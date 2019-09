Orkaan Doriani ohvrite arv Bahamal tõusis 20-ni, torm tugevnes taas kolmanda kategooriani

Bahama tervishoiuminister Duane Sands ütles NBC Newsile, et seni on kinnitust leidnud 20 inimese hukkumine ja on oodata ohvrite arvu kasvu. Bahama peaminister Hubert Minnis nimetas Doriani varem üheks suuremaks kriisiks riigi ajaloos.

Eriti karmilt räsis Dorian Abaco saart, kus lugematud majad jäid ilma katustest, puud paisati ümber, tänavad ujutati üle ning ringi pillutati autosid.

Minnise sõnul rääkis ta USA presidendi Donald Trumpiga, kes lubas USA täielikku toetust ja abi.

Põhja-Carolina kuberner Roy Cooper osutas hävingule Bahama saartel, kui kutsus inimesi evakuatsioonikorraldusi tõsiselt võtma. Ta aktiveeris 300 rahvuskaartlast ja andis evakuatsioonikorralduse mandrilähedastele saartele.

Kohaliku aja järgi keskööl liikus Dorian kiirusega umbes 11 kilomeetrit tunnis põhjaloodesse ja asus Charlestonist umbes 170 kilomeetrit lõunas.

Orkaanikeskuse teatel peaks orkaani kese liikuma neljapäeval üle Lõuna-Carolina ranniku või selle lähedal. Täna õhtul ja homme hommikul peaks orkaan olema Põhja-Carolina rannikul. Kõike seda kohaliku aja järgi.