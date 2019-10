Oslo kiirabikaaperdaja on ilmselt paremäärmuslastega seotud kriminaalse minevikuga norralane

Foto: NTB SCANPIX, REUTERS

Pärast eilset kiirabiauto kaaperdamist ja sellega rahva hulka sõitmist Norra pealinnas Oslos esitati mõrvakatses süüdistus 32-aastasele mehele, kelle advokaat eitab, et ta on seotud paremäärmuslike ringkondadega. Juhtumiga seoses on vahistatud ka üks naine.