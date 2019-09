Orkaanis Dorian hukkus Bahamal viis inimest

Hukkunuist raporteeriti Abaco saartel, kus elab 17 000 inimest ja mis pindalalt on võrreldavad Saaremaaga. Torm jõudis sinna 1. septembril, tuule kiiruseks oli enam kui 300 km/h. Lisaks on vähemalt üks inimene teadmata kadunud. Ka on Puerto Ricos saanud üks inimene tormis surma.

"Põhja-Bahama on ajaloolise tragöödia keskel," lisas saareriigi peaminister Hubert Minnis pressikonverentsil.

Dorian maabus 5. kategooria orkaanina Bahama saartel pühapäeva õhtul, purustades maju ja jättes lugematu arvu elanikke kodutuks.

Nüüdseks on Dorian raugenud 4. kategooria tormiks, asudes endiselt saarte lähedal. Ennustatakse, et marutuul jõuab peagi ohtlikult lähedale Floridale. Miljonitele ameeriklastele on antud kohustuslikud evakueerimiskorraldused.