tund varem ja mainisid seda telefonitsi ka poeg Mårtenile.

Ajalehe Aftonbladet teatel on uueks oluliseks pöördeks see, et uurijate käsutuses on nüüd relv, millega Palme tapeti. Rootsi prokuratuur on valitsust juurdluse tulemustest teadaolevalt juba teavitatud.

Palme mõrva küsimuses on kaks juhtivat koolkonda. Ühe järgi oli tulistaja üksiküritaja, kes võis Palme peale tollal sotsiaaldemokraatliku poliitika pärast vimma kanda. Teine, intrigeerivam vandenõu räägib aga seostest Lõuna-Aafrika apartheidirežiimiga.

Lõuna-Aafrika luureametnikud kohtusid Rootsi uurijatega selle aasta märtsis Pretorias ja andsid üle toimiku apartheidisüsteemi seotusele viitava informatsiooniga, kinnitasid kohtumisega kursis olevad allikad.Pole siiski selge, kas toimik sisaldas olulisi uusi tõendeid või püütakse selles lihtsalt kümneid aastaid kestnud uurimise otsi kokku siduda.

Lõuna-Aafrika apartheidi luureteenistuste rolli osas on olnud spekulatsioone pikemat aega – seda seoses Olof Palme toetusega Aafrika Rahvuskongressile ja tema püüdluste tõttu apartheidirežiimiga seotud relvade ja nafta salakaubitsejate tegevust lõpetada. Tugevad tõendid selle kohta siiski puuduvad.