Orbán mõistis geiorgial käinud pikaaegse võitluskaaslase Szájeri hukka ja ta lahkus valitsevast erakonnast

Euroopa Parlamendi ja Orbáni erakonna Fidesz pikaaegne liige Szájer tunnistas teisipäeval seksipeost osavõtmist sealjuures Belgia koroonaviiruse leviku piiramiseks mõeldud reegleid rikkudes, vahendab Politico.

Peaminister Orbán ütles eile lühikeses intervjuus valitsusmeelsele ajalehele Magyar Nemzet, et „sellel, mida meie esindaja József Szájer tegi, ei ole meie poliitilise perekonna väärtustes kohta”.

Märkides, et Szájeri tööd ei unustata, ütles Orbán, et „tema tegu on vastuvõetamatu ja seda on võimatu kaitsta”.

Szájer teatas juba varem, et astub Euroopa Parlamendi liikme kohalt tagasi. Eile lahkus ta ka Fideszist, mida aitas 1988. aastal asutada.