Orkaan Doriani hävitustöö Bahamadel: häving on täielik, vaatepilt hingemattev

Inimesedki näevad rusutud välja. Kohalik elanik Kenneth Rolle istub oma hävinud kodu ees: katus on läinud, tema diivan on sarikate alla mattunud. Ta näib olevat täielikus šokis, kui näitab ajakirjanikule oma venna ratastooli. "Ta on kadunud. Ta on surnud." Hirm, mida inimesed oma viimastel hetkedel pidid tundma, on kujuteldamatu.

Pastor Cecil Kemp päästis oma naabri, kes vee tõustes elu eest puu külge klammerdus. "Ma ei saa lasta kellelgi niimoodi surra."

Foto: Scanpix

Dan Kempi tütar läheb vaatama oma vanavanemate kodu. Midagi pole järele jäänud - pole uksi, aknaid, katust - ainult vundament. Tema pere on elus, ent „meil pole praegu midagi - pole riideid ega kodu. Mitte midagi."

Elanike sõnul tuli põhjast tohutu laine ja hävitas kõik oma teel. See oli nii võimas, et viis endaga kaasa autod, tualettruumid, televiisorid, kosmeetika, absoluutselt kõik - terve linn jäi vee alla, mis neelas ühes nende kogukonna.

Hirmunud ilmega koerad longivad varemete ümber - jääb segaseks, kuidas nad ellu jäid. Inimesed on traumeeritud - vajavad hädasti toitu ja peavarju. Dan naaseb linna võimalikult paljude varudega. Ta ütleb, et tema linn saab taas jalule, kuid see võtab aastaid.