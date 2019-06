Opositsiooni teatel kasvas Sudaani meeleavalduse laialiajamisel hukkunute arv 60-ni

Häiritud on ka lennud Hartumi.

Suurest hulgast raskelt relvastatud sõduritest teatati ka Sudaani suuruselt teises linnas Omdurmanis, mis asub Hartumist kohe üle Niiluse jõe.

Naine nimega Sulaima ütles BBC-le, et Hartum on täis Kiirtoetusjõudude sõdureid.

„Nad piiravad linnaosi ümber, nad ähvardavad inimesi. Nad kasutavad ka lahingumoona. Nad on igal pool. Me ei tunne end ohutult ja me ei usalda julgeolekujõude. See on täielik kaos,” ütles naine.

Sõjaväenõukogu juht, kindral Abdel Fattah al-Burhan ütles varem riigitelevisioonis, et nõukogu otsustas lõpetada meeleavaldajatega läbirääkimise, tühistas kõik varasemad kokkulepped ja valimised korraldatakse üheksa kuu jooksul.