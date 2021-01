Opositsiooniliider Aleksei Navalnõi naaseb täna õhtul Venemaale. Võimude kinnitusel kavatsetakse ta kohe kinni pidada

Navalnõi teatas aga kolmapäeval, et igatseb Moskvat ega hooli talle esitatud poliitilistest ja fabritseeritud süüdistustest. Teda on lubanud tulla lennujaama tervitama sajad toetajad, hoolimata -17 kraadisest pakasest ja võimude ähvardustest, et seesugune kogunemine on ebaseaduslik ja viib viimaste kinnipidamisteni, märgib Reuters.

Tema tagasitulek paneb Kremli raske valiku ette: vangistada ta ning riskida protestide ja sanktsioonidega läänest, muutes ta poliitiliseks märtriks. Või teha mitte midagi ja näida nõrk Kremli karmi joone järgijate silmis.

Opositsioonipoliitik, kes on enda sõnul peaaegu täielikult taastunud, on veendumusel, et tema mürgitamise taga oli Putin isiklikult. Kreml eitab seotust, märkides, et pole näinud tõendeid selle kohta, et ta oleks üleüldse mürgitatud, ja väites, et tal on vaba voli kodumaale naasta.

Ajakirjanikke täna lennujaama Navalnõi saabumist kajastama ei lubata - koroonapiirangute tõttu, väitis politsei.