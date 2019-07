Orbán: Ungari peab olema teda kritiseeriva Soomega jõuline

Joont jätkati eelmisel nädalal Ungari valitsuse hallatavas blogis „About Hungary”, kus avaldati lugu pealkirjaga "I bet you didn’t know this about Finland" („Vean kihla, et sa ei teadnud seda Soome kohta”) Autoriks on märgitud peaministri büroo rahvusvaheliste suhete ja kommunikatsiooni riigisekretär Zoltán Kovács.

Kirjutises väidetakse, et Soome meediamaastiku pluralism on „tõsises ohus” ja et Soomes ei ole olemas põhiseaduskohut ja et Soome kohtusüsteemi sõltumatus on „olematu”. „Nad jutlustavad veest, aga joovad veini,” öeldakse kirjutises, milles jäetakse mulje, et Soome on ise süüdi asjades, mille pärast Ungarit kritiseeritakse.

Soome on maailma õigusriikide indeksis 3., Ungari 57. kohal.