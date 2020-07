Oslos maandus hävitajate saatel pommiähvarduse saanud Ryanairi reisilennuk

Lennuk saabus Londonist ja maandus ohutult, vahendab Norra ringhääling NRK.

„Kõik reisijad peaksid olema lennukist lahkunud ja on bussiga teel terminali,” ütles Norra lennujaamade operaatorettevõtte Avinori esindaja Cathrine Framholt.

Politsei teatas, et olukord on kontrolli all. Lennuväljale toodi kohale suured jõud.

Politsei ja pommirühm otsisid lennuki läbi.

Norra politsei esindaja Marit Furuseti sõnul olid lennuki pardal 142 reisijat ja meeskond.

Taani ajalehe Nordjyske teatel ületasid Taani relvajõudude kaks hävitajat Jüütimaa kohal helibarjääri, et kiirustada hädaolukorras Skagerraki väina kohale reisilennuki juurde.

„Kaks F-16 lendasid ülehelikiirusega üle Jüütimaa, et toetada hädaolukorras Skagerraki kohal. Kahjuks pidid nad helibarjääri ületama. Oli tõeline vajadus kiiresti liikuma saada, nii et me äratasime mõne, kes magas. Ma ei saa praegu midagi täpsemalt rääkida,” ütles Taani kaitseväe operatsioonikeskuse esindaja Nordjyskele.

Seotud lood: Ryanairi lennuki tualetist leiti kiri pommi kohta ja lennuk oli sunnitud hävitajate saatel maanduma

Tegemist on juba teise pommiähvardusega Ryanairi vastu nädala jooksul. Esmaspäval suunati Poolast Krakówist Iirimaale Dublinisse lennanud lennuk Londoni lähistele Stanstedi lennuväljale, sest tualetist leiti sõnum, milles öeldi, et lennukis on pomm.

Politsei teatel midagi kahtlast ei leitud. Vahistati kaks meest.