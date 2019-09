Orkaanis Dorian hukkus Bahamal viis inimest

Orkaan Dorian

CNN-i teatel on Dorian viimase 24 tunniga liikunud vaid poole Grand Bahama saare ulatuses. Florida rannikust on torm nüüd umbes 170 kilomeetri kaugusel ja võib lähemale jõuda, kui liikuma hakkab. Isegi kui orkaan ei jõua mandrile, ulatuvad orkaani tugevusega tuuled keskmest umbes 70 kilomeetri kaugusele ja troopilise tormi tugevusega tuuled 225 kilomeetri kaugusele.

Tunni aja eest oli tuule kiirus orkaanis kahanenud 58 meetrini sekundis. Oodatakse, et kohaliku aja järgi täna varahommikul hakkab Dorian Grand Bahama kohalt taas liikuma. Grand Bahamal valitsevad endiselt hävitavad orkaanitingimused ja elanikud peaksid varjus püsima.

Bahamas Press vahendab, et on teateid esimestest hukkunutest Abaco saarel, mida Dorian eriti julmalt räsib.

Põllumajandusminister ja Marco linna parlamendi liige Michael Pintard, kes elab Grand Bahamal, kus orkaan praegu möllab, filmis oma kodust hirmutavaid kaadreid. Vastu aknaid peksavad lained, mis Pintardi sõnul peavad olema vähemalt kuuemeetrised. https://twitter.com/TravisCC/status/1168522003009220608?ref_src=twsrc%5Etfw

CNN-i andmetel räsib orkaan Dorian täna terve päeva ja öö Bahama saari. Hilisõhtuks jõuab orkaan ilmselt Florida idarannikule. Täna õhtul on evakuatsioonid plaanis South-Carolina ning Georgia rannikualadel.

USA Riiklik Orkaanikeskus (NHC) teatas, et orkaan Doriani silm on kella kaheksase seisuga USA idaranniku aja järgi Grand Bahama saare kohal ja ei liigu eriti. Ennustatakse, et Dorian liigub päeva jooksul aeglaselt läände või loodesse. Dorian jääb Grand Bahamat räsima õhtuni. Edasi liigub orkaan ohtlikult lähedale Florida idarannikule. Maksimaalne püsiv tuulte kiirus on 73 meetrit sekundis, puhanguti on tuule kiirus suurem. Orkaani tugevusega on tuul veel 70 kilomeetri kaugusel orkaani keskmest.

Rahvusvahelise Punase Risti teatel on Bahama Abaco ja Grand Bahama saartel tõsiselt kahjustatud või hävinud 13 000 elukohta ning ulatuslikud üleujutused on tekitanud hädavajaduse puhta vee järele, sest kaevud on täitunud soolased ookeaniveega. Punane Rist on eraldanud 250 000 Šveitsi frankiesimese laine abiks umbes 500 perekonnale hädapärase peavarju pakkumiseks.

Orkaani Dorian esimene teadaolev ohver on seitsmeaastane Lachino McIntosh Bahama saartel. Tema õde on kadunud. https://twitter.com/Bahamaspress/status/1168364989100515329?ref_src=twsrc%5Etfw

USA president Donald Trump arvab, et orkaani Dorian teele jääb ka Alabama osariik, mis aga tegelikkuses asub lõunarannikul Mehhiko lahe ääres. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1168174613827899393?ref_src=twsrc%5Etfw

Endine poliitik Jüri Toomepuu elab Floridas ja kirjutas kolm päeva tagasi, et loodetavasti orkaan temani ei jõua.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/orkaan-dorian-jai-grand-bahama-saare-kohal-prakiliselt-seisma-hoiatatakse-aarmise-havingu-eest?id=87306579

USA Riikliku Orkaanikeskuse (NHC) teatel on tuule kiirus orkaanis langenud 75 meetrini sekundis, kui kohaliku aja järgi eile õhtul oli see veel 82 meetrit sekundis. Torm möllab endiselt Bahama saarte põhjaosa kohal. Torm liigub väga aeglaselt läände, kiirusega kaheksa kilomeetrit tunnis. Täna peaks orkaan liikuma läände ja loodesse ja pöörama siis järk-järgult põhja. See tähendab, et suure osa tänasest päevast räsib orkaan endiselt Grand Bahama saart ning liigub täna õhtust kuni kolmapäeva õhtuni lähemalt Florida idarannikule.

Dorian võib olla Bahama saarte kohal nõrgenenud nii, et tuulte kiirus on seal 78 meetrit sekundis, aga torm ei ole kaugeltki möödunud. Arvutimudelid ennustavad orkaanile mitmeid võimalikke liikumisteid, millest osa on rohkem läänes ja osa rohkem idas. Sellest sõltub, millised võivad olla kahjud Floridas ja teistes USA osariikides.

Bahama saartel läheneb kell kolmele öösel ja elanikud on varjunud pimedates kodudes ja varjupaikades. Päike tõuseb kohaliku aja järgi kell 6.53 ja alles siis saab kahju ulatus täielikult selgeks.

Vabatahtlike tuletõrjujate ja päästjate sõnul on orkaan Dorian tekitanud Bahama saarte mitmel saarel katastroofilist kahju. Hooned on hävinud ja osaliselt üleujutatud.

USA Riikliku Orkaanikeskuse (NHC) teatel on Grand Bahama saarel katastroofiline üleujutus. NHC sõnul on see eluohtlik olukord. Inimesed ei tohiks varjualustest väljuda, kui möödub tormi silm, sest teisel pool silma kasvab tuule kiirus taas kiiresti. Registeeritud on tuulepuhanguid kiirusega üle 89 meetri sekundis ja tormilained võivad ulatuda 5-7 meetrit üle normaalse tõusuaegse taseme. Need lained võivad NHC teatel teikitada hävingut.

Olukord Bahama saartel:

Kõige suuremas ohus on Bahama saarte madalaimad saared, mis võivad suures osas vee alla jääda, mõned isegi täielikult.

Dorian räsib endiselt Abaco ja Grand Bahama saari, teatad USA Riiklik Orkaanikeskus (NHC). Merevee tase on tõusnud 5-7 meetrit üle normaalse, mis tekitab suuri ja hävitavaid laineid mõlema saare rannikul. Oodatakse, et orkaan jõuab Florida idarannikule kohaliku aja järgi esmaspäeva õhtul ja ööl vastu teisipäeva. Tuule kiirus on veidi kahanenud 83 meetrilt sekundis 80 meetrini sekundis, aga tegemist on endiselt viienda kategooria orkaaniga.