Orkaan Dorian kihutab 70 meetrit sekundis puhuva maruna mööda USA idarannikut põhja poole, säästes Florida otsetabamusest

Orkaan Dorian tugevnes reedel neljanda taseme orkaaniks. Torm muudab uue prognoosi kohaselt suunda ja liigub mööda USA idarannikut põhja: varem kardeti, et sellest saab kõige võimsam Floridat tabanud torm viimase kolme aastakümne jooksul, vahendab uudistekanal BBC.

Tormi eeldatavat teekonda kalibreeriti laupäeval ja selle kohaselt peaks see vaikselt Atlandi ookeani kohal ilma tegeva rõhuala toel rahunema ja Georgia poole suunduma.

"Lootust on," ütles Weather Undergroundi meteoroloog Jeff Masters.

Hoolimata sellest hoiatavad ametnikud tõsiste ja potentsiaalselt laastavate tagajärgede eest, isegi kui tormi keskpunkt jääb avamerele või siiski sisemaale, mida mõned mudelid endiselt näitavad.

Meteoroloogid osutasid orkaan Matthewle 2016. aastal - 5. kategooria tormile, mis liikus sama teekonda pidi Dorianiga, mõjutades Floridat, Georgiat ja Carolina rannikut, põhjustades USA-s sadu miljardeid dollareid tuule- ja üleujutuskahjusid, nõudes 47 inimese elu ja jättes veel miljonid elektrita.

USA riiklik orkaanikeskus NHC hoiatas, et Dorian tugevneb endiselt ja tuuled peaksid saavutama täna maksimaalse kiiruse 69 meetrit sekundis, mis jääb napilt alla viienda kategooria orkaanile.

"Isegi kui see Floridat otse ei taba, on see ikkagi suur ja tugev torm," ütles laupäeval Florida kuberner Ron DeSantis. "Te näete endiselt tõsist tormikahju idarannikul, suuri üleujutusi riigi erinevates osades, nii et tagajärjed võivad olla erinevad."