Osama bin Ladeni vennatütar: ainult Trump suudab ära hoida teistkordse 9/11

"[Terroriorganisatsioon] Islamriik levis Obama ja Bideni administratsiooni ajal, viies nende jõudmiseni Euroopasse. Trump on näidanud, et kaitseb Ameerikat ja selle kaudu ka meid [Euroopas] välisohtude eest, hävitades terroristid nende juurte juures ja enne, kui neil avaneb võimalus rünnata," ütles bin Ladin ajalehele New York Post oma kõigi aegade esimeses intervjuus.

33-aastane Bin Ladin elab Šveitsis, kuid ütles, et peab end "südames ameeriklaseks", ning toetab Trumpi sajaprotsendiliselt. Tänavu novembris toimuvaid presidendivalimisi peab ta ka selle põlvkonna kõige olulisemateks.

"Olen olnud president Trumpi toetaja sestsaadik, kui ta oma kandidatuurist 2015. aasta alguses teatas. Olen seda jälginud kaugelt ja imetlen selle mehe otsustavust," ütles naine. "Ta tuleb tagasi valida... see on oluline mitte ainult Ameerika, vaid kogu lääne tsivilisatsiooni tuleviku seisukohalt."

"Vaadake kõiki terroriakte, mis on viimase 19 aasta jooksul Euroopas aset leidnud. Nad on meid põhjalikult raputanud... Islamism on meie ühiskonda täielikult imbunud," jätkas bin Ladin. "USA-s on väga murettekitav, et vasakpoolsus on täielikult joondunud inimestega, kes seda ideoloogiat jagavad," väitis ta.

Bin Ladin on Šveitsi autori Carmen Dufouri ja Osama vanema poolvenna Yeslam bin Ladini tütar. Dufour ja Yeslam läksid lahku 1988. aastal ning Noor koos kahe õe, Wafahi ja Najiaga kasvasid üles Šveitsis.

Erinevalt vanemast õest Wafahist, rahvusvahelisest poplauljast ja seltskonnadaamist, on Noor bin Ladin hoidnud madalat profiili. Tal on Genfi ülikoolist bakalaureusekraad ärijuhtimises ja Londoni ülikoolist magistrikraad äriõiguses. Ta on töötanud idufirmades ja kirjutab praegu raamatut, milles analüüsib 21. sajandi esimest 20 aastat.

Noor oli pelgalt 14-aastane, kui tema onu pani toime ajaloo surmavaima terrorirünnaku USA pinnal.