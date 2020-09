Öresundi väinas Taani vetes põrkasid kokku Vene sõjalaev ja kaubalaev

Det civile handelsskib ICE ROSE og en russisk fregat er kollideret i den sydlige del af Øresund. @forsvaretdk er til stede med et patruljefartøj sammen med svenske fartøjer. Forsvaret tilbageholder ICE ROSE, til der er sikkerhed for skibets sødygtighed #værdatkæmpefor #dkforsvar — Forsvaret (@forsvaretdk) September 23, 2020

Taani kaitseväe operatsioonikeskuse valveohvitser Klaus Thing Rasmussen ütles, et kaubalaeva näol on tegemist Ice Rose’iga, mis on registreeritud Marshalli saartel, vahendab Taani ringhääling DR.

Veebilehelt Vesselfinder.com nähtub, et kaubalaev oli teel Peterburist Göteborgisse.

„Kell 10 saime me teate, et tsiviillaev on Drogdenist veidi lõuna pool kokku põrganud Vene sõjalaevaga. Laevad on ankrusse heitnud ja me oleme Ice Rose’iga kontaktis olnud, kust öeldakse, et ei ole märke vee pardale tungimise kohta,” ütles Thing Rasmussen.

Piirkonnas on Taani mereväe patrullalus Najaden, mis jälgib olukorda.

Thing Rasmusseni sõnul on Ice Rose praegu kinni peetud.

„Aga meil ei ole mingeid sanktsioonivõimalusi Vene sõjalaeva vastu, sest see on Venemaa territoorium,” ütles Thing Rasmussen.

Lisaks Najadenile on piirkonnas ka Rootsi merepäästelaev. Kokkupõrge juhtus aga Taani vetes ja seetõttu juhivad operatsiooni Taani võimud.

Mis oli kokkupõrke põhjus, pole teada. Öresundi väinal on olnud täna tihe udu. Kas see mängis mingit rolli, pole veel teada.

#brokamera, klockan 10.28, från en av pylonerna. Dimman på bron har lättat nu, men det är fortsatt dimma på Peberholm. Kör försiktigt och håll avståndet. pic.twitter.com/lZwecBP95q — Øresundsbron (@oresundsbron) September 23, 2020

Thing Rasmusseni sõnul sõitsid laevad kokkupõrke ajal samas suunas.

Veebilehe Søfart andmetel oli Vene sõjalaeval tihedast udust hoolimata automaatse tuvastuse süsteem AIS välja lülitatud.

Venemaa Balti laevastiku pressiteenistusest öeldi, et väike allveelaevade vastane laev Kazanets sai kokkupõrkel augu veeliinist kõrgemale ja naaseb nüüd omal käigul baasi Kaliningradi oblastisse Baltiiskisse.